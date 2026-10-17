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Olyan vonatot mutatott be Vitézy Dávid, hogy alig hiszünk a szemünknek: videón a lenyűgöző monstrum – ilyen festést nem látni máshol

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Különleges grafikát viselő Taurus-mozdony állt forgalomba a MÁV-nál a forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára. A mozdony a következő időszakban több InterCity-vonat élén is feltűnik majd, miközben a Rail Cargo Hungariától kölcsönkapott öt piros Taurus egy év és mintegy egymillió kilométer után távozik a MÁV szolgálatából.
Gorzsás Anita
2026.10.17, 12:45
Frissítve: 2026.10.17, 12:57
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„A forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára különleges emlékmozdonyt készített a MÁV. Az ’56-os grafikát viselő Taurus a következő időszakban számos InterCity-vonat élén feltűnik majd az országban, többek között Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, Szeged és Békéscsaba felé. Ezzel is emléket állítunk mindazoknak, akik 1956-ban Magyarország szabadságáért harcoltak." – írja Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid.

Olyan vonatot mutatott be Vitzy Dávid, hogy alig hiszünk a szemünknek: videón a lenyűgöző monstrum – ilyen festést nem látni máshol
Olyan vonatot mutatott be Vitézy Dávid, hogy alig hiszünk a szemünknek: videón a lenyűgöző monstrum – ilyen festést nem látni máshol Fotó: Vitézy Dávid Facebook oldala

A Taurus-mozdonyokat már elbúcsúztatta a MÁV

Lejár a kölcsönkapott Taurus mozdonyok szolgálata a MÁV-nál: a Rail Cargo Hungaria öt piros mozdonyt adott kölcsön a vasúttársaságnak, amelyek az elmúlt egy évben mintegy egymillió kilométert teljesítettek – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. 

A vasúttársaság az elmúlt egy évben öt, a Rail Cargo Hungaria tulajdonában lévő piros Taurus mozdonyt használt. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint a mozdonyok elsősorban a kelet-magyarországi InterCity-járatok közlekedésében segítettek. A Taurusokat legutóbb a békéscsabai és a debreceni vonatok élén lehetett látni. A kölcsönkapott mozdonyok egy év alatt összesen mintegy egymillió kilométert futottak, így érdemben hozzájárultak a MÁV mozdonyállományának tehermentesítéséhez.

A nyári menetrend után már nincs szükség mind az öt Taurus-mozdonyra

A kölcsönzés lezárását az idényjellegű vasúti forgalom változása is indokolja. A nyári időszak végével csökken a Balatonhoz közlekedő vonatok száma, így a MÁV-nak kevesebb mozdonyra van szüksége. Hegyi Zsolt szerint ezért a vasúttársaság visszaadja a Rail Cargo Hungariának az öt piros Taurust.

A MÁV vezérigazgatója megköszönte a Rail Cargo Hungariának az elmúlt egy évben nyújtott segítséget. A kölcsönmozdonyok fontos szerepet kaptak abban az időszakban, amikor a vasúttársaságnak különösen nagy szüksége volt rendelkezésre álló vontatójárművekre.

A piros Taurusok így a nyári időszak lezárultával távoznak a MÁV szolgálatából, de az elmúlt egy év teljesítménye jól mutatja, mekkora szerepet játszottak a menetrend szerinti közlekedés fenntartásában.

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