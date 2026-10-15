Többmilliárdos számlát kapott Kármán Andráséktól a százezres megyeszékhely, fizetniük kell: készült rá a polgármester, hogy eljön ez a nap – „nagyon fájt lenyomni az utalásnál az entert"

„A kormány és a pénzügyminiszter kérésének megfelelően a mai napon, törvényes határidőben befizettük a Székesfehérvárt terhelő szolidaritási hozzájárulás idei utolsó részletét, egész pontosan: 3 593 943 116 forintot” – írta csütörtöki Facebook-bejegyzésében Cser-Palkovics András polgármester.

Székesfehérvár közel 9,5 milliárd forint szolidaritási adót fizetett be idén / Fotó: Shutterstock

„Ahogy egyik évben sem, úgy most sem jó szívvel nyomtuk meg az „entert” erre az utalásra. Ez minden időben nagyon sok pénz, idén még inkább. Nagyon régóta először, az idei adóbevételeink jelentősen el fognak maradni a tervezetthez képest. Ez sajnos azt mutatja, hogy a helyi gazdaság teljesítménye erősen visszaesett. Eközben a költségeink (mint az áram, gáz, üzemanyag) meredeken emelkednek és jövőre még nagyobb terhet jelentenek majd önmagukban és áttételesen is, a szolgáltatásokra hatva” – folytatta a városvezető.

Cser-Palkovics hozzátette, biztos volt abban, hogy a szolidaritási hozzájárulás azonnali eltörléséről, vagy azonnali és nagyságrendi könnyítéséről szóló ígéretek nem reálisak. Emiatt, bár az önkormányzatnak fáj, de költségvetési haváriát nem okoz a mostani utalás, mert terveztek vele. Azt azonban hangsúlyozta, hogy a szolidaritási hozzájárulás mostani nagyságrendje már nem csak a fejlesztések elől viszi el a pénzt, hanem a stabil működést is veszélyeztetheti.

„A szolidaritási hozzájárulásra politikai, majd ebből fakadóan jogalkotási megoldást kell találni, mert az önkormányzati szektorban tapasztalható pénzügyi és ebből fakadó, növekvő működési problémákat nem fogja, nem is tudja megoldani egy alkotmánybírósági ítélet. Ennek az az oka, hogy az állami költségvetés nagyban támaszkodik a szolidaritási adóból befolyó bevételre az önkormányzati rendszer finanszírozása kapcsán” – fejtette ki a polgármester.

Elmondta, hogy Székesfehérvár összesen idén mintegy 9,5 milliárd forintot fizetett be az állami költségvetésbe szolidaritási hozzájárulásként. Ez nagyon jelentős összeg, ami a ha városban, vagy legalább a város környékén lenne elkötve, az szerinte óriásit lendítene a fejlesztési lehetőségeinken.