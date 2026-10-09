Milliárdos beruházás a tét: Orbán Anitától kért segítséget a tízezres város polgármestere, csúnyán elhajtották – nyilvánosságra hozta a külügy levelét

Megérkezett a válasz Muraközi Istvánnak, Berettyóújfalu fideszes polgármesterének a városba tervezett szállodaberuházással kapcsolatban írt levelére. A polgármester korábban a berettyóújfalui születésű Orbán Anita külügyminiszterhez, valamint a térség országgyűlési képviselőihez (a tiszás Kovács Petra Judithoz és a fideszes Vitányi Istvánhoz) fordult, hogy támogatásukat kérje a beruházás megvalósításához – írja a Debreceninap.

Megérkezett az Orbán Anita vezette tárca válasza a szállodaberuházással kapcsolatban/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Zajlik a vita a szállodaberuházás körül

Muraközi István a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy elsőként a Külügyminisztérium Miniszteri Titkárságától kapott választ. A levélben azt javasolták neki, hogy vegye fel a kapcsolatot az ügyben illetékes tárcával. A polgármester tudomásul vette a választ, és közölte, hogy már fogalmazza a következő levelet a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak.

Bejegyzésében a minisztériumi válasz hibáira is kitért, miszerint a levélben egyetlen alkalommal sem sikerült helyesen leírni Berettyóújfalu nevét. A polgármester a bejegyzéséhez mellékelte az elküldött és a kapott levelek másolatát is.

A polgármester azt is hangsúlyozta, hogy a városnak képesnek kell lennie megtartani az itt élőket, és minél több embernek megmutatni, hogy érdemes Berettyóújfaluba látogatni, ott időt tölteni és a településben gondolkodni. Szerinte a szálloda megépítése fontos lépés lehet e célok elérésében.

Muraközi István arra kérte mindazokat, akik elkötelezettek Berettyóújfalu fejlődése mellett, hogy támogassák a beruházást. Úgy fogalmazott, a város jövője olyan közös ügy, amely érdekében félre lehet tenni a politikai különbségeket.

Muraközi István korábbi bejegyzésében kiemelte:

„Polgármesterként természetesnek tartom, hogy egy ilyen jelentőségű fejlesztés kérdéseket vet fel, és azt is, hogy lehetnek mellette és ellene szóló érvek. A vita nem elvetendő, nem mindegy azonban, hogyan és milyen céllal vitázunk. Számomra ugyanis ez nem politikai kérdés. Magam részéről én elsősorban Berettyóújfalu sikeres jövőjének ígéretét látom a tervezett szálloda projektben."

Facebook-posztjában azt írta: