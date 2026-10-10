Nem elég elvárni a távfűtés zöldülését, támogatni is kell

A számos, de összességében kis súlyú alternatív, zöld megoldás dacára a hazai távfűtés nagy súllyal támaszkodik a dráguló földgázra. Lassan halad a hőközpontok gazdaságosabb költséggazdálkodást lehetővé tévő szétválasztása, ahogyan a távfűtéses lakások fűtésének szabályozása, hőfelhasználának egyedi mérése is. A Világgazdaság a felsorotlak terén eddig elért erdményekről, teendőkről Orbán Tibort, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének elnökét kérdezte.

Még várja az erős támogatói hátteret a hazai távfűtés további fejlesztése/Fotó: Főtáv

Tavaly indult egy 45, egy 20 és egy 51 milliárd forintos pályázat is a távfűtés korszerűsítéséhez kapcsolódóan. Jellemzően mire fordították a társaságok ezt a pénzt?

A hazai távhőszektor fejlesztését jelenleg két jelentős támogatási program is segíti. A Távfűtési rendszer infrastruktúrájának korszerűsítése és fejlesztése című program keretösszege 45 milliárd forint, amelyből 5 milliárd forint energiahatékonysági fejlesztésekre, míg 20 milliárd forint a megújuló energiaforrások részarányát növelő beruházások távhőrendszerbe történő bekötésére fordítható. A Megújuló energián alapuló távfűtési rendszer korszerűsítése és fejlesztése című pályázat további 51 milliárd forintos támogatási kerete az ágazat energiaátmenetét segíti.

A benyújtott pályázatok a felhívásokban meghatározott támogatható tevékenységekkel összhangban jellemzően

hőközpontok korszerűsítésére és szétválasztására,

távhővezetékek rekonstrukciójára,

hőtárolási kapacitások kiépítésére,

valamint a hatékony távfűtés feltételeit megteremtő megújuló alapú hőtermelő berendezések létesítésére irányulnak.

A fejlesztések célja a távhőrendszerek energiahatékonyságának javítása, a megújuló energiaforrások nagyobb arányú hasznosítása, valamint a fogyasztók számára hosszú távon versenyképesebb és fenntarthatóbb távhőszolgáltatás biztosítása.

Az elmúlt egy évben volt-e érdemi előrelépés a fűtőtestek szabályozhatósága terén?

Az elmúlt egy évben a hőleadók szabályozhatósága terén érdemi előrelépést jelentett a Távolról leolvasható fűtési költségmegosztók felszerelése távhővel ellátott lakóépületeknél (TKM/2025) pályázat. A felhívás a termosztatikus radiátorszelepek, valamint a távolról leolvasható fűtési költségmegosztók telepítésének támogatásával járult hozzá a távfűtött lakóépületek fűtési rendszereinek korszerűsítéséhez. A program iránti jelentős érdeklődést jól mutatja, hogy az eredetileg rendelkezésre álló 5 milliárd forintos támogatási keretet egy alkalommal megemelték 4,1 milliárd forinttal. A rendelkezésre álló források ugyanakkor továbbra sem fedezik teljes egészében a jelentkező fejlesztési igényeket: jelenleg is mintegy 3,2 milliárd forint összértékű beruházás vár arra, hogy egy esetleges újabb keretemelés révén támogatásban részesülhessen és megvalósulhasson.