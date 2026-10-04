Elképesztő bértorzulás: 800 ezres beteghordói fizetés mellett 360 ezret visz haza a műtősnő – ki fogja ezt rendbe tenni és mikor?

Az eLitMed a szakdolgozói bérek közötti jelentős eltérésekről számolt be, a lapnak nyilatkozó egészségügyi dolgozók szerint egyes betegszállítók keresete akár a nettó 1,2 millió forintot is elérheti, miközben diplomás szakdolgozók ennél lényegesen kevesebbet kereshetnek. A magasabb jövedelmek mögött ugyanakkor jelentős túlmunka, ügyelet és különböző pótlékok is állhatnak, vagyis nem általános alapbérekről van szó - írja a portál.

A szakdolgozók bérein között furcsa torzulások alakultak ki/Fotó: Für Henrik / Békés Megyei Hírlap

A Világgazdaság is megírta, hogy csak 2027-ben kapja meg az egészségügy a választások előtt megígért évi 500 milliárd forintos többlet teljes összegét. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Magyar Kórházszövetség konferenciáján elmondta, hogy a csomag legnagyobb tétele a több mint 123 ezer dolgozót érintő szakdolgozói bérrendezés lesz, de annak mértékét nem közölte.

Megdöbbentő furcsasági a bérek között

Laikus szemmel nehezen érthető bérkülönbségekről számolnak be az ápolók egy közösségi csoportban a Facebookon. Az 1001 nővér - felmondjuk a csendet elnevezésű szakdolgozói csoportban egy műtősnő azt írta: öt ügyelettel és összesen 189 ledolgozott órával nettó 360 ezer forintot visz haza, miközben tudomása szerint a beteghordók között 800 ezres kereset is előfordul. Egy másik hozzászóló azt jelezte, hogy diplomával és 30 éves munkaviszonnyal három részleg vezető ápolójaként 80-85 dolgozóért felel, mégis nettó 530 ezer forint a keresete. Állítása szerint az SBO-n dolgozó beteghordók ennél jóval többet kapnak. A közösségi médiában megjelent összegek természetesen nem tekinthetők ellenőrzött béradatoknak, a beszámolók azonban ugyanarra a feszültségre világítanak rá, amelyet az eLitMed is bemutatott.

Hogyan torzulhatott el ennyire a rendszer?

Balogh Zoltán kamarai elnök azt válaszolt a portálnak, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetésekor egyszerűsítették a bérrendszert, ennek azonban súlyos anomáliái lettek. Körülbelül 16 év szakmai tapasztalat után gyakorlatilag megszűnik az előrelépés, miközben a végzettséget és szolgálati időt tükröző kategóriák jelentősége lecsökkent - magyarázta.