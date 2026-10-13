Deviza
EUR/HUF364,03 -0,22% USD/HUF325,2 -0,52% GBP/HUF430,85 -0,22% CHF/HUF390,32 -0,43% PLN/HUF83,26 +0,07% RON/HUF68,17 -0,29% CZK/HUF14,95 -0,16% EUR/HUF364,03 -0,22% USD/HUF325,2 -0,52% GBP/HUF430,85 -0,22% CHF/HUF390,32 -0,43% PLN/HUF83,26 +0,07% RON/HUF68,17 -0,29% CZK/HUF14,95 -0,16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 550,77 +0,43% MTELEKOM2 600 +2,77% MOL4 896 -1,61% OTP42 400 +1,83% RICHTER12 250 -0,81% OPUS216 -9,05% ANY6 180 -0,16% AUTOWALLIS121,5 -0,41% WABERERS4 270 +1,67% BUMIX8 840,85 -1,52% CETOP4 894,16 +0,6% CETOP NTR3 162,69 +0,6% BUX143 550,77 +0,43% MTELEKOM2 600 +2,77% MOL4 896 -1,61% OTP42 400 +1,83% RICHTER12 250 -0,81% OPUS216 -9,05% ANY6 180 -0,16% AUTOWALLIS121,5 -0,41% WABERERS4 270 +1,67% BUMIX8 840,85 -1,52% CETOP4 894,16 +0,6% CETOP NTR3 162,69 +0,6%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Súlyos allergiás reakciót okozhat a népszerű gyümölcs: a Spar több terméket is visszahívott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Sárgabarackból készült árucikkek okozhatnak allergiás reakciót az arra érzékenyeknél. A Spar több aszalt gyümölcsterméket is visszahívott, mivel túl magas bennük egy tartósításhoz használt alapanyag.
VG
2026.10.13, 17:55
Frissítve: 2026.10.13, 17:55
Szóljon hozzá!

A Spar több árucikkével is probléma adódott, ezért a vállalat és a Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne fogyasszák el.

A Spar több termékével is probléma adódott
A Spar több termékével is probléma adódott / Fotó: Spar Magyarország

Figyelmeztetett a Spar és a Nébih is

Az engedélyezett határértéket meghaladó kén-dioxid-tartalom miatt a Spar kivonja a forgalomból az alábbi sárgabarackból készült termékeit:

  • Spar aszalt sárgabarack 200 g (minőségmegőrzési idő: 2027. 07. 21., 2027. 07. 27., 2027. 09. 02., 2027. 09. 09. és 2027. 09. 15.)
  • Naturfood aszalt sárgabarack 200 g (minőségmegőrzési idő: 2027. 07. 28., 2027. 09. 01. és 2027. 09. 22.)
  • Naturfood aszalt sárgabarack 100 g (minőségmegőrzési idő: 2027. 09. 15.)

Az érintett termékek a vállalat visszavásárolja és a vételárat visszatéríti. Erre 2026.11.12-ig van lehetőség.

A problémát az okozza, hogy a szárított gyümölcsökben adalékanyagként engedélyezett kén-dioxid arra érzékeny embereknél akár súlyos allergiás reakciót is okozhat.

Az E220 jelzésű kén-dioxid színtelen, erősen szúrós, fojtó szagú gáz, a kénessav anhidridje. Antimikrobiális, antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik és gátolja az élelmiszerek barnulását.

Energiaválság

Energiaválság
1977 cikk
Szóljon hozzá!
Spar
termékvisszahívás
Nébih
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu