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Rendkívüli: kiszivárgott a Spar Brüsszelbe küldött levele, a cégvezér páros lábbal szállt bele a Tisza-kormányba – „megtévesztés az egész, elhamarkodott volt az eufória"

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A Spar osztrák anyavállalatának vezetője szerint a magyar kormány továbbra sem teremt egyenlő versenyfeltételeket a kiskereskedelemben, ezért az Európai Bizottság beavatkozását sürgeti. A Spar ezzel újabb frontot nyitott a kiskereskedelmet sújtó kormányzati terhek kapcsán, aminek részeként közvetlenül támadta be a Magyar-kormányt Brüsszelben.
Juhász Péter
2026.10.29, 13:39
Frissítve: 2026.10.29, 13:41
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Újabb, a jelek szerint egyáltalán nem a nyilvánosságnak szánt levélben kérte az Európai Bizottság közbelépését Hans Reisch, a Spar osztrák anyavállalatának vezérigazgatója, amiért a magyar kormány nem szünteti meg a kiskereskedelmi különadót – írja a 24.hu a Die Presse osztrák lapra hivatkozva.

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A Spar osztrák anyavállalatának vezetőja az Európai Bizottságnál panaszkodott a Magyar-kormányra a különadó mitt (illusztráció)
Fotó: csikiphoto /  Shutterstock

Spar: „füstgránát” a Magyar-kormány intézkedése

A levél címzettje a Die Presse értesülése szerint Séjourné Stéphane, az Európai Bizottság jólétért és ipari stratégiáért felelős ügyvezető alelnöke. Reisch a levélben arról írt, hogy nem bízik a különadó közeli eltörlésében, és úgy fogalmaz, hogy „Magyarországnak valójában soha nem állt szándékában az, hogy egyenlő versenyfeltételeket biztosítson minden versenytárs számára”. A magyar kormány kiskereskedelmi szektort érintő eddigi intézkedéseit „füstgránátnak” nevezte (azaz megtévesztésnek), és azzal vádolta a kabinetet, hogy továbbra is rendszerszintű hátrányos megkülönböztetésben részesíti a külföldi tulajdonú kiskereskedelmi hálózatokat.

A vállalatvezető szerint a kormány nem törekszik az egyenlő versenyfeltételek megteremtésére, ezért az Európai Bizottságnak kötelezettségszegési eljárást kellene indítania Magyarország ellen.

A Spar anyavállalatának jogi ügyekért is felelős felsővezetője, Peter Manhartsberger az osztrák lapnak úgy fogalmazott: „sajnos alaptalannak bizonyult a Magyar-kormánnyal kapcsolatos eufória”.

Évek óta tart a Spar és a magyar állam vitája

A Spar Magyarország már 2024 márciusában az Európai Bizottsághoz fordult a kiskereskedelmi különadó miatt. A vállalat diszkriminatívnak tartotta a magyar adózási szabályokat, és azt kifogásolta, hogy azok hátrányos helyzetbe hozzák a külföldi tulajdonú kereskedelmi láncokat.

Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, a társaság október 12-én újabb panaszt nyújtott be az ügyben. A most nyilvánosságra került levél ezt a fellépést követi.

Az októberi beadvány szerint 

  • a magyar szabályozás továbbra is hátrányosan érinti a külföldi tulajdonú kiskereskedelmi láncokat, 
  • miközben a különadó mérséklését célzó jogszabály-módosítás a nagy áruházláncok számára a gyakorlatban alig jelent segítséget.

Azaz lényegében megfogalmazta azt, amit most a bizalmas levél tartalmaz.

A 2027-es költségvetésben is marad a különadó

A Spar értékelése szerint az új magyar kormány sem szüntette meg az előző kabinet által bevezetett különadót, hanem mindössze olyan változtatást hajtott végre, amely lehetővé teszi a nagy kereskedők számára, hogy több kisebb társaságra bontsák működésüket, és ezzel csökkentsék, szélsőséges esetben akár nullára mérsékeljék a fizetendő különadót, de magát az adónemet nem vezette ki, sőt, egyik sávját illetően még emelte is.

A Spar kifogásai ellenére a kiskereskedelmi különadó a 2027-es központi költségvetés bevételei között is szerepel. Az adóalap 50 milliárd forintot meghaladó részére jövőre is 4,5 százalékos adókulcs vonatkozik, miközben az 1 és 50 milliárd forint közötti bevételi részre a mostain 0,15 százalék helyett jövőre 0,45 százalék fog vonatkozni.

Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb árbevételű kiskereskedelmi vállalatok továbbra is jelentős különadóval számolhatnak. Az adó szabályozása évek óta konfliktusforrás a kormány és a nagy nemzetközi áruházláncok között, amelyek szerint a rendszer aránytalanul sújtja a külföldi tulajdonú szereplőket.

Reisch egyébként egy nemrég adott interjúban arról beszél, hogy évente jelentős beruházásokat hajtanának végre fiókhálózatukon. Az interjúban kitért a közép- és délkelet-európai régió fontosságára is, külön kiemelve Szlovéniát, Horvátországot, Észak-Olaszországot. 

Reisch lényegesen kritikusabban viszonyul a magyar gazdasági helyzethez. Működési szempontból szerinte a Spar jól teljesít itt is, de kitért arra, hogy a 4,5 százalékos kiskereskedelmi adó és a kormány által bevezetett árréskorlátozások azonban jelentősen befolyásolják az üzletmenetet.

Ezen intézkedések nélkül a vállalat évente körülbelül 120 millió eurót takaríthatna meg a Reisch szerint.

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