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Egyre nehezebb helyzetben Kapitány István: újabb település mondott nemet a Tisza-kormány szélerőműire, egyből 7 épült volna a falu mellett – „A képviselő-testületi ülés egyhangúlag nem támogatja”

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A Fejér megyei település lakossága aggodalmát fejezte ki a beruházás miatt. Előszállás képviselő-testülete most bejelentette döntését a szélerőművek kapcsán.
T. M.
2026.10.28, 07:49
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A parázs hangulatú fórum után megszületett a döntés a Fejér megyei településen. Előszállás polgármestere kedden délelőtt közölte a képviselő-testület döntését a szélerőművel kapcsolatban. A tervek szerint hét turbinát telepítettek volna a település külterületére.

LUS_IMG_2854 szélerőmű energia
Nem mindenhol várják tárt karokkal a szélerőműveket / Fotó: Kallus Gyögy / Világgazdaság (képünk illusztráció)

A Feol.hu Fejér megyei hírportál tudósítása szerint, a lakosság részéről számos aggály merült fel a szélerőmű-fejlesztéssel kapcsolatban. A polgármester, Kanik Péter már akkor hangsúlyozta, hogy semmilyen döntés nem született még a lakossági fórumot megelőzően.

Kedden délelőtt aztán a településvezető bejelentette az előszállási képviselő-testület döntését.

„Október 19-én közmeghallgatást tartottunk a Kossuth Lajos Művelődési Házban, amelynek egyik fontos napirendi pontja a Pannonia Ethanol tervezett szélerőmű-beruházása volt. A közmeghallgatáson a lakosoknak lehetőségük nyílt arra, hogy kérdéseket tegyenek fel, elmondják véleményüket, valamint megosszák velünk javaslataikat és ötleteiket. ​A képviselő-testülettel fontosnak tartottuk, hogy a településünket érintő kérdésekben a lakosság véleményét is meghallgassuk, és a döntéshozatal során figyelembe vegyük az itt élők álláspontját” – tájékoztatott a faluvezető, majd röviden ismertette a döntést.

A képviselő-testületi ülés egyhangúlag nem támogatja a Pannonia Ethanol cég szélerőmű-telepítési tervét, és nem járul hozzá szélturbinák Előszállás és Nagykarácsony közötti külterületén történő telepítéséhez.

„Meghallgattuk a lakosság véleményét, mérlegeltük az elhangzottakat, és ezek figyelembevételével hoztuk meg felelősségteljes döntésünket” – tette hozzá Kanik Péter.

Megvan az első város, ahol nem kérnek a Tisza-kormány szélerőműveiből: a polgármester egyeztetést követel – „Nem fogom hagyni, hogy a fejünk felett döntsenek!”

A kormány augusztus végén írta ki az új szélerőmű-pályázatokat. Magyar Péter miniszterelnök szerint az új rendszer egyik legfontosabb eleme, hogy kötelező állami részesedést vezetnek be a projektekben, így a fejlesztésekből származó bevételek nemcsak a beruházóknál, hanem a költségvetésnél és a helyi önkormányzatoknál is megjelennek. Aszód polgármesterét meglepte a hír, hogy a településvezetők bevonása nélkül születnek a döntések, azt várja, hogy érdemben tájékoztassák a polgármestereket és a lakosságot is ilyen fontos kérdésekben.

A város fideszes polgármestere, Győrfiné dr. Hajdú Szilvia még augusztusban jelentette ki egy Facebook-bejegyzésben, hogy nem fogja hagyni, hogy a helyi közösség megkérdezése nélkül és részletes tájékoztatás nélkül ilyen fontos döntés szülessen. Úgy fogalmazott: „kiemelt figyelemmel és komoly aggodalommal értesültem arról, hogy a Tisza-kormány a 25 „könnyített térség” közül az Aszódi járást is kijelölte lehetséges szélerőmű-telepítési helyszínként, ráadásul az engedélyeztetést is gyorsított eljárásban tervezik lebonyolítani".  

Leszögezte, polgármesterként és aszódi polgárként a leghatározottabban tiltakozik ez ellen. „Nem fogom szó nélkül hagyni, hogy a helyi közösség megkérdezése és érdemi beleszólása nélkül döntsenek a fejünk felett” – fűzte hozzá.

„A megújuló energia fontosságát senki sem vitatja, de a fejlesztések nem mehetnek a helyben élők érdekeinek és a helyi önrendelkezésnek a rovására. Polgármesterként minden lehetséges jogi és politikai eszközt fel fogok használni annak érdekében, hogy megvédjem Aszód és a járás településeinek érdekeit. Sem a városunk, sem a járás többi települése nem kísérleti terep!” – írta a polgármester.

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Fejér megye
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