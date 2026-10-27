Észrevétlenül öl a láthatatlan gyilkos: rengeteg magyar otthonban hiányzik az életmentő készülék

Hiába tudjuk, hogy életmentő lehet egy szénmonoxid-érzékelő, sokkal kevesebb lakásban van ilyen eszköz, mint amennyiben szükség lehet. Nincs pontos aat arról, hogy hány háztarásban van ilyen eszköz, ám annál beszédesebbek a mérgezések és halálesetek számát mutató statisztikák.

Mérgezések és halálesetek előzhetők meg szénmonoxid-érzékelők használatával/Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Tavaly 1046 esetben riasztották az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot (OKF) szén-monoxid miatt. Ezekben az esetekben (mert több is lehetett, csak nem volt riasztás) – 133-an szenvedtek valamilyen fokú szénmonoxid-mérgezést, és hatan meg is haltak. Az idén augusztusig már több mint 700 olyan esethez riasztották a tűzoltókat olyan esetekben, amikor a nyílt égésterű vízmelegítő felett, a hőség miatt a kéményben légdugó alakult ki.

Sokszor már késő, amikor tünetet is okoz a szén-monoxid

A szénmonoxid-mérgezés elkerülésére azért kell kiemelten törekedni, mert a gáz színtelen és szagtalan, vagyis nem észrevehető. Ráadásul a mérgezés első tünetei is félreérthetők, ugyanis azok más egészsésgügyi problémára is jellemzőek. Emiatt pedig elmaradhat, vagy késhet az orvosi segítségkérés. Ilyen tünet a rosszullét, a szédülés, a fejfájás, a hányinger és a fáradtság. Mivel pedig szénmonoxid-mérgezés esetén a megszűnik a hemoglobin oxigénszállító-képessége, a tünetek megjelenése után néhány perccel már a halál is bekövetkezhet.

A mérgezések száma évről-évre nő, ami összefügghet azzal, hogy a fatüzelés a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján továbbra is meghatározó Magyarországon. Becslések szerint mintegy másfél millió háztartásban fűtenek részben vagy kizárólag fával. A fatüzelést még ösztönzik is az állami tűzifaprogramok is, amelyek nélkül viszont sok család fűtés nélkül maradhatna.

Mérgezéshez persze nem közvetlenül a tüzelés módja, hanem

a tüzelőberendezések rossz állapota,

a karbantartásuk vagy javításuk elmaradása,

a szellőztetésről való elfelejtkezés,

vagy a gáztűzhellyel való közvetlen lakásfűtés vezet

természetesen a tűzeseteken túl.

A fürdőszoba a legveszélyesebb

Az OKF szerint az esetek 48 százalékában a fürdőszobákban szenvedtek szénmonoxid-mérgezést, mert a gyilkos gáz a fürdőszobai nyílt égésterű vízmelegítő vagy tüzelő-, fűtőberendezés használata során halmozódott fel. Ugyanakkor ott, ahol volt szénmonoxid-érzékelő, legfeljebb rosszul lettek a lakók a több éve folyamatosan mért adatok alapján. A második legveszélyesebb helyiség ebből a szempontból a konyha, 20 százalék az előfordulási aránnyal.