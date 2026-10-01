Brutális pénzhez jut az E.ON abból, amiből Mészárosékat kizárták: közel 500 milliárd jut fejlesztésekre – 2323 megawatt új hálózati csatlakozást hoz létre a szolgáltató

Az E.ON Hungária csoport 2030-ig 25-30 ezer kisebb nagyobb hálózatfejlesztési projektet kíván megvalósítani. A beruházások egyik forrása az uniós helyreállítási és rugalmassági eszköz (RRF) 229,999 milliárd forintos, vissza nem térítendő támogatása, a másik az E.ON saját, csaknem 230 milliárd forintja.

A támogatásnak köszönhetően több napelem csatlakozhat az E.ON hálózatára/Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A most induló, összesen mintegy 460 milliárd forintnyi fejlesztéssel a német hátterű csoport a 2022 óta megvalósított, 690 milliárd forintba került hálózati projektjeit fejeli meg – ismertette a projektindító tájékoztatón Katona Ádám, a csoport hálózatfejlesztési vezérigazgató-helyettese. Az eddigi beruházásoknak ugyanis a kétszeresére lenne a szükség a növekvő energiaigények és hálózati csatlakozási igények kielégítésére. Magyarországon 2026 közepére az ipari és a háztartási naperőművek, valamint a szabadpiaci termelők együttes beépített teljesítménye megközelítette a 9000 megawattot, ez tíz év alatt közel negyvenszeres növekedés.

Az egész ellátási területre jut a támogatásból

A beruházások a csoport teljes szolgáltatási területét érintik. Az E.ON Hungária üzemelteti Budapest, Pest megye és a Dunántúl legnagyobb villamosenergia-elosztó hálózatát. Lényegében az ország felét szolgálja ki. Közel 3,5 millió ügyfele van. Hálózatának teljes hossza 88 ezer kilométer, a vezetékei összeilletve kétszer körbeérnék a Földet.

A csoport az uniós forrás felhasználásával többek között

alállomásokat újít fel,

újakat épít,

kis-, közép- és nagyfeszültségű vezetékeket létesít

és digitális fejlesztéseket indít.

További 13,5 milliárd forintot nyert arra a csoport, hogy a meglévő, közel 600 ezer okosmérő mellé további 237 ezret telepítsen. Ezeket 2028 végéig kívánja üzembe helyezni.

„A most elnyert uniós források elsősorban a megújuló energiatermelők hálózati csatlakozását segítik. Ennek részeként valóban lehetővé teszik a zárolt körzetek felszámolását is" – válaszolt a Világgazdaságnak Katona Ádám. A társaságnak a feloldásról van a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal egy félévenkénti ütemezése, 2030-ig. Igaz, hogy a megvalósítást nehezíti, hogy közben nő a hálózat terhelése, hiszen folyamatosak az új csatlakozások.