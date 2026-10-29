Rendkívüli: kiszivárgott a Spar Brüsszelbe küldött levele, a cégvezér páros lábbal szállt bele a Tisza-kormányba – „megtévesztés az egész, elhamarkodott volt az eufória"

Újabb, a jelek szerint egyáltalán nem a nyilvánosságnak szánt levélben kérte az Európai Bizottság közbelépését Hans Reisch, a Spar osztrák anyavállalatának vezérigazgatója, amiért a magyar kormány nem szünteti meg a kiskereskedelmi különadót – írja a 24.hu a Die Presse osztrák lapra hivatkozva.

A Spar osztrák anyavállalatának vezetőja az Európai Bizottságnál panaszkodott a Magyar-kormányra a különadó mitt (illusztráció)

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Spar: „füstgránát” a Magyar-kormány intézkedése

A levél címzettje a Die Presse értesülése szerint Séjourné Stéphane, az Európai Bizottság jólétért és ipari stratégiáért felelős ügyvezető alelnöke. Reisch a levélben arról írt, hogy nem bízik a különadó közeli eltörlésében, és úgy fogalmaz, hogy „Magyarországnak valójában soha nem állt szándékában az, hogy egyenlő versenyfeltételeket biztosítson minden versenytárs számára”. A magyar kormány kiskereskedelmi szektort érintő eddigi intézkedéseit „füstgránátnak” nevezte (azaz megtévesztésnek), és azzal vádolta a kabinetet, hogy továbbra is rendszerszintű hátrányos megkülönböztetésben részesíti a külföldi tulajdonú kiskereskedelmi hálózatokat.

A vállalatvezető szerint a kormány nem törekszik az egyenlő versenyfeltételek megteremtésére, ezért az Európai Bizottságnak kötelezettségszegési eljárást kellene indítania Magyarország ellen.

A Spar anyavállalatának jogi ügyekért is felelős felsővezetője, Peter Manhartsberger az osztrák lapnak úgy fogalmazott: „sajnos alaptalannak bizonyult a Magyar-kormánnyal kapcsolatos eufória”.

Évek óta tart a Spar és a magyar állam vitája

A Spar Magyarország már 2024 márciusában az Európai Bizottsághoz fordult a kiskereskedelmi különadó miatt. A vállalat diszkriminatívnak tartotta a magyar adózási szabályokat, és azt kifogásolta, hogy azok hátrányos helyzetbe hozzák a külföldi tulajdonú kereskedelmi láncokat.

Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, a társaság október 12-én újabb panaszt nyújtott be az ügyben. A most nyilvánosságra került levél ezt a fellépést követi.

Az októberi beadvány szerint

a magyar szabályozás továbbra is hátrányosan érinti a külföldi tulajdonú kiskereskedelmi láncokat,

miközben a különadó mérséklését célzó jogszabály-módosítás a nagy áruházláncok számára a gyakorlatban alig jelent segítséget.

Azaz lényegében megfogalmazta azt, amit most a bizalmas levél tartalmaz.