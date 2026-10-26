Átment a vizsgán Orbán Anita, megszerezte Magyarország a gigantikus támogatást – 92 milliárd forint érkezik, de ezt most nem az EU adja
Magyarország, valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein képviselői a mai napon aláírták az Európai Gazdasági Térség (EGT) és Norvég Alapok 2021–2028-as időszakra szóló megállapodását. Erről számolt be egy sajtóközleményben a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium (VTM). A szaktárca vezetője, Lőrincz Viktória, Kármán András pénzügyminiszter, Espen Barth Eide norvég külügyminiszter, Martin Eyjólfsson izlandi külügyi államtitkár, valamint Pascal Schafhauser liechtensteini nagykövet társaságában hitelesítette a dokumentumokat a Külügyminsztériumban, amelyek által 92 milliárd forint támogatás vált elérhetővé.
Mire fordítja a kormány a Norvég Alap forrásait?
A tárgyalásokat a Nemzeti Irányító Hatóság vezette, amely szerv a településfejlesztési miniszter szerint kiemelt feladatának tekinti a források szabályszerű, átlátható és eredményes felhasználásának biztosítását. Lőrincz Viktória közölte, hogy a 254,1 millió euróból
- 80 millió euró jut zöld átállásra,
- 42 millió euró helyi fejlesztésekre,
- 25 millió euró egészségügyre,
- 16-16 millió euró kultúrára és roma integrációra,
- 20 millió euró intézményi együttműködésre és kapacitásbővítésre, míg
- 9,4 millió euró a Kétoldalú Kapcsolatok Alapjába, valamint
- 26 millió euró a Civil Alapba kerül, illetve
- 19,7 millióból egyéb feladatok és költségek finanszírozhatók.
A politkus arról is beszélt, hogy ebben a ciklusban a Civil Alap 26 millió eurós támogatási forrásainak lebonyolításáért, nyomon követéséért és ellenőrzéséért a donor országok a felelősek:
2025 júliusában hirdették ki az Alapkezelőre vonatkozó pályázat eredményét, amit ismét az Ökotárs Alapítvány vezette konzorcium (Autonómia Alapítvány és a Kárpátok Alapítvány – Magyarország) nyert meg.
Kármán András ígéretet tett arra, hogy a kormány gyorsan halad majd, illetve arra, hogy az eljárások nyilvánosak és átláthatóak lesznek, és a pénzből egyetlen euró sem vész majd el. A pénzügyminiszter emlékeztetett arra, hogy az előző ciklusban Magyarország csaknem 215 millió eurótól, mintegy 77 milliárd forinttól esett el.
Miért esett el a támogatástól Magyarország?
Orbán Viktor kormányai éles és sokáig tartó vitába keveredtek a Norvég Alap forrásai miatt. A konfliktust az váltotta ki, hogy nem született megállapodás a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdésében. A Tisza-kormány szerint ezzel az előző vezető önként mondott le a pénzekről.
Az előző kormány tehát döntött: inkább veszítsenek a magyar iskolák, kórházak és falvak több mint hetvenmilliárd forintot, mint hogy a kritikus hangok öt százalékhoz jussanak
− mondta Kármán András, aki szerint minden forintnak és minden eurónak ott a helye, ahol a magyar embereknek a legtöbb hasznot hozza.
Az eseményhez kapcsolódóan Orbán Anita külügyminiszter kétoldalú egyeztetést folytatott norvég partnerével, Espen Barth Eide külügyminiszterrel. A megbeszélés napirendjén aktuális kétoldalú ügyek, valamint globális és európai biztonságpolitikai kérdések is szerepeltek. A külügyminiszterek egyetértettek abban, hogy szorosabb párbeszédre és együttműködésre van szükség az Európát érintő kihívások leküzdése érdekében, és a rendszeres kommunikáció folytatásában állapodtak meg. Orbán Anita a Norvég Alap forrásainak megszerzésével egy fontos feladatát teljesítette.
A Norvég Alapról
Norvégia, Izland és Liechtenstein az Európai Gazdasági Térség keretében 15 uniós ország gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja.
A teljes támogatási rendszer finanszírozásának mintegy 97 százalékát Norvégia biztosítja.
A Magyar Péter által jegyzett 1344/2026. (X. 22.) számú kormányhatározat értelmében a vidék- és településfejlesztési miniszter, illetve az általa kijelölt személy kapott felhatalmazást a megállapodások szövegének véglegesítésére, a későbbi jóváhagyás fenntartásával. A szükséges meghatalmazási okirat kiadásáról a külügyminiszternek kellett gondoskodnia.