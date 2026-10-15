Többmilliárdos számlát kapott Kármán Andráséktól a százezres megyeszékhely, fizetniük kell: készült rá a polgármester, hogy eljön ez a nap – „nagyon fájt lenyomni az utalásnál az entert"
„A kormány és a pénzügyminiszter kérésének megfelelően a mai napon, törvényes határidőben befizettük a Székesfehérvárt terhelő szolidaritási hozzájárulás idei utolsó részletét, egész pontosan: 3 593 943 116 forintot” – írta csütörtöki Facebook-bejegyzésében Cser-Palkovics András polgármester.
„Ahogy egyik évben sem, úgy most sem jó szívvel nyomtuk meg az „entert” erre az utalásra. Ez minden időben nagyon sok pénz, idén még inkább. Nagyon régóta először, az idei adóbevételeink jelentősen el fognak maradni a tervezetthez képest. Ez sajnos azt mutatja, hogy a helyi gazdaság teljesítménye erősen visszaesett. Eközben a költségeink (mint az áram, gáz, üzemanyag) meredeken emelkednek és jövőre még nagyobb terhet jelentenek majd önmagukban és áttételesen is, a szolgáltatásokra hatva” – folytatta a városvezető.
Cser-Palkovics hozzátette, biztos volt abban, hogy a szolidaritási hozzájárulás azonnali eltörléséről, vagy azonnali és nagyságrendi könnyítéséről szóló ígéretek nem reálisak. Emiatt, bár az önkormányzatnak fáj, de költségvetési haváriát nem okoz a mostani utalás, mert terveztek vele. Azt azonban hangsúlyozta, hogy a szolidaritási hozzájárulás mostani nagyságrendje már nem csak a fejlesztések elől viszi el a pénzt, hanem a stabil működést is veszélyeztetheti.
„A szolidaritási hozzájárulásra politikai, majd ebből fakadóan jogalkotási megoldást kell találni, mert az önkormányzati szektorban tapasztalható pénzügyi és ebből fakadó, növekvő működési problémákat nem fogja, nem is tudja megoldani egy alkotmánybírósági ítélet. Ennek az az oka, hogy az állami költségvetés nagyban támaszkodik a szolidaritási adóból befolyó bevételre az önkormányzati rendszer finanszírozása kapcsán” – fejtette ki a polgármester.
Elmondta, hogy Székesfehérvár összesen idén mintegy 9,5 milliárd forintot fizetett be az állami költségvetésbe szolidaritási hozzájárulásként. Ez nagyon jelentős összeg, ami a ha városban, vagy legalább a város környékén lenne elkötve, az szerinte óriásit lendítene a fejlesztési lehetőségeinken.
„Nagy kíváncsisággal várjuk tehát a 2027. évi állami költségvetésben szereplő, önkormányzatokat érintő számokat. Az alapján, amit a hét elején a minisztériumban hallottunk, talán még nagyon óvatos optimizmussal is” – zárta sorait Cser-Palkovics András.
Nagy bajban az önkormányzatok: a miniszternél jártak a polgármesterek, jelképes adócsökkentést kaphatnak 2027-ben – csak akkor tud segíteni az önkormányzatoknak, ha azok a „csőd szélére sodródnak”
Október elején 25 megyei jogú város polgármestere egyeztetett dr. Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, a konzultáció során pedig számos javaslat született − közölte egy Facebook-bejegyzésben dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere.
A Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára arról tájékoztatta a városvezetőket, hogy az idei évben Budapesten túl más önkormányzatok megsegítésére csak akkor van lehetőség, hogyha az adott települést a csőd fenyegeti. Kiderült továbbá az is, hogy a szolidaritási hozzájárulás mértéke a jövő évben csak jelképes mértékben csökkenne.
„A Pénzügyminisztérium által felvázolt javaslat újabb szűk esztendőt jelent az önkormányzatoknak” − hangsúlyozta Győr polgármester, Pintér Bence, aki hozzátette, hogy a vidék- és településfejlesztési miniszter jelezte, hogy a költségvetési tárgyalások során ennél jobb pozíciókat szeretne kiharcolni az önkormányzatoknak.
Szolidaritási hozzájárulás: milliárdok a tét, Kármán András lehűtötte a kedélyeket – szó nincs automatikus tartozáselengedésről
„Az Alkotmánybíróság döntése nem a szolidaritási hozzájárulás eltörléséről szól” – írta szerdai Facebook-bejegyzésében Kármán András. A pénzügyminiszter közlése szerint a testület szeptember 21-i határozata nem magát a hozzájárulás rendszerét szüntette meg, hanem a fizetési kötelezettség megállapításának és beszedésének eljárási garanciáit kifogásolta.
A tárcavezető szerint az önkormányzatoknak biztosítani kell, hogy megismerhessék, ellenőrizhessék és szükség esetén vitathassák a rájuk kirótt összeget. A 2026. december 31-i hatállyal meghozott döntés szerinte időt ad a jogalkotónak a szabályozás átalakítására, miközben az év végéig a jelenlegi szabályok alapján beszedhető a hozzájárulás.