Több gigawattnyi szélenergia kapacitás telepítését vetíti előre a kormány, de egy fontos dologról nem beszélnek – Németországban már fékeznék a telepítéseket

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium (GEM) államtitkára szerint az energetika mára egyértelműen a versenyképesség stratégiai kérdésévé vált. A jelenlegi magas energiaárak mellett az energetikai beruházások jelentős része már piaci alapon is megtérülhet, ezért az állami forrásokat a stratégiai szempontból legfontosabb fejlesztésekre koncentrálnák az MTI tudósítása szerint. Az államtitkár a szélturbina-telepítések felgyorsítására is utalt.

Szélturbina: akár több gigawattnyi új szélenergia kapacitás is létesülhet Magyarországon, miközben máshol már fékeznék a szélturbinák telepítését (illusztráció)

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Paks, megújulók, szélturbina: nagyobb energia-önellátás jöhet

A következő időszak tervei között szerepel a karbonmentes energiatermelés erősítése, a paksi atomerőmű üzemidejének meghosszabbítása, valamint újabb megújulóenergia-kapacitások kiépítése.

A legnagyobb változás a szélenergia területén jöhet.

A kormány legalább 4 gigawattal (GW) szeretné növelni a hazai szélenergia-kapacitást, az államtitkár szerint azonban a bővítés 2040-ig akár a 6 GW-ot is meghaladhatja.

A napenergiában szintén van még növekedési lehetőség, ám ezen a területen a tárca elsősorban piaci alapú beruházásokkal számol.

A megújuló energia további térnyeréséhez ugyanakkor jelentős hálózatfejlesztésre is szükség van. Tótth András szerint ennek első lépése az uniós helyreállítási alap, az RRF energetikai forrásainak hálózatfejlesztésre történő felhasználása lehet.

Németországban már fékeznék a szélenergia terjedését

A magyar tervek különösen érdekesek annak fényében, hogy Németországban egyes tartományokban már korántsem egyértelmű a szélenergia további gyors bővítésének támogatása.

Szászország lehet az első német tartomány, amely átmenetileg fékezi az új szélturbinák építését. A CDU és az SPD kisebbségi kormánya a szélenergia hasznosítására kijelölt elsőbbségi területeken kívül felfüggesztené az új turbinák engedélyezését.

A tervezett korlátozás időzítése különösen figyelemre méltó, mivel a szélenergia ellenzői közben jelentős sikert értek el. A további bővítés ellen indított népi kezdeményezéshez a szervezők állítása szerint már mintegy 42 ezer aláírást gyűjtöttek, miközben a parlamenti tárgyaláshoz 40 ezerre van szükség. A kezdeményezést így a tartományi parlament elé terjeszthetik.