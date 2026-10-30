Aggódva figyelik az oroszok: újfajta atomerőművek lephetik el Magyarországot, Amerika adhat hitelt a Tisza-kormánynak a megépítésükhöz – beelőzhetik Paks II-t?
Törvény segíti majd Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok polgári célú atomenergetikai együttműködését egy elfogadásra váró tervezet szerint. A megállapodás kiterjed az energiaellátás biztonságának növelésére, az energiaforrások diverzifikációjára, valamint az atomenergia békés célú alkalmazásának előmozdítására, de mindenek előtt arra, hogy amerikai technológiájú, kivitelezésű és finanszírozású kis moduláris reaktorok – SMR-ek – épüljenek Magyarországon.
A megállapodás kiemelt cél a nukleáris üzemanyagellátás biztonsága, a nukleáris szabályozási és biztonsági rendszerek fejlesztése, a hulladékkezelés és minőségirányítás megerősítése, az innovatív nukleáris technológiák alkalmazása, a technológiatranszfer, a hazai ipari részvételének bővítése és a szakemberképzés ösztönzése.
A felsoroltak ismerősek lehetnek az előző kormány által 2025 novemberében megkötött szándéknyilatkozat tartalmával. Az akkori egyeztetés szerint az Egyesült Államok valamely cége
akár tíz kis moduláris reaktort (SMR) is építhetne Magyarországon, összesen 20 milliárd dollárért, azaz 6,6 ezermilliárd forintért.
Szó volt sok más mellett a Paksi Atomerőmű üzemidejének meghosszabbításáról és a radioaktv hulladékának kezeléséről. Esélyes kivitelezőként később az amerikai GE Vernova-Hitachi páros neve merült fel a BWRX-300 modellel.
Lényegében ezeket az elképzeléseket viszi tovább a megvalósulás felé a mostani tervezet. Fontos azonban, hogy törvénytervezetben ismertetett magyar- amerikai megállapodás nem keletkeztet semmiféle pénzügyi jogot vagy kötelezettséget a feleknek. Rögzíti, hogy az USA megfelelő helyzetben van ahhoz, hogy az atomipari polgári célú felhasználási területein a legmagasabb szintű szabványokat és az iparág legjobb gyakorlatait biztosítsa.
Az SMR-ek mindenképpen kellenek, a többit meglátjuk
Az érdekességek ezután következnek: Magyarország megerősíti, hogy kis moduláris reaktorokat kíván telepíteni, az Egyesült Államok pedig kijelenti, csökkenteni tudja az SMR-projektek kockázatát az érintett szegmensben meglévő fejlesztési, műszaki, jogi, szabályozási és más ismeretei átadásával.
A megállapodás hét alpontjában szerepelnek azok a területek, amelyekre kiterjed a felek polgári-célú atomprogramjának együttműködése, és további tucatnyiban az SMR-program részletei.
Mint kiderül, a magyar fél részéről a finanszírozás „megfelelő esetben" történhet akár amerikai hitelből is.
Ennek a csokornak a része a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozó szaktudás fejlesztése, a hazai nukleáris beszállítói lánc optimalizálása és a projektfejlesztés támogatása is, amennyiben Magyarország amerikai technológiát választ. Fontos további bekezdés, hogy a felek akár több projektben is együttműködhetnek, „figyelembe véve a Magyarországon épülő további nagy- vagy kisméretű atomreaktorok átfogó fejlesztési és üzembe helyezési ütemtervét."
A megállapodás nem terjed ki semmi olyan információ megosztására, amely nem nyilvános. Olyanra sem, amely fontos bármely tervezett létesítménnyel kapcsolatban, amely elsősorban
- urán dúsítását,
- besugárzott nukleáris anyagok újrafeldolgozását,
- nehézvíz előállítását,
- plutóniumtartalmú üzemanyag gyártását
érinti. Az együttműködés vonatkozik tudományos, oktatási és képzési területre, közös, regionális fellépésre, de még a hidrogéntermelésre és a nukleáris medicinára is.
Erősen javallt
Magyarország a megállapodás szerint arra ösztönzi az új atomerőmű építésére majd létrejövő projekttársaságot, hogy egyesült államokbeli
- atomrektortervet,
- fő technológiai beszállítót,
- és fővállalkozót
válasszon. Az Egyesült Államok pedig arra ösztönzi a vállalkozásait, hogy vegyenek részt az új magyarországi építési projektben. Azonban sem az USA, sem a képviselői nem vehetnek részt a magyarországi projektekbe beszálló amerikai cégek kiválasztásában, illetve szerződéseik teljesítésében.
Az Egyesült Államok örömmel válna finanszírozóvá
A tervezet hosszan részletei a projektelőkészítés lépéseit – amelyeket majd egy közös irányítóbizottság felügyel –, továbbá a beruházás műszaki előkészítésének mikéntjét, a beszerzést, a finanszírozást és az információcserét, a titoktartást is ideértve. A beszerzés kapcsán kiemelendő, hogy új építési projekt esetén ne kelljen nyílt piaci eljáráson kiválasztani a finanszírozót, a technológiai beszállítót és a fővállalkozót. E kötelezettség alól az Európai Bizottság és más szervezetek adhatnak felmentést. Minden másra közbeszerzést kell kiírni.
Az Egyesült Államoknak erős érdeke fűződik ahhoz a tervezet szerint, hogy a projekt egészéhez az amerikai Export-Import Bank és más, ottani pénzintézetek adjanak hitelt.
Bár a megállapodást elsősorban a kis moduláris reaktorok építésére szabták, a partnerség ennél hangsúlyozottan szélesebb körű: lefedi a polgári célú nukleáris együttműködés egészét.