Súlyos allergiás reakciót okozhat a népszerű gyümölcs: a Spar több terméket is visszahívott

A Spar több árucikkével is probléma adódott, ezért a vállalat és a Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne fogyasszák el.

A Spar több termékével is probléma adódott / Fotó: Spar Magyarország

Figyelmeztetett a Spar és a Nébih is

Az engedélyezett határértéket meghaladó kén-dioxid-tartalom miatt a Spar kivonja a forgalomból az alábbi sárgabarackból készült termékeit:

Spar aszalt sárgabarack 200 g (minőségmegőrzési idő: 2027. 07. 21., 2027. 07. 27., 2027. 09. 02., 2027. 09. 09. és 2027. 09. 15.)

Naturfood aszalt sárgabarack 200 g (minőségmegőrzési idő: 2027. 07. 28., 2027. 09. 01. és 2027. 09. 22.)

Naturfood aszalt sárgabarack 100 g (minőségmegőrzési idő: 2027. 09. 15.)

Az érintett termékek a vállalat visszavásárolja és a vételárat visszatéríti. Erre 2026.11.12-ig van lehetőség.

A problémát az okozza, hogy a szárított gyümölcsökben adalékanyagként engedélyezett kén-dioxid arra érzékeny embereknél akár súlyos allergiás reakciót is okozhat.