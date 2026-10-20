Kimondták: így alakul a társasági adó kulcsa, erre számíthatnak a vállalatok – mutatjuk, mekkora lesz az emelés, fontos különbségre hívja fel a figyelmet a kormány

Újabb fontos részlet derült ki a 2027-es adóváltozásokról: a jelenlegi 9 százalék helyett 15 százalékos társaságiadó-kulcs kerülhet be a jogszabályba a legnagyobb vállalatok esetében. Kármán András pénzügyminiszter a keddi költségvetési tájékoztatón beszélt először egyértelműen a névleges kulcsról. A kormány számításai szerint ugyanakkor az adókedvezmények miatt az érintett vállalatok átlagos effektív adóterhelése 11,25 százalék körül alakulhat.

Kármán András tisztázta: így alakul a társasági adó kulcsa, erre számíthatnak a vállalatok / Fotó: AFP

Magyar Péter hétfői költségvetési bejelentésében még elsősorban arról beszélt, hogy az évi 180 milliárd forint feletti árbevételű nagyvállalatok tényleges társaságiadó-terhelését emelik meg. Akkor a kormányfő körülbelül 11 százalékos effektív kulcsról beszélt, miközben a jogszabályban szereplő új névleges adókulcsot nem nevezte meg.

A keddi tájékoztatás alapján ez a kulcs 15 százalék lesz.

Ez azt jelenti, hogy a törvényben szereplő társaságiadó-mérték a jelenlegi 9 százalékhoz képest 6 százalékponttal, vagyis kétharmadával emelkedik az érintett nagyvállalatoknál.

A kabinet egyúttal a nagyvállalati adókedvezményeket is átalakítja. Magyar Péter korábban azt mondta, a fejlesztési adókedvezményeket szorosabban kötik ahhoz, hogy az adott beruházás mennyi hozzáadott értéket teremt Magyarországon. A társasági adó és az innovációs járulék változásaiból összesen 260 milliárd forintos többletbevételt vár a kormány 2027-ben.

Korábban is felmerült a 15 százalékos tao

A 15 százalékos társaságiadó-kulcs lehetősége korábban is felmerült. A Magyar Nemzet már a költségvetés bemutatása előtt arról írt, hogy információi szerint a kormány a jelenlegi 9 százalékról 15 százalékra emelheti a tao kulcsát. A Pénzügyminisztérium akkor nem cáfolta az értesülést, mindössze azt közölte, hogy dolgozik a társasági adó részletszabályain, és szakmai egyeztetéseket folytat.

Magyarország 2017 óta alkalmazza az egységes, 9 százalékos társaságiadó-kulcsot, amely az Európai Unió legalacsonyabb névleges kulcsai közé tartozott. A mostani változtatás ezért nem egyszerűen az adókedvezmények átszabását jelenti: az érintett nagyvállalatoknál maga a jogszabályi adókulcs is érdemben megemelkedik.