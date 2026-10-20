Kimondták: így alakul a társasági adó kulcsa, erre számíthatnak a vállalatok – mutatjuk, mekkora lesz az emelés, fontos különbségre hívja fel a figyelmet a kormány
Újabb fontos részlet derült ki a 2027-es adóváltozásokról: a jelenlegi 9 százalék helyett 15 százalékos társaságiadó-kulcs kerülhet be a jogszabályba a legnagyobb vállalatok esetében. Kármán András pénzügyminiszter a keddi költségvetési tájékoztatón beszélt először egyértelműen a névleges kulcsról. A kormány számításai szerint ugyanakkor az adókedvezmények miatt az érintett vállalatok átlagos effektív adóterhelése 11,25 százalék körül alakulhat.
Magyar Péter hétfői költségvetési bejelentésében még elsősorban arról beszélt, hogy az évi 180 milliárd forint feletti árbevételű nagyvállalatok tényleges társaságiadó-terhelését emelik meg. Akkor a kormányfő körülbelül 11 százalékos effektív kulcsról beszélt, miközben a jogszabályban szereplő új névleges adókulcsot nem nevezte meg.
A keddi tájékoztatás alapján ez a kulcs 15 százalék lesz.
Ez azt jelenti, hogy a törvényben szereplő társaságiadó-mérték a jelenlegi 9 százalékhoz képest 6 százalékponttal, vagyis kétharmadával emelkedik az érintett nagyvállalatoknál.
A kabinet egyúttal a nagyvállalati adókedvezményeket is átalakítja. Magyar Péter korábban azt mondta, a fejlesztési adókedvezményeket szorosabban kötik ahhoz, hogy az adott beruházás mennyi hozzáadott értéket teremt Magyarországon. A társasági adó és az innovációs járulék változásaiból összesen 260 milliárd forintos többletbevételt vár a kormány 2027-ben.
Korábban is felmerült a 15 százalékos tao
A 15 százalékos társaságiadó-kulcs lehetősége korábban is felmerült. A Magyar Nemzet már a költségvetés bemutatása előtt arról írt, hogy információi szerint a kormány a jelenlegi 9 százalékról 15 százalékra emelheti a tao kulcsát. A Pénzügyminisztérium akkor nem cáfolta az értesülést, mindössze azt közölte, hogy dolgozik a társasági adó részletszabályain, és szakmai egyeztetéseket folytat.
Magyarország 2017 óta alkalmazza az egységes, 9 százalékos társaságiadó-kulcsot, amely az Európai Unió legalacsonyabb névleges kulcsai közé tartozott. A mostani változtatás ezért nem egyszerűen az adókedvezmények átszabását jelenti: az érintett nagyvállalatoknál maga a jogszabályi adókulcs is érdemben megemelkedik.
Kármán András tisztázta, hogy meddig jár az szja-mentesség
A pénzügyminiszter kedden azt is bejelentette, hogy 2027-től a kétgyermekes édesanyák szja-mentessége csak 40 éves korig jár majd. Ez jelentős változás a korábbi tervekhez képest, amelyek szerint fokozatosan az idősebb kétgyermekes anyákra is kiterjesztették volna az adómentességet. A kormány emellett havi bruttó egymillió forintos jövedelmi plafont vezet be az anyák szja-mentességénél.
A korlát a 30 év alatti anyákra, a 40 év alatti kétgyermekesekre és a három vagy több gyermeket nevelőkre egyaránt vonatkozik.
A három- vagy többgyermekes édesanyák adómentessége továbbra is élethosszig tart, de náluk is csak a havi bruttó egymillió forintos jövedelemhatárig. A 25 év alatti fiatalok szja-mentességén nem változtatnak, náluk továbbra is az átlagkeresethez kötött jelenlegi korlát marad érvényben. A családi adókedvezményt továbbra is mindkét szülő igénybe veheti, miközben a kormány minden gyermekes családnál megduplázza a családi pótlékot.
A pontos jogosultsági feltételeket és az új korlátok részletszabályait a később elfogadandó jogszabályok rögzítik.