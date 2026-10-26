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Átment a vizsgán Orbán Anita, megszerezte Magyarország a gigantikus támogatást – 92 milliárd forint érkezik, de ezt most nem az EU adja

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Fontos nemzetközi megállapodás született. A kormány aláírta a megállapodást, amelynek segítségével több tízmilliárd forintnyi támogatás érkezik a Norvég Alapon keresztül Magyarországra. A forrásokból jelentős összegek jutnak többek között zöld átállásra, helyi fejlesztésekre, egészségügyre, valamint a független szervezet által kezelt Civil Alapra.
VG
2026.10.26, 17:49
Frissítve: 2026.10.26, 18:03
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Magyarország, valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein képviselői a mai napon aláírták az Európai Gazdasági Térség (EGT) és Norvég Alapok 2021–2028-as időszakra szóló megállapodását. Erről számolt be egy sajtóközleményben a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium (VTM). A szaktárca vezetője, Lőrincz Viktória, Kármán András pénzügyminiszter, Espen Barth Eide norvég külügyminiszter, Martin Eyjólfsson izlandi külügyi államtitkár, valamint Pascal Schafhauser liechtensteini nagykövet társaságában hitelesítette a dokumentumokat a Külügyminsztériumban, amelyek által 92 milliárd forint támogatás vált elérhetővé.

Megszerezte Magyarország a gigantikus támogatást
Megszerezte Magyarország a gigantikus támogatást / Fotó: Facebook / dr. Lőrincz Viktória

Mire fordítja a kormány a Norvég Alap forrásait?

A tárgyalásokat a Nemzeti Irányító Hatóság vezette, amely szerv a településfejlesztési miniszter szerint kiemelt feladatának tekinti a források szabályszerű, átlátható és eredményes felhasználásának biztosítását. Lőrincz Viktória közölte, hogy a 254,1 millió euróból

  • 80 millió euró jut zöld átállásra,
  • 42 millió euró helyi fejlesztésekre,
  • 25 millió euró egészségügyre,
  • 16-16 millió euró kultúrára és roma integrációra,
  • 20 millió euró intézményi együttműködésre és kapacitásbővítésre, míg
  • 9,4 millió euró a Kétoldalú Kapcsolatok Alapjába, valamint
  • 26 millió euró a Civil Alapba kerül, illetve
  • 19,7 millióból egyéb feladatok és költségek finanszírozhatók.

A politkus arról is beszélt, hogy ebben a ciklusban a Civil Alap 26 millió eurós támogatási forrásainak lebonyolításáért, nyomon követéséért és ellenőrzéséért a donor országok a felelősek:

2025 júliusában hirdették ki az Alapkezelőre vonatkozó pályázat eredményét, amit ismét az Ökotárs Alapítvány vezette konzorcium (Autonómia Alapítvány és a Kárpátok Alapítvány – Magyarország) nyert meg.

Kármán András ígéretet tett arra, hogy a kormány gyorsan halad majd, illetve arra, hogy az eljárások nyilvánosak és átláthatóak lesznek, és a pénzből egyetlen euró sem vész majd el. A pénzügyminiszter emlékeztetett arra, hogy az előző ciklusban Magyarország csaknem 215 millió eurótól, mintegy 77 milliárd forinttól esett el.

Miért esett el a támogatástól Magyarország?

Orbán Viktor kormányai éles és sokáig tartó vitába keveredtek a Norvég Alap forrásai miatt. A konfliktust az váltotta ki, hogy nem született megállapodás a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdésében. A Tisza-kormány szerint ezzel az előző vezető önként mondott le a pénzekről.

Az előző kormány tehát döntött: inkább veszítsenek a magyar iskolák, kórházak és falvak több mint hetvenmilliárd forintot, mint hogy a kritikus hangok öt százalékhoz jussanak

− mondta Kármán András, aki szerint minden forintnak és minden eurónak ott a helye, ahol a magyar embereknek a legtöbb hasznot hozza.

Az eseményhez kapcsolódóan Orbán Anita külügyminiszter kétoldalú egyeztetést folytatott norvég partnerével, Espen Barth Eide külügyminiszterrel. A megbeszélés napirendjén aktuális kétoldalú ügyek, valamint globális és európai biztonságpolitikai kérdések is szerepeltek. A külügyminiszterek egyetértettek abban, hogy szorosabb párbeszédre és együttműködésre van szükség az Európát érintő kihívások leküzdése érdekében, és a rendszeres kommunikáció folytatásában állapodtak meg. Orbán Anita a Norvég Alap forrásainak megszerzésével egy fontos feladatát teljesítette.

A Norvég Alapról

Norvégia, Izland és Liechtenstein az Európai Gazdasági Térség keretében 15 uniós ország gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. 

A teljes támogatási rendszer finanszírozásának mintegy 97 százalékát Norvégia biztosítja.

A Magyar Péter által jegyzett 1344/2026. (X. 22.) számú kormányhatározat értelmében a vidék- és településfejlesztési miniszter, illetve az általa kijelölt személy kapott felhatalmazást a megállapodások szövegének véglegesítésére, a későbbi jóváhagyás fenntartásával. A szükséges meghatalmazási okirat kiadásáról a külügyminiszternek kellett gondoskodnia.

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