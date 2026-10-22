Mi lesz a magyar sporttal Orbán Viktor után? Már látszik, kik lehetnek a nyertesek és a vesztesek a Tisza-kormány alatt – levezette az elemző, mit okoz a TAO-rendszer vége
Nem feltétlenül a magyar sport finanszírozásának visszavágását, sokkal inkább a támogatási rendszer alapvető átalakítását jelenti a TAO-rendszer megszüntetésének bejelentése. A korábbi konstrukció helyébe a tervek szerint évi 150 milliárd forintos közvetlen támogatási rendszer lépne, amelyben már nem a vállalatok döntenének a források címzettjeiről, hanem központi elosztás valósulna meg – mondta el a Világgazdaságnak Szabados Gábor sportközgazdász.
A szakember szerint a változás legfontosabb következménye nem feltétlenül a rendelkezésre álló pénz mennyiségében, hanem annak elosztásában jelentkezhet. A korábbi rendszerben ugyanis jelentős szerepet játszott, hogy az egyesületek milyen gazdasági és politikai kapcsolatrendszerrel rendelkeztek, hiszen a vállalatok maguk dönthettek arról, mely sportszervezeteket támogatják.
Az új modellben ezzel szemben várhatóan a szakmai teljesítmény kerülhet előtérbe. Szabados Gábor szerint ennek azok a klubok lehetnek a nyertesei, amelyek eddig is értékes utánpótlás-nevelő vagy más sportszakmai munkát végeztek, de megfelelő kapcsolatok hiányában nem jutottak elegendő forráshoz. A vesztes oldalon pedig azok az egyesületek állhatnak, amelyek támogatottsága korábban nem állt arányban a tényleges szakmai eredményeikkel.
Akár sportklubok is megszűnhetnek a TAO átalakítása miatt
A sportközgazdász arra figyelmeztetett, hogy a magyar sportban számos olyan egyesület működik, amely szinte teljes egészében a TAO-támogatásokra építette a finanszírozását. Egyes sportszervezetek bevételeinek akár 80–90 százaléka is ebből a forrásból származhatott, másoknál pedig gyakorlatilag kizárólagos finanszírozási formát jelentett. Ezeknél a kluboknál a támogatási rendszer megváltozása nem egyszerű költségvetési alkalmazkodást jelenthet, hanem a fennmaradásukat is meghatározhatja. Szabados Gábor szerint biztosan lehetnek olyan sportszervezetek, amelyek a változások következtében megszűnnek, vagy a korábbinál lényegesen kisebb keretek között folytatják a működésüket. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy amennyiben az új rendszer valóban a sportszakmai teljesítményt veszi alapul, akkor elsősorban azok kerülhetnek nehéz helyzetbe, amelyek korábbi támogatási szintje szakmailag nem volt indokolható. Példaként az utánpótlás-labdarúgás egy részét említette.
Tapasztalatai szerint léteznek olyan egyesületek, amelyek működésének elsődleges célja nem a gyermekek megfelelő képzése, hanem a támogatások megszerzése volt. Előfordulhat, hogy ezek a klubok csupán a bajnoki szerepléshez szükséges létszámot biztosítják, miközben a fiatalok nem részesülnek megfelelő szakmai felkészítésben. Az ilyen csapatok rendszeres, akár nagy különbségű vereségei hosszabb távon a gyermekek sportolási kedvét is elvehetik. A szakértő szerint ezért önmagában nem feltétlenül jelent veszteséget a magyar sport számára, ha a valódi szakmai munkát nem végző szervezetek kiszorulnak a támogatási rendszerből.
Már a következő bajnoki szezonban érezhető lehet a változás
A támogatások átalakítása ugyanakkor nem egyik napról a másikra történik. Szabados Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenleg zajló, 2026–2027-es bajnoki idény finanszírozása még a korábbi TAO-rendszer alapján történik. Az új támogatási konstrukció a következő, 2027 nyarán kezdődő szezonban válhat meghatározóvá. A sportközgazdász arra számít, hogy az új pályázatok benyújtására tavasszal kerülhet sor, így addigra a kormányzatnak ki kell alakítania a támogatások elosztásáért felelős intézményrendszert.
Ez önmagában is jelentős szervezési feladatot jelenthet. A TAO-támogatásokkal korábban érintett hat sportág szövetségeiben külön apparátus foglalkozott a támogatások kezelésével, és ezek a szervezeti egységek esetenként több tucat munkatársat is foglalkoztattak. A központi elosztásra való átálláshoz ezért megfelelő szakmai és adminisztratív kapacitásra lesz szükség. A szakértő szerint a rendszer működőképessége nagyban múlhat azon, hogy sikerül-e időben felállítani az új szervezetet, és milyen szempontok alapján döntenek majd a támogatásokról.
Nem elég pénzt átcsoportosítani, a tömegsportot is erősíteni kell
A sportfinanszírozás átalakításának egyik fontos célja a szabadidősport és a gyermekek sportolási lehetőségeinek erősítése lehet. Szabados Gábor ezt kedvező iránynak tartja, ugyanakkor szerinte nem lenne szerencsés a hivatásos sportot és a tömegsportot egymással szembeállítani. A két terület ugyanis megfelelő támogatási rendszer mellett egymást is erősítheti. A sportközgazdász szerint például egy professzionális sportegyesület támogatásának elbírálásakor azt is vizsgálni lehetne,
- hány gyermek vesz részt az edzésein,
- milyen utánpótlás-nevelő munkát végez,
- illetve hogyan kapcsolódik be a helyi szabadidősport életébe.
Hasonló szemlélet érvényesülhetne a Magyarországra szervezett nemzetközi sportesemények esetében is. Ezekhez olyan szabadidősport-programokat lehetne kapcsolni, amelyek révén a rendezvények nem kizárólag az élsportolók és a nézők számára jelentenének értéket, hanem szélesebb társadalmi rétegeket is mozgásra ösztönöznének. A szakember ugyanakkor jelezte, hogy egyelőre nincs információ arról, hogy a TAO helyébe lépő támogatási formát a korábbi hat sportágon túl más sportágakra is kiterjesztenék. A további sportágak támogatásának átalakítása ezért külön döntéseket és finanszírozási konstrukciókat igényelhet.
Az olimpiai aranyérmek értékét is újra kell gondolni
Szabados Gábor szerint a változások lehetőséget teremtenek arra is, hogy Magyarország újragondolja sportpolitikai prioritásait. A szakember úgy látja, hogy a korábbi időszakban ugyan stratégiai ágazatként kezelték a sportot, de nem alakult ki kellően világos szempontrendszer arról, milyen társadalmi és gazdasági célokat kellene szolgálnia a támogatásoknak. Ennek egyik legfontosabb kérdése az olimpiai eredményesség szerepe. Érdemes megvizsgálni, milyen társadalmi haszna van annak, ha Magyarország jelentős összegeket fordít olyan sportágakra, amelyeket világszerte viszonylag kevesen űznek, ugyanakkor olimpiai érmek megszerzésére adnak lehetőséget – emelte ki. Példaként a kajak-kenut, a vívást, az öttusát és bizonyos szempontból a vízilabdát is említette. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem ezeknek a sportágaknak a támogatása ellen érvel, hanem azt tartja fontosnak, hogy a sportvezetés világosan meghatározza a finanszírozás céljait. Egy olimpiai aranyérem ugyanis többféle társadalmi előnnyel járhat:
- erősítheti Magyarország nemzetközi megítélését,
- növelheti egy sportág népszerűségét,
- és újabb gyermekeket ösztönözhet sportolásra.
Ezeket a hatásokat azonban szerinte érdemes vizsgálni és mérlegelni, nem pedig automatikusan abból kiindulni, hogy az olimpiai eredményesség önmagában minden ráfordítást indokol. A sportközgazdász úgy látja, hogy egy átfogó, világosan megfogalmazott sportstratégia kidolgozása az előző kormányzatnak sem sikerült teljes mértékben, így ez az új sportirányítás egyik meghatározó feladata lehet.
Lesznek nyertesek és vesztesek, de a részleteken múlik minden
A mostani változások alapvetően különböznek attól a finanszírozási fordulattól, amely a 2010 utáni időszakban következett be a magyar sportban. Akkor jelentős többletforrások érkeztek a rendszerbe, így anyagi szempontból lényegében a teljes sportszektor kedvezőbb helyzetbe kerülhetett. A mostani átalakítás viszont elsősorban a meglévő támogatások újraelosztásáról szól, ezért elkerülhetetlenül lesznek olyan szervezetek, amelyek jobban, és olyanok is, amelyek rosszabbul járnak.
A szakértő szerint a legfontosabb kérdés az, hogy az új rendszer mennyire lesz képes különbséget tenni a valódi sportszakmai értéket teremtő egyesületek és a korábban elsősorban kapcsolatrendszerük révén támogatáshoz jutó szervezetek között. Úgy véli, a magyar sportfinanszírozás most olyan fordulóponthoz érkezett, amikor nem elegendő a korábbi támogatási szabályok kisebb módosítása. A teljes rendszer céljait, működését és értékelési szempontjait újra kell gondolni. A siker egyik legfontosabb feltétele ezért az lehet, hogy a kormányzat még az új támogatási rendszer indulása előtt világosan meghatározza, milyen sportszakmai és társadalmi eredményeket vár el a közpénzek felhasználásától.