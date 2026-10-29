Rendkívüli: kiszivárgott a Spar Brüsszelbe küldött levele, a cégvezér páros lábbal szállt bele a Tisza-kormányba – „megtévesztés az egész, elhamarkodott volt az eufória"
Újabb, a jelek szerint egyáltalán nem a nyilvánosságnak szánt levélben kérte az Európai Bizottság közbelépését Hans Reisch, a Spar osztrák anyavállalatának vezérigazgatója, amiért a magyar kormány nem szünteti meg a kiskereskedelmi különadót – írja a 24.hu a Die Presse osztrák lapra hivatkozva.
Spar: „füstgránát” a Magyar-kormány intézkedése
A levél címzettje a Die Presse értesülése szerint Séjourné Stéphane, az Európai Bizottság jólétért és ipari stratégiáért felelős ügyvezető alelnöke. Reisch a levélben arról írt, hogy nem bízik a különadó közeli eltörlésében, és úgy fogalmaz, hogy „Magyarországnak valójában soha nem állt szándékában az, hogy egyenlő versenyfeltételeket biztosítson minden versenytárs számára”. A magyar kormány kiskereskedelmi szektort érintő eddigi intézkedéseit „füstgránátnak” nevezte (azaz megtévesztésnek), és azzal vádolta a kabinetet, hogy továbbra is rendszerszintű hátrányos megkülönböztetésben részesíti a külföldi tulajdonú kiskereskedelmi hálózatokat.
A vállalatvezető szerint a kormány nem törekszik az egyenlő versenyfeltételek megteremtésére, ezért az Európai Bizottságnak kötelezettségszegési eljárást kellene indítania Magyarország ellen.
A Spar anyavállalatának jogi ügyekért is felelős felsővezetője, Peter Manhartsberger az osztrák lapnak úgy fogalmazott: „sajnos alaptalannak bizonyult a Magyar-kormánnyal kapcsolatos eufória”.
Évek óta tart a Spar és a magyar állam vitája
A Spar Magyarország már 2024 márciusában az Európai Bizottsághoz fordult a kiskereskedelmi különadó miatt. A vállalat diszkriminatívnak tartotta a magyar adózási szabályokat, és azt kifogásolta, hogy azok hátrányos helyzetbe hozzák a külföldi tulajdonú kereskedelmi láncokat.
Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, a társaság október 12-én újabb panaszt nyújtott be az ügyben. A most nyilvánosságra került levél ezt a fellépést követi.
Az októberi beadvány szerint
- a magyar szabályozás továbbra is hátrányosan érinti a külföldi tulajdonú kiskereskedelmi láncokat,
- miközben a különadó mérséklését célzó jogszabály-módosítás a nagy áruházláncok számára a gyakorlatban alig jelent segítséget.
Azaz lényegében megfogalmazta azt, amit most a bizalmas levél tartalmaz.
A 2027-es költségvetésben is marad a különadó
A Spar értékelése szerint az új magyar kormány sem szüntette meg az előző kabinet által bevezetett különadót, hanem mindössze olyan változtatást hajtott végre, amely lehetővé teszi a nagy kereskedők számára, hogy több kisebb társaságra bontsák működésüket, és ezzel csökkentsék, szélsőséges esetben akár nullára mérsékeljék a fizetendő különadót, de magát az adónemet nem vezette ki, sőt, egyik sávját illetően még emelte is.
A Spar kifogásai ellenére a kiskereskedelmi különadó a 2027-es központi költségvetés bevételei között is szerepel. Az adóalap 50 milliárd forintot meghaladó részére jövőre is 4,5 százalékos adókulcs vonatkozik, miközben az 1 és 50 milliárd forint közötti bevételi részre a mostain 0,15 százalék helyett jövőre 0,45 százalék fog vonatkozni.
Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb árbevételű kiskereskedelmi vállalatok továbbra is jelentős különadóval számolhatnak. Az adó szabályozása évek óta konfliktusforrás a kormány és a nagy nemzetközi áruházláncok között, amelyek szerint a rendszer aránytalanul sújtja a külföldi tulajdonú szereplőket.
Reisch egyébként egy nemrég adott interjúban arról beszél, hogy évente jelentős beruházásokat hajtanának végre fiókhálózatukon. Az interjúban kitért a közép- és délkelet-európai régió fontosságára is, külön kiemelve Szlovéniát, Horvátországot, Észak-Olaszországot.
Reisch lényegesen kritikusabban viszonyul a magyar gazdasági helyzethez. Működési szempontból szerinte a Spar jól teljesít itt is, de kitért arra, hogy a 4,5 százalékos kiskereskedelmi adó és a kormány által bevezetett árréskorlátozások azonban jelentősen befolyásolják az üzletmenetet.
Ezen intézkedések nélkül a vállalat évente körülbelül 120 millió eurót takaríthatna meg a Reisch szerint.