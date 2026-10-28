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Újabb csapás érte a magyar akkugyártást: kirúgások kezdődtek a legfontosabb üzemben – Iváncsa után Komáromban is fájdalmas lépésre kényszerült az SK on Hungary

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb létszámleépítés kezdődött az SK On Hungary akkumulátorgyárainál: az iváncsai elbocsátások után már a komáromi üzemben is több magyar és ukrán munkavállalótól megváltak. Az SK On Hungary az üzleti körülményekkel indokolja a döntést.
VG - MTI
2026.10.28, 20:33
Frissítve: 2026.10.28, 20:35
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Elkezdődtek az elbocsátások az SK On Hungary Kft. komáromi telephelyén is, azok után, hogy a múlt héten az iváncsai akkumulátorgyárban indult el létszámleépítés – közölte a LIGA Vas- és Fémipari Szövetség szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint több magyar és legalább húsz ukrán munkavállalót bocsátottak el. A munkáltató nem tájékoztatta a szakszervezetet a munkavállalók foglalkoztatásának további terveiről, sem arról, milyen intézkedéseket tett a munkavállalók egészségének megvédésére azok után, hogy a vállalatra két alkalommal is rekordösszegű, 100 millió forintos büntetést szabtak ki a hatóságok – tették hozzá.

Újabb csapás érte a magyar akkugyártást: kirúgások kezdődtek a legfontosabb üzemben – Komáromban is fájdalmas lépésre kényszerült az SK on Hungary
Újabb csapás érte a magyar akkugyártást: kirúgások kezdődtek a legfontosabb üzemben – Komáromban is fájdalmas lépésre kényszerült az SK on Hungary / Fotó: SK On Hungary / Facebook

Múlt csütörtökön arról tájékoztatta a szakszervezet az MTI-t, hogy váratlanul elbocsátottak több magyar munkavállalót az iváncsai akkumulátorgyárból, amelyet később a vállalat közleményében megerősített. Az SK On Hungary Kft. MTI-nek megküldött hivatalos válaszában azt közölte, hogy az üzem működésének 

az aktuális üzleti feltételekhez való igazítása nehéz, de elkerülhetetlen létszámbeli döntéseket tett szükségessé. 

Hozzátették: az érintett munkavállalóknak megadják a szükséges támogatást, és eleget tesznek a helyi közösséggel szembeni kötelezettségeiknek.

Az SK On Hungary nemrégiben két alkalommal is 100 millió forintos bírságot kapott. Augusztusban a munkavédelmi hatóság sújtotta bírsággal a céget a munkavállalók egészségét és testi épségét veszélyeztető súlyos szabálytalanságok miatt, majd azért büntették újabb 100 millió forintra, mert az engedélytől eltérő működésével talajvízszennyezést okozott. A hatóság elrendelte a szennyezést okozó csővezetékek és aknák, valamint az azokkal megegyező műszaki kialakítású csővezetékek és aknák működésének felfüggesztését.

Sőt, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter október 27-én azt is bejelentette, hogy feketelistára teszi a céget a súlyos szabálysértések miatt, így a jövőben nem számíthat állami támogatásra.

Az SK On Hungary Komáromban rendelkezik egy gyártóhellyel, ahol elektromos autók számára készít akkumulátorokat, Iváncsa mellett pedig újabb, megközelítőleg 30 GWh kapacitású gyárat létesített, ahol a tömeggyártás 2024 májusában kezdődött. Az SK On Hungary Kft. komáromi és iváncsai telephelyén 2025-ben 1819 főt foglalkoztatott, míg egy évvel korábban még 2700 főt.

Már múlt héten megkezdődtek az elbocsátások az iváncsai akkumulátorgyárban

A Világgazdaság korábban beszámolt arról, hogy az SK On Hungary iváncsai üzemében október 21-én váratlanul több magyar munkavállalót elbocsátottak. A dolgozók már akkor attól tartottak, hogy az intézkedések egy nagyobb létszámleépítés kezdetét jelenthetik. A LIGA Vas- és Fémipari Szövetséghez tartozó LIMÉSZ SK ON Szakszervezeti Csoportja kifogásolta az elbocsátások körülményeit, és hivatalos tájékoztatást kért a vállalat vezetésétől a leépítés várható mértékéről és indokairól.

  • Az érdekképviselet szerint a váratlan elbocsátások sérthetik az emberi méltóság követelményét, 
  • egy esetleges csoportos létszámleépítésnél pedig a munkajogi előírások betartása is kérdésessé válhat. 

A szakszervezet ezért haladéktalan személyes egyeztetést kezdeményezett, amelyen az ügyvezetés, a HR-vezetés és a munkavédelmi vezető részvételét is kérte.

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