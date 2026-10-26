Átment a vizsgán Orbán Anita, megszerezte Magyarország a gigantikus támogatást – 92 milliárd forint érkezik, de ezt most nem az EU adja

Magyarország, valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein képviselői a mai napon aláírták az Európai Gazdasági Térség (EGT) és Norvég Alapok 2021–2028-as időszakra szóló megállapodását. Erről számolt be egy sajtóközleményben a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium (VTM). A szaktárca vezetője, Lőrincz Viktória, Kármán András pénzügyminiszter, Espen Barth Eide norvég külügyminiszter, Martin Eyjólfsson izlandi külügyi államtitkár, valamint Pascal Schafhauser liechtensteini nagykövet társaságában hitelesítette a dokumentumokat a Külügyminsztériumban, amelyek által 92 milliárd forint támogatás vált elérhetővé.

Megszerezte Magyarország a gigantikus támogatást / Fotó: Facebook / dr. Lőrincz Viktória

Mire fordítja a kormány a Norvég Alap forrásait?

A tárgyalásokat a Nemzeti Irányító Hatóság vezette, amely szerv a településfejlesztési miniszter szerint kiemelt feladatának tekinti a források szabályszerű, átlátható és eredményes felhasználásának biztosítását. Lőrincz Viktória közölte, hogy a 254,1 millió euróból

80 millió euró jut zöld átállásra,

42 millió euró helyi fejlesztésekre,

25 millió euró egészségügyre,

16-16 millió euró kultúrára és roma integrációra,

20 millió euró intézményi együttműködésre és kapacitásbővítésre, míg

9,4 millió euró a Kétoldalú Kapcsolatok Alapjába, valamint

26 millió euró a Civil Alapba kerül, illetve

19,7 millióból egyéb feladatok és költségek finanszírozhatók.

A politkus arról is beszélt, hogy ebben a ciklusban a Civil Alap 26 millió eurós támogatási forrásainak lebonyolításáért, nyomon követéséért és ellenőrzéséért a donor országok a felelősek:

2025 júliusában hirdették ki az Alapkezelőre vonatkozó pályázat eredményét, amit ismét az Ökotárs Alapítvány vezette konzorcium (Autonómia Alapítvány és a Kárpátok Alapítvány – Magyarország) nyert meg.

Kármán András ígéretet tett arra, hogy a kormány gyorsan halad majd, illetve arra, hogy az eljárások nyilvánosak és átláthatóak lesznek, és a pénzből egyetlen euró sem vész majd el. A pénzügyminiszter emlékeztetett arra, hogy az előző ciklusban Magyarország csaknem 215 millió eurótól, mintegy 77 milliárd forinttól esett el.