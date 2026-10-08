Beígérte Magyar Péter a nagy béremelést, de egyelőre semmit nem kaptak a szociális dolgozók: továbbra sincs előrelépés az ütemezésről a szakmai szervezetek szerint

Nem történt előrelépés a szociális ágazat béremelésének ütemezésében a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum csütörtöki ülésén. A szakszervezetek szerint a 25 százalékos béremelésről már politikai döntés született, annak pontos menetrendjéről azonban továbbra sem tudtak érdemi tájékoztatást kapni.

Hiába ígért a Tisza Párt és Magyar Péter azonnali 25 százalékos béremelést a szociális ágazatban, a részletes menetrend továbbra sem ismert / Fotó: AFP

Nem történt előrelépés a szociális ágazat béremelésének ütemezése ügyében a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum (SZÁÉF) csütörtöki budapesti ülésén – közölték az ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek az MTI-vel. A tárgyaláson a béremelés részleteiről továbbra sem kaptak olyan tájékoztatást, amelyből egyértelműen kiderülne, mikor és milyen ütemben emelkedhetnek a fizetések.

Elmaradt az ígért béremelés a szociális ágazatban

A kérdés azért különösen fontos, mert a szociális dolgozók már szeptemberben utcára vonultak. A Miniszterelnökség előtt tartott demonstráción azonnali, legalább 25 százalékos béremelést, jobb munkakörülményeket és az adminisztratív terhek csökkentését követelték. A tüntetésen Magyar Péter miniszterelnök is megjelent, személyesen vette át a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének bértáblajavaslatát és a további követeléseket.

A kormányfő akkor azt mondta, hogy zajlik a 2027-es költségvetés kialakítása, amelynek lezárását október 15-re ígérte. Arról is dönteni kell szerinte, hogy a szociális ágazat dolgozói még idén egyszeri juttatást és jövőre béremelést kapjanak, vagy kétlépcsős béremelés valósuljon meg. Magyar Péter türelmet kért, és azt mondta, a követelésekkel „nyitott kapukat döngetnek”, mert a kabinet ezekben a hetekben véglegesíti a béremelés mértékét és ütemezését.

Ehhez képest a csütörtöki SZÁÉF-ülésen a szociális tárca képviselői már nem tudtak konkrét menetrendet mondani.

A szakszervezetek szerint a helyzet egyre sürgetőbb, mivel az ágazatban mintegy 90 ezer ember dolgozik.

Szűcs Viktória, a SZÁÉF munkavállalói oldalának ügyvivője az MTI érdeklődésére azt mondta, hogy már nemcsak türelmetlenek, hanem ott tartanak, hogy „kiürül az ágazat”, így az állampolgárok nem fognak hozzájutni az alapvető humán szolgáltatásokhoz.