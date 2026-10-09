Milliárdos beruházás a tét: Orbán Anitától kért segítséget a tízezres város polgármestere, csúnyán elhajtották – nyilvánosságra hozta a külügy levelét
Megérkezett a válasz Muraközi Istvánnak, Berettyóújfalu fideszes polgármesterének a városba tervezett szállodaberuházással kapcsolatban írt levelére. A polgármester korábban a berettyóújfalui születésű Orbán Anita külügyminiszterhez, valamint a térség országgyűlési képviselőihez (a tiszás Kovács Petra Judithoz és a fideszes Vitányi Istvánhoz) fordult, hogy támogatásukat kérje a beruházás megvalósításához – írja a Debreceninap.
Zajlik a vita a szállodaberuházás körül
Muraközi István a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy elsőként a Külügyminisztérium Miniszteri Titkárságától kapott választ. A levélben azt javasolták neki, hogy vegye fel a kapcsolatot az ügyben illetékes tárcával. A polgármester tudomásul vette a választ, és közölte, hogy már fogalmazza a következő levelet a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak.
Bejegyzésében a minisztériumi válasz hibáira is kitért, miszerint a levélben egyetlen alkalommal sem sikerült helyesen leírni Berettyóújfalu nevét. A polgármester a bejegyzéséhez mellékelte az elküldött és a kapott levelek másolatát is.
A polgármester azt is hangsúlyozta, hogy a városnak képesnek kell lennie megtartani az itt élőket, és minél több embernek megmutatni, hogy érdemes Berettyóújfaluba látogatni, ott időt tölteni és a településben gondolkodni. Szerinte a szálloda megépítése fontos lépés lehet e célok elérésében.
Muraközi István arra kérte mindazokat, akik elkötelezettek Berettyóújfalu fejlődése mellett, hogy támogassák a beruházást. Úgy fogalmazott, a város jövője olyan közös ügy, amely érdekében félre lehet tenni a politikai különbségeket.
Muraközi István korábbi bejegyzésében kiemelte:
„Polgármesterként természetesnek tartom, hogy egy ilyen jelentőségű fejlesztés kérdéseket vet fel, és azt is, hogy lehetnek mellette és ellene szóló érvek. A vita nem elvetendő, nem mindegy azonban, hogyan és milyen céllal vitázunk. Számomra ugyanis ez nem politikai kérdés. Magam részéről én elsősorban Berettyóújfalu sikeres jövőjének ígéretét látom a tervezett szálloda projektben."
Facebook-posztjában azt írta:
„A szálloda esetében pedig még közvetlenebbül látható, milyen lehetőséget jelenthet egy ilyen fejlesztés Berettyóújfalu számára. Egy szálloda ugyanis nem pusztán egy épület. Vendégeket jelent. Munkahelyeket jelent. Helyi szolgáltatások és termékek iránti keresletet jelent. Lehetőséget jelent az éttermeknek, üzleteknek, vállalkozóknak és a turizmusban érdekelt szereplőknek. És mindenekelőtt esélyt jelent arra, hogy Berettyóújfalu ne csupán egy város legyen, amelyen keresztülutaznak, hanem olyan hely, ahová érdemes megérkezni és ahol érdemes maradni. Én ebben látom a beruházás hosszútávú, stratégiai jelentőségét."
Az előző kormány támogatta a szállodaépítést
Még az előző kormány adott egymilliárd forintos támogatást a 2026-os évi költségvetésben ahhoz, hogy felépüljön egy új szálloda Berettyóújfaluban. Az épületet a népszerű Bihar Termálliget Gyógy- és Strandfürdő mellé tervezték felépíteni. A fürdőben 2023-ban 3,5 milliárd forintból termálvizes gyógyászati részleget alakítottak ki, ahol járóbeteg szakellátás keretében különféle terápiákat is biztosítanak. A szálloda kapcsán 75 szobát terveztek kialakítani a kivitelezés során.