Ilyen a világon nincs? Gerendai szerint az államnak is megérné támogatni a Szigetet – ezt mutatják a külföldi példák

A Sziget szervezői igyekeznek a megszokott menetrend szerint haladni a fesztivál előkészítésével, a bizonytalan finanszírozási környezet azonban megnehezíti a tervezést.

Gerendai szerint az államnak is megérné támogatni a Sziget Fesztivált / Fotó: AFP

A fesztivál alapítója a Világgazdaságnak elárulta, hogy

elkészült a Sziget Fesztivál gazdasági hatástanulmánya, amely az esetleges állami támogatásról szóló egyeztetések alapja lehet.

Gerendai Károly közölte, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség dokumentuma a rendezvény turisztikai és gazdasági hatásait vizsgálja, és várhatóan a minisztériumokhoz kerül szakmai egyeztetésre. Arról egyelőre nincs döntés, hogy a Sziget kaphat-e állami segítséget, és ha igen, milyen formában vagy összegben. Az üzletember korábban is beszélt arról, hogy elérkezett az állami szerepvállalás ideje az ország legnagyobb fesztiváljában. Gerendai Károly a Kossuth rádióban kifejtette: nem azt szeretné, hogy a fesztivál más közszolgáltatások helyett kapjon pénzt, hanem azt, hogy az állam befektetésként tekintsen az együttműködésre.

Elmondása szerint a rendezvény támogatás nélkül is sokmilliárdos bevételt hoz az államnak: több mint ötvenezer turista utazik miatta Magyarországra, akik tízmilliárdos nagyságrendben költenek. Hozzátette, hogy a nagyrendezvények általában kapnak állami támogatást, Magyarországon is. A Sziget szervezői ugyanakkor sokáig büszkék voltak arra, hogy ilyen segítség nélkül is működni tudtak.

Dráguló fellépők, bizonytalan bevételek – az államhoz is fordulnak a nagy fesztiválok

A Világgazdaság megírta, hogy a zenei fesztiválok bevételei drámaian visszaestek a járvány miatt, majd fokozatosan közelítették a 2019-es szintet. A Sziget Fesztiválhoz hasonlóan több tucat fesztivál léte került veszélybe, a legtöbbjük pedig meg is szűnt. Az infláció megemelte a produkciós költségeket, a művészi díjakat, a licencszerződéseket, miközben a közönség kiadásait a megélhetési problémák is jelentősen befolyásolták.

Nemzetközi példák alapján nem ritka, hogy az állam is hozzájárul a nagyfesztiválok működéséhez.

A szerb Exit fesztivál példája is mutatja, mennyire érzékenyen érintheti a fesztiválokat a közfinanszírozás kiesése. A 2000 óta minden nyáron megrendezett zenei fesztivál 2025 júniusában jelentette be, hogy az akkori nyári rendezvény lesz az utolsó. A szervezők közlése szerint azután, hogy kiálltak a tüntető diákok mellett, minden kormányzati szinten megvonták tőlük a közpénzt és a szponzorációk is elmaradtak.