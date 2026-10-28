Állami támogatásért mehet a Sziget Fesztivál, hogy túlélje: megszólalt Gerendai Károly, hogy kinél kopogtatnak – exkluzív információk az idei fellépőkről

Elkészült a Sziget Fesztivál gazdasági hatástanulmánya, amely fontos szerepet játszhat abban, hogy a rendezvény részesülhet-e valamilyen állami segítségben. Gerendai Károly, a fesztivál alapítója a Világgazdaságnak elmondta, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség által készített dokumentum várhatóan a minisztériumokhoz kerül, ahol szakmai egyeztetések kezdődhetnek róla.

Gerendai Károly elárulta, mikor érkeznek az első nagy nevek a Sziget Fesztiválra / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A tanulmány azt vizsgálja, hogy a Sziget milyen hatást gyakorol a magyar turizmusra és a gazdaság egészére. Gerendai szerint a dokumentum pénteken készült el, így az egyeztetési folyamat még csak most indulhat el. A szervezők abban bíznak, hogy a vizsgálat eredményei alapján pozitív visszajelzést kapnak az állami segítségnyújtás lehetőségéről. Egyelőre tehát nem született döntés arról, hogy a fesztivál számíthat-e támogatásra, és ha igen, milyen formában vagy összegben.

Már szervezik a következő Szigetet, de komoly a bizonytalanság

A pénzügyi kérdések ellenére a következő évi Sziget előkészítése nem állt le. Gerendai elárulta, hogy október végén jelenik meg az idei fesztivál aftermovie-ja, november közepére pedig már az első fellépők bejelentését tervezik.

A szervezők a megszokott menetrend szerint igyekeznek haladni, ugyanakkor a bizonytalan finanszírozási környezet a tervezést is megnehezíti

– emelte ki. Gerendai szerint jelenleg az egyik legnagyobb kérdés, hogy mekkora összeget merjenek elkölteni a következő rendezvényre, hiszen az esetleges állami szerepvállalásról egyelőre nem rendelkeznek konkrét információval.

Gerendai Károly szerint változhat Magyarország turisztikai megítélése

A Sziget helyzete mellett a magyar turizmus kilátásairól is kérdeztük a vállalkozót, különös tekintettel arra, hogy több vendéglátóipari szereplő szerint idén inkább az alacsonyabb költésű, „hátizsákos turisták” érkezése volt jellemző. Gerendai úgy látja, hogy az üzleti turizmusban bekövetkezett változások jelentős része tartósnak bizonyulhat.

A koronavírus-járvány előtt egy fontosabb üzleti tárgyalás miatt gyakran személyesen Magyarországra utaztak a külföldi partnerek, mára azonban az online kapcsolattartás sok esetben kiváltotta ezeket az utakat. Szerinte ezen a területen nem várható jelentős visszarendeződés, hiszen a technológiai fejlődés alapvetően változtatta meg az üzleti szokásokat. Egy

kínai

vagy amerikai

partner számára sokkal egyszerűbb online lebonyolítani egy megbeszélést, mint több ezer kilométert utazni miatta.

A turizmus más területein ugyanakkor kedvező változásokra számít.

Gerendai abban bízik, hogy Magyarország megváltozott nemzetközi megítélése új lendületet adhat a turizmusnak, a vállalkozói aktivitásnak és a befektetői kedvnek is. Úgy véli, korábban lehettek olyan külföldi látogatók, akik az ország politikai irányultsága miatt kevésbé szívesen választották Magyarországot úti célként, most azonban ismét fontolóra vehetik az ideutazást.