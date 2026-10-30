Aggódva figyelik az oroszok: újfajta atomerőművek lephetik el Magyarországot, Amerika adhat hitelt a Tisza-kormánynak a megépítésükhöz – beelőzhetik Paks II-t?

A megállapodás hét alpontjában szerepelnek azok a területek, amelyekre kiterjed a felek polgári-célú atomprogramjának együttműködése, és további tucatnyiban az SMR-program részletei.

Mint kiderül, a magyar fél részéről a finanszírozás „megfelelő esetben" történhet akár amerikai hitelből is.

Ennek a csokornak a része a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozó szaktudás fejlesztése, a hazai nukleáris beszállítói lánc optimalizálása és a projektfejlesztés támogatása is, amennyiben Magyarország amerikai technológiát választ. Fontos további bekezdés, hogy a felek akár több projektben is együttműködhetnek, „figyelembe véve a Magyarországon épülő további nagy- vagy kisméretű atomreaktorok átfogó fejlesztési és üzembe helyezési ütemtervét."

A megállapodás nem terjed ki semmi olyan információ megosztására, amely nem nyilvános. Olyanra sem, amely fontos bármely tervezett létesítménnyel kapcsolatban, amely elsősorban

urán dúsítását,

besugárzott nukleáris anyagok újrafeldolgozását,

nehézvíz előállítását,

plutóniumtartalmú üzemanyag gyártását

érinti. Az együttműködés vonatkozik tudományos, oktatási és képzési területre, közös, regionális fellépésre, de még a hidrogéntermelésre és a nukleáris medicinára is.

Erősen javallt

Magyarország a megállapodás szerint arra ösztönzi az új atomerőmű építésére majd létrejövő projekttársaságot, hogy egyesült államokbeli

atomrektortervet,

fő technológiai beszállítót,

és fővállalkozót

válasszon. Az Egyesült Államok pedig arra ösztönzi a vállalkozásait, hogy vegyenek részt az új magyarországi építési projektben. Azonban sem az USA, sem a képviselői nem vehetnek részt a magyarországi projektekbe beszálló amerikai cégek kiválasztásában, illetve szerződéseik teljesítésében.

Az Egyesült Államok örömmel válna finanszírozóvá

A tervezet hosszan részletei a projektelőkészítés lépéseit – amelyeket majd egy közös irányítóbizottság felügyel –, továbbá a beruházás műszaki előkészítésének mikéntjét, a beszerzést, a finanszírozást és az információcserét, a titoktartást is ideértve. A beszerzés kapcsán kiemelendő, hogy új építési projekt esetén ne kelljen nyílt piaci eljáráson kiválasztani a finanszírozót, a technológiai beszállítót és a fővállalkozót. E kötelezettség alól az Európai Bizottság és más szervezetek adhatnak felmentést. Minden másra közbeszerzést kell kiírni.