Szolidaritási hozzájárulás: milliárdok a tét, Kármán András lehűtötte a kedélyeket – szó nincs automatikus tartozáselengedésről

„Az Alkotmánybíróság döntése nem a szolidaritási hozzájárulás eltörléséről szól” – írta Facebook-bejegyzésében Kármán András. A pénzügyminiszter közlése szerint a testület szeptember 21-i határozata nem magát a hozzájárulás rendszerét szüntette meg, hanem a fizetési kötelezettség megállapításának és beszedésének eljárási garanciáit kifogásolta.

Szolidaritási hozzájárulás: milliárdok a tét, Karácsony megoldást sürget, Kármán pedig lehűtötte a reményeket / Fotó: Kármán András

Szolidaritási hozzájárulás: a pénzügyminiszter szerint van idejjük a jogalkotóknak

Mint írta, az önkormányzatoknak biztosítani kell, hogy megismerhessék, ellenőrizhessék és szükség esetén vitathassák a rájuk kirótt összeget. A 2026. december 31-i hatállyal meghozott döntés szerinte időt ad a jogalkotónak a szabályozás átalakítására, miközben az év végéig a jelenlegi szabályok alapján beszedhető a hozzájárulás.

„Az Alkotmánybíróság döntése tehát önmagában nem jelent fizetési moratóriumot, és nem jelenti a fennálló kötelezettségek automatikus elengedését” – hangsúlyozta.

Kármán szerint egyetértés van abban, hogy a szabályozáson változtatni kell. Közlése szerint a kormány nyitott az érdemi párbeszédre, ugyanakkor az önkormányzatoktól is tényszerű, szakmai hozzáállást vár.

„A nyilvános vita önmagában nem visz közelebb a megoldáshoz,

különösen akkor nem, ha az Alkotmánybíróság döntésének tartalmát vagy annak jogkövetkezményeit nem pontosan mutatják be” – fogalmazott.

Karácsony Gergely főpolgármester keddi Facebook-bejegyzésében azt emelte ki, hogy az Alkotmánybíróság egyhangúlag alkotmányellenesnek minősítette a szolidaritási hozzájárulás eddigi formáját. A városvezető szerint a korábbi Fidesz-kormány több százmilliárd forintot vont el az önkormányzatoktól, köztük Budapesttől.

„Az Orbán-kormány bűneit ezen a területen is az új kormánynak kell orvosolnia” – írta.

A főpolgármester egyúttal korrekt partnerséget ígért a kormánynak

a főváros pénzügyi összeomlásának elkerülése, és

egy fenntartható, igazságos finanszírozási rendszer kialakítása érdekében.

A főváros és az állam konfliktusát több bírósági döntés kísérte. A Kúria 2025 novemberében megállapította, hogy a Magyar Államkincstár nem folytatta le a szükséges eljárást. Az Alkotmánybíróság idén májusban visszamenőleges hatállyal megsemmisítette a folyamatban lévő perek lezárását célzó rendeleteket, a Fővárosi Ítélőtábla pedig júliusban kimondta, hogy az állam nem határozhatja meg önkényesen a szolidaritási hozzájárulást.