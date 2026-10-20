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Hiába az alacsony infláció, továbbra sem enged a szorításból az MNB: itt van Varga Mihályék friss döntése

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Most lett egyértelmű: Kármán András tisztázta, hogy meddig jár az szja-mentesség – bejött egy fontos korlátozás, jobb, ha erre figyelnek a gyermekes családok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jelentős változások jönnek az édesanyák személyi-jövedelemadó-mentességében 2027-től. Kármán András pénzügyminiszter ismertette az új szabályokat, amelyek több ponton is eltérnek a korábban meghirdetett intézkedésektől. Az szja-mentesség korlátozása mellett ugyanakkor más családtámogatások is változnak.
Zováthi Domokos
2026.10.20, 11:09
Frissítve: 2026.10.20, 12:52
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Megmarad a családi adókedvezmény rendszere, az édesanyák adómentességét azonban igazságosabbá teszi a kormány – jelentette be Kármán András pénzügyminiszter kedden, a 2027-es költségvetést ismertető tájékoztatón. A miniszter elmondta, hogy a kétgyermekes édesanyák szja-mentessége csak 40 éves korig jár majd, emellett havi bruttó egymillió forintos jövedelmi korlátot vezetnek be.

szja
Kármán András elmondta, hogy az szja-mentesség korlátozása mellett más családtámogatások is változnak / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ez jelentős változás az Orbán-kormány korábbi terveihez képest, amelyek szerint 2027-től az 50 év alatti, 2028-tól a 60 év alatti, 2029-től pedig életkortól függetlenül valamennyi kétgyermekes édesanya jogosulttá vált volna az szja-mentességre.

Szja-mentesség: egymillió forintnál húzzák meg a határt

Kármán András bemutatta, hogy a jövőben az édesanyák legfeljebb havi bruttó egymillió forintos jövedelemig vehetik igénybe az adómentességet. Ez a 30 év alatti anyákra, a 40 év alatti kétgyermekesekre és a három vagy több gyermeket nevelőkre egyaránt vonatkozik. A három- vagy többgyermekes édesanyák adómentessége továbbra is élethosszig tart, de a jövedelemsapka rájuk is érvényes lesz. A 25 év alatti fiatalok adómentessége ugyanakkor változatlan marad, esetükben továbbra is az átlagkeresetig jár a kedvezmény.

A bemutatott tervek szerint a családi adókedvezmény továbbra is mindkét szülő által igénybe vehető marad. Emellett a kormány minden gyermekes család számára megduplázza a családi pótlékot. A módosítások így egyszerre jelentenek szigorítást az édesanyák adómentességében és többlettámogatást a gyermekes háztartások számára. A részletes szabályokat a később elfogadandó jogszabályok rögzítik majd.

Ezt eddig nem tudtuk: Magyar Péter és Kármán András kiállt a nyilvánosság elé, máris új részleteket közöl a 2027-es költségvetésről – élő tudósítás

Újabb állomásához ért a jövő évi büdzsé bemutatása. A 2027-es költségvetésről több, eddig nem ismert részlet kiderült. Például az is, pontosan mi lesz az anyák adómentességével, és a nyugdíjakkal.

 

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