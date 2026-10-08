Beígérte Magyar Péter a nagy béremelést, de egyelőre semmit nem kaptak a szociális dolgozók: továbbra sincs előrelépés az ütemezésről a szakmai szervezetek szerint
Nem történt előrelépés a szociális ágazat béremelésének ütemezésében a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum csütörtöki ülésén. A szakszervezetek szerint a 25 százalékos béremelésről már politikai döntés született, annak pontos menetrendjéről azonban továbbra sem tudtak érdemi tájékoztatást kapni.
Nem történt előrelépés a szociális ágazat béremelésének ütemezése ügyében a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum (SZÁÉF) csütörtöki budapesti ülésén – közölték az ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek az MTI-vel. A tárgyaláson a béremelés részleteiről továbbra sem kaptak olyan tájékoztatást, amelyből egyértelműen kiderülne, mikor és milyen ütemben emelkedhetnek a fizetések.
Elmaradt az ígért béremelés a szociális ágazatban
A kérdés azért különösen fontos, mert a szociális dolgozók már szeptemberben utcára vonultak. A Miniszterelnökség előtt tartott demonstráción azonnali, legalább 25 százalékos béremelést, jobb munkakörülményeket és az adminisztratív terhek csökkentését követelték. A tüntetésen Magyar Péter miniszterelnök is megjelent, személyesen vette át a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének bértáblajavaslatát és a további követeléseket.
A kormányfő akkor azt mondta, hogy zajlik a 2027-es költségvetés kialakítása, amelynek lezárását október 15-re ígérte. Arról is dönteni kell szerinte, hogy a szociális ágazat dolgozói még idén egyszeri juttatást és jövőre béremelést kapjanak, vagy kétlépcsős béremelés valósuljon meg. Magyar Péter türelmet kért, és azt mondta, a követelésekkel „nyitott kapukat döngetnek”, mert a kabinet ezekben a hetekben véglegesíti a béremelés mértékét és ütemezését.
Ehhez képest a csütörtöki SZÁÉF-ülésen a szociális tárca képviselői már nem tudtak konkrét menetrendet mondani.
A szakszervezetek szerint a helyzet egyre sürgetőbb, mivel az ágazatban mintegy 90 ezer ember dolgozik.
Szűcs Viktória, a SZÁÉF munkavállalói oldalának ügyvivője az MTI érdeklődésére azt mondta, hogy már nemcsak türelmetlenek, hanem ott tartanak, hogy „kiürül az ágazat”, így az állampolgárok nem fognak hozzájutni az alapvető humán szolgáltatásokhoz.
Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének (SZÁD) elnöke úgy vélekedett, hogy a béremeléshez csupán egy politikai döntés szükséges. Szerinte a mintegy 90 ezer dolgozó 25 százalékos fizetésemelése a költségvetés negyedik negyedévi összegének csupán egy százalékát tenné ki.
A szakszervezeti vezető már a szeptemberi demonstráción is arról beszélt, hogy az azonnali 25 százalékos emelés éves szinten 140-150 milliárd forintba kerülne. A demonstrálók kifogásolták a korábban felvetett kétlépcsős, 20-25 százalékos emelést is, mert annak mértékébe a minimálbér-emelés és az adójóváírás hatása is bekerülhetett.
Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke ugyanakkor pozitívumként értékelte, hogy az érdekképviseletek és a kormányzat képviselői egyetértettek abban:
2030-ra a szociális ágazatban dolgozók bérének fel kellene zárkóznia az oktatásban és az egészségügyben fizetett bérekhez.
A hosszabb távú célban tehát van egyetértés, a következő lépés azonban továbbra is hiányzik: a szociális dolgozók és érdekképviseleteik konkrét választ várnak arra, mikor és milyen ütemben valósul meg a 25 százalékos béremelés.
Kezdődik: tüntettek a Tisza-kormány ellen a szociális dolgozók, magasabb bért követelnek – Magyar Péter is megjelent a demonstráción
A szociális ágazat bérei miatt vonultak utcára a dolgozók, akik szerint évtizedek óta várnak érdemi rendezésre. Magyar Péter kiment hozzájuk, átvette a követeléseiket, és azt mondta, a kormány ezekben a hetekben véglegesíti a béremelés mértékét és ütemezését.