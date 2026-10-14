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Szolidaritási hozzájárulás: milliárdok a tét, Kármán András lehűtötte a kedélyeket – szó nincs automatikus tartozáselengedésről

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Karácsony Gergely megoldást sürget az önkormányzatoktól elvont milliárdok ügyében. A szolidaritási hozzájárulás címén Kármán szerint az év végéig továbbra is beszedhetők az összegek, miközben a szabályozás átalakításáról egyeztetni kell.
VG
2026.10.14, 11:40
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„Az Alkotmánybíróság döntése nem a szolidaritási hozzájárulás eltörléséről szól” – írta Facebook-bejegyzésében Kármán András. A pénzügyminiszter közlése szerint a testület szeptember 21-i határozata nem magát a hozzájárulás rendszerét szüntette meg, hanem a fizetési kötelezettség megállapításának és beszedésének eljárási garanciáit kifogásolta.

szolidaritási hozzájárulás Kármán András
Szolidaritási hozzájárulás: milliárdok a tét, Karácsony megoldást sürget, Kármán pedig lehűtötte a reményeket / Fotó: Kármán András

Szolidaritási hozzájárulás: a pénzügyminiszter szerint van idejjük a jogalkotóknak

Mint írta, az önkormányzatoknak biztosítani kell, hogy megismerhessék, ellenőrizhessék és szükség esetén vitathassák a rájuk kirótt összeget. A 2026. december 31-i hatállyal meghozott döntés szerinte időt ad a jogalkotónak a szabályozás átalakítására, miközben az év végéig a jelenlegi szabályok alapján beszedhető a hozzájárulás.

„Az Alkotmánybíróság döntése tehát önmagában nem jelent fizetési moratóriumot, és nem jelenti a fennálló kötelezettségek automatikus elengedését” – hangsúlyozta.

Kármán szerint egyetértés van abban, hogy a szabályozáson változtatni kell. Közlése szerint a kormány nyitott az érdemi párbeszédre, ugyanakkor az önkormányzatoktól is tényszerű, szakmai hozzáállást vár.

„A nyilvános vita önmagában nem visz közelebb a megoldáshoz, 

különösen akkor nem, ha az Alkotmánybíróság döntésének tartalmát vagy annak jogkövetkezményeit nem pontosan mutatják be” – fogalmazott.

Karácsony Gergely főpolgármester keddi Facebook-bejegyzésében azt emelte ki, hogy az Alkotmánybíróság egyhangúlag alkotmányellenesnek minősítette a szolidaritási hozzájárulás eddigi formáját. A városvezető szerint a korábbi Fidesz-kormány több százmilliárd forintot vont el az önkormányzatoktól, köztük Budapesttől.

„Az Orbán-kormány bűneit ezen a területen is az új kormánynak kell orvosolnia” – írta.

A főpolgármester egyúttal korrekt partnerséget ígért a kormánynak 

  • a főváros pénzügyi összeomlásának elkerülése, és 
  • egy fenntartható, igazságos finanszírozási rendszer kialakítása érdekében.

A főváros és az állam konfliktusát több bírósági döntés kísérte. A Kúria 2025 novemberében megállapította, hogy a Magyar Államkincstár nem folytatta le a szükséges eljárást. Az Alkotmánybíróság idén májusban visszamenőleges hatállyal megsemmisítette a folyamatban lévő perek lezárását célzó rendeleteket, a Fővárosi Ítélőtábla pedig júliusban kimondta, hogy az állam nem határozhatja meg önkényesen a szolidaritási hozzájárulást. 

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A Tisza-kormány vissza nem térítendő támogatást biztosít Budapestnek a működőképesség megőrzésére és a közszolgáltatások zavartalan ellátására. A pénz felhasználását szigorúan meghatározták, és a fővárosnak lépéseket kell tennie a szolidaritási hozzájárulás miatt indított perei lezárására is.

A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint 

Budapest Főváros Önkormányzata 120 milliárd forintos központi költségvetési támogatásban részesül. 

A döntés célja a főváros működőképességének megőrzése és a közszolgáltatások folyamatosságának biztosítása.

Az összeg nem költhető szabadon. Kizárólag a fővárosi önkormányzat, az általa irányított vagy alapított költségvetési szervek, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2025-ös és 2026-os költségvetési befizetési kötelezettségeire, illetve fennálló tartozásaik és egyéb kötelezettségeik rendezésére fordítható.

A támogatás fedezetét a Központi Maradványelszámolási Alapból csoportosítják át. A költségvetésben ehhez külön előirányzatot hoznak létre „Budapest Főváros Önkormányzata kötelező feladatai ellátásának támogatása” címmel.

A külön pályázat és kérelem nélkül biztosított támogatás feltétele a szolidaritási hozzájáruláshoz kapcsolódó jogviták rendezése. A határozat szerint a fővárosnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy elálljon a 2023-as, 2024-es, 2025-ös és 2026-os hozzájárulással kapcsolatban indított, még folyamatban lévő perektől.

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