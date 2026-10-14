Szolidaritási hozzájárulás: milliárdok a tét, Kármán András lehűtötte a kedélyeket – szó nincs automatikus tartozáselengedésről
„Az Alkotmánybíróság döntése nem a szolidaritási hozzájárulás eltörléséről szól” – írta Facebook-bejegyzésében Kármán András. A pénzügyminiszter közlése szerint a testület szeptember 21-i határozata nem magát a hozzájárulás rendszerét szüntette meg, hanem a fizetési kötelezettség megállapításának és beszedésének eljárási garanciáit kifogásolta.
Szolidaritási hozzájárulás: a pénzügyminiszter szerint van idejjük a jogalkotóknak
Mint írta, az önkormányzatoknak biztosítani kell, hogy megismerhessék, ellenőrizhessék és szükség esetén vitathassák a rájuk kirótt összeget. A 2026. december 31-i hatállyal meghozott döntés szerinte időt ad a jogalkotónak a szabályozás átalakítására, miközben az év végéig a jelenlegi szabályok alapján beszedhető a hozzájárulás.
„Az Alkotmánybíróság döntése tehát önmagában nem jelent fizetési moratóriumot, és nem jelenti a fennálló kötelezettségek automatikus elengedését” – hangsúlyozta.
Kármán szerint egyetértés van abban, hogy a szabályozáson változtatni kell. Közlése szerint a kormány nyitott az érdemi párbeszédre, ugyanakkor az önkormányzatoktól is tényszerű, szakmai hozzáállást vár.
„A nyilvános vita önmagában nem visz közelebb a megoldáshoz,
különösen akkor nem, ha az Alkotmánybíróság döntésének tartalmát vagy annak jogkövetkezményeit nem pontosan mutatják be” – fogalmazott.
Karácsony Gergely főpolgármester keddi Facebook-bejegyzésében azt emelte ki, hogy az Alkotmánybíróság egyhangúlag alkotmányellenesnek minősítette a szolidaritási hozzájárulás eddigi formáját. A városvezető szerint a korábbi Fidesz-kormány több százmilliárd forintot vont el az önkormányzatoktól, köztük Budapesttől.
„Az Orbán-kormány bűneit ezen a területen is az új kormánynak kell orvosolnia” – írta.
A főpolgármester egyúttal korrekt partnerséget ígért a kormánynak
- a főváros pénzügyi összeomlásának elkerülése, és
- egy fenntartható, igazságos finanszírozási rendszer kialakítása érdekében.
A főváros és az állam konfliktusát több bírósági döntés kísérte. A Kúria 2025 novemberében megállapította, hogy a Magyar Államkincstár nem folytatta le a szükséges eljárást. Az Alkotmánybíróság idén májusban visszamenőleges hatállyal megsemmisítette a folyamatban lévő perek lezárását célzó rendeleteket, a Fővárosi Ítélőtábla pedig júliusban kimondta, hogy az állam nem határozhatja meg önkényesen a szolidaritási hozzájárulást.
Létrejött a paktum Karácsony Gergely és Magyar Péter között – ennyi pénzt kap a főváros
A Tisza-kormány vissza nem térítendő támogatást biztosít Budapestnek a működőképesség megőrzésére és a közszolgáltatások zavartalan ellátására. A pénz felhasználását szigorúan meghatározták, és a fővárosnak lépéseket kell tennie a szolidaritási hozzájárulás miatt indított perei lezárására is.
A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint
Budapest Főváros Önkormányzata 120 milliárd forintos központi költségvetési támogatásban részesül.
A döntés célja a főváros működőképességének megőrzése és a közszolgáltatások folyamatosságának biztosítása.
Az összeg nem költhető szabadon. Kizárólag a fővárosi önkormányzat, az általa irányított vagy alapított költségvetési szervek, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2025-ös és 2026-os költségvetési befizetési kötelezettségeire, illetve fennálló tartozásaik és egyéb kötelezettségeik rendezésére fordítható.
A támogatás fedezetét a Központi Maradványelszámolási Alapból csoportosítják át. A költségvetésben ehhez külön előirányzatot hoznak létre „Budapest Főváros Önkormányzata kötelező feladatai ellátásának támogatása” címmel.
A külön pályázat és kérelem nélkül biztosított támogatás feltétele a szolidaritási hozzájáruláshoz kapcsolódó jogviták rendezése. A határozat szerint a fővárosnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy elálljon a 2023-as, 2024-es, 2025-ös és 2026-os hozzájárulással kapcsolatban indított, még folyamatban lévő perektől.