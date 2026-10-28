Egyre nehezebb helyzetben Kapitány István: újabb település mondott nemet a Tisza-kormány szélerőműire, egyből 7 épült volna a falu mellett – „A képviselő-testületi ülés egyhangúlag nem támogatja”

A parázs hangulatú fórum után megszületett a döntés a Fejér megyei településen. Előszállás polgármestere kedden délelőtt közölte a képviselő-testület döntését a szélerőművel kapcsolatban. A tervek szerint hét turbinát telepítettek volna a település külterületére.

Nem mindenhol várják tárt karokkal a szélerőműveket / Fotó: Kallus Gyögy / Világgazdaság (képünk illusztráció)

A Feol.hu Fejér megyei hírportál tudósítása szerint, a lakosság részéről számos aggály merült fel a szélerőmű-fejlesztéssel kapcsolatban. A polgármester, Kanik Péter már akkor hangsúlyozta, hogy semmilyen döntés nem született még a lakossági fórumot megelőzően.

Kedden délelőtt aztán a településvezető bejelentette az előszállási képviselő-testület döntését.

„Október 19-én közmeghallgatást tartottunk a Kossuth Lajos Művelődési Házban, amelynek egyik fontos napirendi pontja a Pannonia Ethanol tervezett szélerőmű-beruházása volt. A közmeghallgatáson a lakosoknak lehetőségük nyílt arra, hogy kérdéseket tegyenek fel, elmondják véleményüket, valamint megosszák velünk javaslataikat és ötleteiket. ​A képviselő-testülettel fontosnak tartottuk, hogy a településünket érintő kérdésekben a lakosság véleményét is meghallgassuk, és a döntéshozatal során figyelembe vegyük az itt élők álláspontját” – tájékoztatott a faluvezető, majd röviden ismertette a döntést.

A képviselő-testületi ülés egyhangúlag nem támogatja a Pannonia Ethanol cég szélerőmű-telepítési tervét, és nem járul hozzá szélturbinák Előszállás és Nagykarácsony közötti külterületén történő telepítéséhez.

„Meghallgattuk a lakosság véleményét, mérlegeltük az elhangzottakat, és ezek figyelembevételével hoztuk meg felelősségteljes döntésünket” – tette hozzá Kanik Péter.

Megvan az első város, ahol nem kérnek a Tisza-kormány szélerőműveiből: a polgármester egyeztetést követel – „Nem fogom hagyni, hogy a fejünk felett döntsenek!”

A kormány augusztus végén írta ki az új szélerőmű-pályázatokat. Magyar Péter miniszterelnök szerint az új rendszer egyik legfontosabb eleme, hogy kötelező állami részesedést vezetnek be a projektekben, így a fejlesztésekből származó bevételek nemcsak a beruházóknál, hanem a költségvetésnél és a helyi önkormányzatoknál is megjelennek. Aszód polgármesterét meglepte a hír, hogy a településvezetők bevonása nélkül születnek a döntések, azt várja, hogy érdemben tájékoztassák a polgármestereket és a lakosságot is ilyen fontos kérdésekben.