Deviza
EUR/HUF367,24 -0,04% USD/HUF327,65 +0,03% GBP/HUF432,71 -0,04% CHF/HUF393,86 -0,04% PLN/HUF83,82 -0,03% RON/HUF68,66 -0,17% CZK/HUF15,01 -0,09% EUR/HUF367,24 -0,04% USD/HUF327,65 +0,03% GBP/HUF432,71 -0,04% CHF/HUF393,86 -0,04% PLN/HUF83,82 -0,03% RON/HUF68,66 -0,17% CZK/HUF15,01 -0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

A Főtáv szerint reális alternatíva a nukleáris távfűtés: pénz van, minden Budapesten és a kormányon múlik – 150 milliárdból is lehetne „csodát" művelni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Főtáv uniós forrás felhasználásával további tizenhárom nagy felhasználót kapcsolt a hálózatára. Ezek együtt annyi hőt használnak, mint Eger városa. Az új fókusz a beépülő rozsdaövezeté: például a Rákosrendezőé és a Diákvárosé. Összesen 150 milliárd forintba kerülne a társaság különálló nyolc távhőkörzetének összekapcsolása. Ennyiből már csodát lehetne művelni Orbán Tibor, a Budapesti Közművek távhoszolgáltatási és energetikai vezérigazgató-helyettese szerint, de ennyi nincs.
B. H. L.
2026.10.06, 08:00
Szóljon hozzá!

Lezárult a Budapesti Közművek távfűtési divíziójának az a projektje, amelyben az uniós Kehop pályázat forrásával tizenhárom új nagyfogyasztót kapcsoltak a budapesti távhőhálózatára. A beruházás 2,4 milliárd forintba került, ebből 1,2 milliárd forint volt a támogatás. Az új felhasználók ellátása 20,016 MW teljesítménynövelést jelent, ennyire egy Eger nagyságú város hőigénye. Azáltal, hogy a Főtáv új ügyfelei együtt 26 ezer gigajoule-nyi távhőt használnak fel, évi 1,3 millió köbméter földgáz megvásárlása vált feleslegessé, és háromezer tonna szén-dioxid-kibocsátása előzhető meg – ismertette a társaság projektzáró tájékoztatóján Orbán Tibor, a Budapesti Közművek távhőszolgáltatási és energetikai vezérigazgató-helyettese.

távhő
Évi 20-40 megawattal bővül a Főtáv távhőt használó ügyfélköre/Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Mint rámutatott, a távhő mottója egy település füstmentesítése lehet. Márpedig az európai adófizetőknek évente több mint 20 milliárd eurójába kerül a rossz minőségű levegő, Budapest pedig az élmezőnyben jár, vagyis van hová fejlődnie. A Főtáv pozíciója a következőkkel jellemezhető:

  • A 96 hazai távhőrendszeren belül a piac 37 százaléka a Főtávé.
  • A társaság 19 budapesti kerületben van jelen.
  • Övé a fővárosi hőpiac mintegy 30 százaléka.
  • 248 ezer lakossági ügyfele van.
  • Több mint ezer nem lakossági ügyfele van.
  • 37 millió légköbmétert fűt be.
  • Távhővezeték-hálózata együtt 600 kilométer hosszú.
  • 4400 kezelési helye van, ez ennyi távhőaknát jelent.
  • 4200 hőközpontot üzemeltet.
  • Folyamatosan építi ki a távfelülgyeletet.
  • Több mint 2000 megawattnyi saját hőtermelő kapacitása van, 23 hőforrásból.
  • Kilenc százalékban saját, 91 százalékban vásárolt hőt szolgáltat.
  • 60 százalék feletti kapcsolt hőtermelése hatékonysága.
  • Magyarország primerenergia-mérlegében 1,5-2 százaléknyi a részaránya.
  • Úgynevezett hatékony távfűtést 160 ezer főtávos lakásban használnak.

Az épülő lakóépületek új piacot jelentenek a távhőnek

A társaság 10-15 éve folyamatosan bővíti felhasználói körét, ez évi 20-40 megawattnyi többlet hőteljesítményt jelent. A most lezárult beruházássorozat Észak-Budára és Dél-Budapestre összpontosult, e területeken ugyanis jelentős ingatlanfejlesztések történtek és folynak. Az új feljesztésekhez való csatlakozás azért fontos Balog Róbert üzleti és ügyfélkapcsolati igazgató szerint, mert a távhőrendszereket az épület tervezésének idején kell tervezni. Ilyenkor egyrészt figyelembe kell venni, hogy hol van a fejlesztendő terület, ugyanis általában 200-500 méterre érdemes elvinni a távhőt. Fontos a fűtendő épület funkciója is: régebben főleg a bevásárlóközpontok igényelték a távfűtést, később csatlakoztak az irodaházak, most pedig az új lakóépületek kerültek előtérbe.

Az új budapesti lakóépületek mintegy fele távhős. Még olyan városrészben is igényelték a társaság szolgáltatását (a XVI. és a XVII. kerületben), ahol ilyen nem is volt, de mostanra kiépült.

A Főtáv üzembiztonsági mutatója 90 százalék feletti. Emögött a gyakorlatban például az áll, hogy egy hiba bejelentése után annak elhárítása legkésőbb négy óra múlva megkezdődik.  

A szolgáltatás fejlesztése három kihívással szembesül Balog Róbert szerint:

  • A zöldítés és a hatékonyság javítása,
  • a már megjelent hűtési igény kiszolgálása (ilyenből tizenegyet már működtet a társaság, de mindet helyi adottságra alapozva).
  • és fejlődnie kell a 25-30 éves jogszabályi környezetnek is, például kezelnie kellene az új fogyasztók és új technológiák bekapcsolását.

Fontos – hangsúlyozta a szakember–, hogy ne romoljon  távfűtőrendszer kihasználtsága. Ha a Főtáv az új fogyasztóit megtakarított energiából látja el, az javítja a működése gazdaságosságát. Hőszolgáltatásában

  • a földgáz aránya még mindig 88-90 százalékos,
  • de 13-79 százalék a kapcsolt (hőt és áramot is előállító) energiatermelés aránya.
  • A megújulókra közel 5 százalék jut,
  • a kapcsolt termelésre átlagosan 50 százalék,

a társaság ezen felül fenn kívánja tartani gázmotorparkját, ezzel részt venne a villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartásában. Kazánrekonstrukciós programra is készül, és hőtárolós kazánokat telepítene. Esetleg beszállna a közvilágításra is alapszintű szabályozási szolgáltatásokkal. Önerőből naperőműveket telepítene.

A társaság ellátási területén jelenleg nyolc körzet működik szigetüzemben, ezekben egy-egy hőforrás lényegében monopolhelyzetben van.

A terjeszkedés most leginkább a barnamezős területek beépítéséhez kapcsolódhat, így a fókusz például a Diákvároson és a Rákosrendezőn van. A Főtáv eddig több mint 30 milliárd forint támogatást használt fel, de a folytatás egyelőre nyitott.

Ígéretes, de drága mulatság a hőkörzetek összekapcsolása

A fenti felsorolásban említett hatékony távfűtés 2034 december 31-re az EU által elvárt, 100 százalékos uniós aránya akkor teljesülne, ha a társaság összekapcsolná a hőkörzeteit. A hatékony távfűtés olyan korszerű távhőszolgáltatási rendszer, amely a megújuló energiaforrások, a hulladékhő vagy a kapcsoltenergia-termelés magas arányú felhasználásával minimálisra csökkenti a pazarlást és a károsanyag-kibocsátást. 

HM20160107_1
Fotó: Mediaworks

A rendszer elemeinek összekötésével jelentős piacbővülés érhető el. Azonban nagyon drága beruházásról lenne szó: egyedül a vezetékekre mintegy százmilliárdot kellene fordítani, és további 50 milliárdot vinnének a kapcsolódó beruházások – válaszolt a Világgazdaságnak Orbán Tibor. Éppen ezért minden esetben mérlegelni kell a ténylegesen várható előnyöket, és mindig csak két érintett központ összekapcsolását vizsgálni. Érdemes például lépni, ha egy ilyen beruházás révén olcsóbb vagy zöldebb hőforrás érhető el. Ilyen megfontolásból kapcsolta össze a társaság az észak-pesti és az újpalotai hőkörzetétét. Ezáltal újpalotai lakásokba is eljutott a rákospalotai hulladékégetőben (Huha) előállított hő. Az összekapcsolást kikényszeríthetik az ügyfelek is, amelyek zöldebb vagy hatékonyabb szolgáltatást várnak el.

Észak-Buda jól járhat, és jöhetne a nukleáris energia is

Jelenleg észak-Budán csak gázfűtés van, a biomassza nem szerepel a fővárosi tervekben, a geotermia pedig kihívás, így elég lassan halad. A kihívást többek között az okozza, hogy az új geotermikus beruházások károsan érinthetik a gyógyfürdők vízellátását. Ez a kockázat  Budapesten északnyugatról délkelet felé haladva csökken. Mindazonáltal a Főtáv a Svájci Alap támogatásával hasznosítja a föld hőjét is.
Zöld távhő remélhető még a három fővárosi (észak-pesti, dél-pesti és csepeli) szennyvízteleptől továbbá nyáron a Huhának is van többletkapacitása. Ez utóbbira és az észak-pesti szennyvíztelep hulladékhőjére alapozva már felmerülhet távhő észak-budai megjelenése. 

Ehhez a távhővezetéket át kellene vezetni az Árpád-híd alatt, a helye már megvan a műtárgy szerkezetén.

„Ne zárjuk ki a nukeláris alapú távfűtést sem – folytatta Orbán Tibor, rögtön el is utasítva a Világgazdaság azon feltevését, hogy az ilyen nagy távolságon történő hőszállítás túl nagy hőveszteséggel járna. Abszolút mennyiségben talán nagynak tűnhet ez a veszteség, de nagy mennyiség továbbítása esetén – például ellátva a vezeték nyomvonalán lévő településeket is –, arányaiban már rögtön kezelhető méretű lenne. Ehhez persze kormányzati és fővárosi szándékra lenne szükség. A Modernizációs Alapban mindazonáltal még van pénz.

Ezt kiegészítve Balog Róbert megjegyezte, hogy a Budapest felé haladó paksi hővel ipari parkokat lehetne kiszolgálni, a fővárosból visszafelé tartóval pedig mezőgazdasági létesítményeket. Mindez nemzeti alapon történő gondolkodást, persze hosszabb távú tervezést, ágazatok együttműködését és kasszák közötti átjárást feltélez, de külföldön van ilyenre példa.

 

Szóljon hozzá!
Főtáv
Orbán Tibor
Diákváros
távfűtés
KEHOP
Rákosrendező
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu