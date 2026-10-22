Mi lesz a magyar sporttal Orbán Viktor után? Már látszik, kik lehetnek a nyertesek és a vesztesek a Tisza-kormány alatt – levezette az elemző, mit okoz a TAO-rendszer vége

Nem feltétlenül a magyar sport finanszírozásának visszavágását, sokkal inkább a támogatási rendszer alapvető átalakítását jelenti a TAO-rendszer megszüntetésének bejelentése. A korábbi konstrukció helyébe a tervek szerint évi 150 milliárd forintos közvetlen támogatási rendszer lépne, amelyben már nem a vállalatok döntenének a források címzettjeiről, hanem központi elosztás valósulna meg – mondta el a Világgazdaságnak Szabados Gábor sportközgazdász.

A sportfinanszírozás átalakításának egyik fontos célja a szabadidősport és a gyermekek sportolási lehetőségeinek erősítése lehet / Fotó: AFP

A szakember szerint a változás legfontosabb következménye nem feltétlenül a rendelkezésre álló pénz mennyiségében, hanem annak elosztásában jelentkezhet. A korábbi rendszerben ugyanis jelentős szerepet játszott, hogy az egyesületek milyen gazdasági és politikai kapcsolatrendszerrel rendelkeztek, hiszen a vállalatok maguk dönthettek arról, mely sportszervezeteket támogatják.

Az új modellben ezzel szemben várhatóan a szakmai teljesítmény kerülhet előtérbe. Szabados Gábor szerint ennek azok a klubok lehetnek a nyertesei, amelyek eddig is értékes utánpótlás-nevelő vagy más sportszakmai munkát végeztek, de megfelelő kapcsolatok hiányában nem jutottak elegendő forráshoz. A vesztes oldalon pedig azok az egyesületek állhatnak, amelyek támogatottsága korábban nem állt arányban a tényleges szakmai eredményeikkel.

Akár sportklubok is megszűnhetnek a TAO átalakítása miatt

A sportközgazdász arra figyelmeztetett, hogy a magyar sportban számos olyan egyesület működik, amely szinte teljes egészében a TAO-támogatásokra építette a finanszírozását. Egyes sportszervezetek bevételeinek akár 80–90 százaléka is ebből a forrásból származhatott, másoknál pedig gyakorlatilag kizárólagos finanszírozási formát jelentett. Ezeknél a kluboknál a támogatási rendszer megváltozása nem egyszerű költségvetési alkalmazkodást jelenthet, hanem a fennmaradásukat is meghatározhatja. Szabados Gábor szerint biztosan lehetnek olyan sportszervezetek, amelyek a változások következtében megszűnnek, vagy a korábbinál lényegesen kisebb keretek között folytatják a működésüket. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy amennyiben az új rendszer valóban a sportszakmai teljesítményt veszi alapul, akkor elsősorban azok kerülhetnek nehéz helyzetbe, amelyek korábbi támogatási szintje szakmailag nem volt indokolható. Példaként az utánpótlás-labdarúgás egy részét említette.