Észrevétlenül öl a láthatatlan gyilkos: rengeteg magyar otthonban hiányzik az életmentő készülék
Hiába tudjuk, hogy életmentő lehet egy szénmonoxid-érzékelő, sokkal kevesebb lakásban van ilyen eszköz, mint amennyiben szükség lehet. Nincs pontos aat arról, hogy hány háztarásban van ilyen eszköz, ám annál beszédesebbek a mérgezések és halálesetek számát mutató statisztikák.
Tavaly 1046 esetben riasztották az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot (OKF) szén-monoxid miatt. Ezekben az esetekben (mert több is lehetett, csak nem volt riasztás) – 133-an szenvedtek valamilyen fokú szénmonoxid-mérgezést, és hatan meg is haltak. Az idén augusztusig már több mint 700 olyan esethez riasztották a tűzoltókat olyan esetekben, amikor a nyílt égésterű vízmelegítő felett, a hőség miatt a kéményben légdugó alakult ki.
Sokszor már késő, amikor tünetet is okoz a szén-monoxid
A szénmonoxid-mérgezés elkerülésére azért kell kiemelten törekedni, mert a gáz színtelen és szagtalan, vagyis nem észrevehető. Ráadásul a mérgezés első tünetei is félreérthetők, ugyanis azok más egészsésgügyi problémára is jellemzőek. Emiatt pedig elmaradhat, vagy késhet az orvosi segítségkérés. Ilyen tünet a rosszullét, a szédülés, a fejfájás, a hányinger és a fáradtság. Mivel pedig szénmonoxid-mérgezés esetén a megszűnik a hemoglobin oxigénszállító-képessége, a tünetek megjelenése után néhány perccel már a halál is bekövetkezhet.
A mérgezések száma évről-évre nő, ami összefügghet azzal, hogy a fatüzelés a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján továbbra is meghatározó Magyarországon. Becslések szerint mintegy másfél millió háztartásban fűtenek részben vagy kizárólag fával. A fatüzelést még ösztönzik is az állami tűzifaprogramok is, amelyek nélkül viszont sok család fűtés nélkül maradhatna.
Mérgezéshez persze nem közvetlenül a tüzelés módja, hanem
- a tüzelőberendezések rossz állapota,
- a karbantartásuk vagy javításuk elmaradása,
- a szellőztetésről való elfelejtkezés,
- vagy a gáztűzhellyel való közvetlen lakásfűtés vezet
természetesen a tűzeseteken túl.
A fürdőszoba a legveszélyesebb
Az OKF szerint az esetek 48 százalékában a fürdőszobákban szenvedtek szénmonoxid-mérgezést, mert a gyilkos gáz a fürdőszobai nyílt égésterű vízmelegítő vagy tüzelő-, fűtőberendezés használata során halmozódott fel. Ugyanakkor ott, ahol volt szénmonoxid-érzékelő, legfeljebb rosszul lettek a lakók a több éve folyamatosan mért adatok alapján. A második legveszélyesebb helyiség ebből a szempontból a konyha, 20 százalék az előfordulási aránnyal.
A probléma okai között az OKF a már említetteken felül kiemeli, hogy a szigetelt nyílászárók miatt is elhasználódik a helyiség levegője, és szerepe lehet az időjárásnak. Például, ha a szél miatt visszaáramlik a levegő a lakótérbe. Bajt okoz továbbá a légbevezetők hiánya, a helytelen kéménybekötés, és az is, ha több berendezés egyszerre működik. Arra is van példa, hogy van ugyan szénmonoxid érzékelő, de elromlott.
A fűtési szezon befejezésével nem szűnik meg a szén-monoxid-mérgezés veszélye. A fürdőszobai, nyílt égésterű berendezések és a konyhai páraelszívók együttes üzemeltetése, az elmaradt szellőztetés mind gondot okozhat!
Mindazonáltal érdemes tudni, hogy adott épületek csak akkor kaphatnak használatbavételi engedélyt, ha abban – a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott esetben – szénmonoxid-érzékelő is van.
Három fő típusú szénmonoxid-érzékelőt kínálnak a gyártók
A piacon számos szénmonoxid-jelzőből, ezen belül különböző típusú érzékelőkből választhatunk. A bőség ugyan megnehezítheti a döntést, de a forgalmazók el is igazítanak a kavalkádban. Egyikük az elektrokémiai érzékelők, a félvezető érzékelők és a biomimetikus érzékelők közül az elektrokémiakat tartja a legpontosabbnak és legmegbízgatóbbnak. Ezek szénmonoxid jelenlétében elektromos jelet generálnak.
Egy elektrokémiai érzékelő 6 500 és 24 500 forintba kerül márkától, a kijelző meglététől és a garancia/érzékelő-élettartam hosszától függően a Szerelvénybolt gyűjtése szerint. A portál oldalán e típusból Honeywell gyártmányú mérők találhatók. Az elektrokémiai szenzorokat típustól függően általában 7-10 év után a teljes készüléket le kell cserélni – írja a Netkazán.
Figyeljünk a tanúsítványra!
A félvezető érzékelő olcsóbb, de kevésbé szelektív. Ez azt jelenti, hogy érzékeny lehet más környezeti hatásokra is, például bejelez a füstre vagy a tisztítószerek gőzére. Ezek ugyan megvásárolhatók 500-1900 forintból, de az egyik webáruház úgy fogalmaz, hogy valójában csak kísérletezésre alkalmasak, életvédelemre nem. Mindazonáltal ez így talán túl sarkos, mert félvezető technológiájú érzékelőből is több típus van. Ezért érdemesebb az egyik, már hivatkozott forgalmazóra hallgatni:
mivel minden szénmonoxid-érzékelőnek az életvédelem a feladata, csak olyat vásároljunk, amelyen megtaláljuk a feliratot, amely szerint a termék megfelel az EN 50291-1 szabványnak.
A harmadik kategória a biomimetikus érzékelő, amely különleges módon utánozza az emberi szervezet működését. Speciális zselét tartalmaz, amelynek megváltozik a színe szén-monoxid jelenlétében. Egy ilyen termék ára – szintén márkától, felszereltségtől és élettartamtól függően – 10-30 ezer forint. A 20 ezer forint feletti és akár 32 ezerbe is kerülő prémium modelleknek digitális LCD kijelzője, vagy NFC (közeli rádiófrekvenciás) funkciója van, illetve fejlettebb diagnosztikára képes.
Jó lenne, ha lenne hivatalos lista
Ugyanakkor bármlyik terméket is választjuk, kiemelten fontos, hogy az tesztelt, biztonságos és jóváhagyott készülék legyen. Ezek szerepelnek is a hivatalos terméklistán. E listát 2024 októberéig az OKF tette közzé. Pontosabban két listát: az egyiken a jó minőségű, a másikon az ellenjavallt termékek szerepelnek. 2024 októberében azonban a szén-monoxid érzékelők hatósági piacfelügyelete a fővárosi és a megyei kormányhivatalokhoz tartozik, ezek honlapján azonban a Világgazdaság nem talált szénmonoxid-érzékelő listát. A kormányhivatalok honlapja szénmonoxid-érzékelők felszerelésére is az OKF közleményének ismertetésével buzdítanak, további tudnivalókért pedig visszairányítanak az OKF honlapjára. Annak, hogy miért nagy baj, hogy a kormányhivatalok nem frissítik az OKF listáját, az év elején a VGF szaklap szánt hosszú cikket.
Marad egyelőre a két biztos támpont: az OKF már nem friss listája és az, hogy ellenőrizzük, szerepel-e a terméken az EN 50291-1 szabványnak való megfelelés.