240 milliárd a Hatoslottón, 400 telitalálat az elmúlt 38 évben: elképesztő nyerőszámokkal szakítottak a játékosok

Az elmúlt 38 évben 83,5 millió hármas, több mint 5 millió négyes, közel 103 ezer ötös és 400 telitalálatos szelvény született a Hatoslottón. A játék statisztikája szerint viszonylag gyakori a telitalálat: átlagosan minden hatodik héten akadt valaki, akinek sikerült eltalálnia mind a hat számot. Ez azonban csak az átlag, a Hatoslottó történetében akadt olyan időszak is, amikor jóval tovább kellett várni a főnyereményre. A játék leghosszabb halmozódásának rekordja 2021-hez kötődik, amikor a főnyeremény 31 héten át nőtt folyamatosan. A nyeremény végül az év 51. hetében talált gazdára, és a szerencsés játékos minden idők legnagyobb Hatoslottó-nyereményét, 3 milliárd 165 millió 377 ezer 480 forintot vihetett haza. Ez az összeg azóta is rekordnak számít a játék történetében.

Közel 103 ezer ötös és 400 telitalálatos szelvény született a Hatoslottón/Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Ekkor volt a legtöbb telitalálatos szelvény

A Hatoslottó különleges statisztikáiról is híres. A játék történetének legtöbb telitalálatos szelvénye egyetlen sorsoláson, 1992 utolsó hetében született, amikor a 11, 14, 17, 22, 33 és 38-as számokkal egyszerre hat játékos találta el mind a hat nyerőszámot. Ugyancsak emlékezetes maradt a 2012-es 35. játékhét, amikor a 2, 8, 9, 19, 29 és 36-os számok kihúzása után rekordmennyiségű, összesen 439 026 darab háromtalálatos találat született.

A játékosok kedvenc számai az évtizedek során sem sokat változtak. A leggyakrabban megjátszott számok között a 3-as, a 7-es, a 9-es, a 11-es, a 13-as és a 19-es szerepel. A tapasztalatok szerint a Hatoslottón is népszerűek a születésnapokhoz és fontos évfordulókhoz kapcsolódó számok, ezért a 30 alatti számok rendszeresen felbukkannak a legkedveltebb választások között. Ez a nyerési esélyeket nem befolyásolja, ugyanakkor növelheti az esélyét annak, hogy egy esetleges telitalálatos nyereményen többen osztozzanak.

A Hatoslottó indulása óta a különböző nyerőosztályokban összesen több mint 260 milliárd forinttal örvendeztette meg a játékosokat, ebből a telitalálatosok részesedése meghaladja a 114 milliárd forintot.

A Hatoslottó 38. születésnapján 400 telitalálatos, több mint 260 milliárd forintnyi nyeremény és számos emlékezetes rekord jelzi, hogy a játék továbbra is meghatározó szereplője a hazai szerencsejáték-kultúrának.