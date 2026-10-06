A Főtáv szerint reális alternatíva a nukleáris távfűtés: pénz van, minden Budapesten és a kormányon múlik – 150 milliárdból is lehetne „csodát" művelni
Lezárult a Budapesti Közművek távfűtési divíziójának az a projektje, amelyben az uniós Kehop pályázat forrásával tizenhárom új nagyfogyasztót kapcsoltak a budapesti távhőhálózatára. A beruházás 2,4 milliárd forintba került, ebből 1,2 milliárd forint volt a támogatás. Az új felhasználók ellátása 20,016 MW teljesítménynövelést jelent, ennyire egy Eger nagyságú város hőigénye. Azáltal, hogy a Főtáv új ügyfelei együtt 26 ezer gigajoule-nyi távhőt használnak fel, évi 1,3 millió köbméter földgáz megvásárlása vált feleslegessé, és háromezer tonna szén-dioxid-kibocsátása előzhető meg – ismertette a társaság projektzáró tájékoztatóján Orbán Tibor, a Budapesti Közművek távhőszolgáltatási és energetikai vezérigazgató-helyettese.
Mint rámutatott, a távhő mottója egy település füstmentesítése lehet. Márpedig az európai adófizetőknek évente több mint 20 milliárd eurójába kerül a rossz minőségű levegő, Budapest pedig az élmezőnyben jár, vagyis van hová fejlődnie. A Főtáv pozíciója a következőkkel jellemezhető:
- A 96 hazai távhőrendszeren belül a piac 37 százaléka a Főtávé.
- A társaság 19 budapesti kerületben van jelen.
- Övé a fővárosi hőpiac mintegy 30 százaléka.
- 248 ezer lakossági ügyfele van.
- Több mint ezer nem lakossági ügyfele van.
- 37 millió légköbmétert fűt be.
- Távhővezeték-hálózata együtt 600 kilométer hosszú.
- 4400 kezelési helye van, ez ennyi távhőaknát jelent.
- 4200 hőközpontot üzemeltet.
- Folyamatosan építi ki a távfelülgyeletet.
- Több mint 2000 megawattnyi saját hőtermelő kapacitása van, 23 hőforrásból.
- Kilenc százalékban saját, 91 százalékban vásárolt hőt szolgáltat.
- 60 százalék feletti kapcsolt hőtermelése hatékonysága.
- Magyarország primerenergia-mérlegében 1,5-2 százaléknyi a részaránya.
- Úgynevezett hatékony távfűtést 160 ezer főtávos lakásban használnak.
Az épülő lakóépületek új piacot jelentenek a távhőnek
A társaság 10-15 éve folyamatosan bővíti felhasználói körét, ez évi 20-40 megawattnyi többlet hőteljesítményt jelent. A most lezárult beruházássorozat Észak-Budára és Dél-Budapestre összpontosult, e területeken ugyanis jelentős ingatlanfejlesztések történtek és folynak. Az új feljesztésekhez való csatlakozás azért fontos Balog Róbert üzleti és ügyfélkapcsolati igazgató szerint, mert a távhőrendszereket az épület tervezésének idején kell tervezni. Ilyenkor egyrészt figyelembe kell venni, hogy hol van a fejlesztendő terület, ugyanis általában 200-500 méterre érdemes elvinni a távhőt. Fontos a fűtendő épület funkciója is: régebben főleg a bevásárlóközpontok igényelték a távfűtést, később csatlakoztak az irodaházak, most pedig az új lakóépületek kerültek előtérbe.
Az új budapesti lakóépületek mintegy fele távhős. Még olyan városrészben is igényelték a társaság szolgáltatását (a XVI. és a XVII. kerületben), ahol ilyen nem is volt, de mostanra kiépült.
A Főtáv üzembiztonsági mutatója 90 százalék feletti. Emögött a gyakorlatban például az áll, hogy egy hiba bejelentése után annak elhárítása legkésőbb négy óra múlva megkezdődik.
A szolgáltatás fejlesztése három kihívással szembesül Balog Róbert szerint:
- A zöldítés és a hatékonyság javítása,
- a már megjelent hűtési igény kiszolgálása (ilyenből tizenegyet már működtet a társaság, de mindet helyi adottságra alapozva).
- és fejlődnie kell a 25-30 éves jogszabályi környezetnek is, például kezelnie kellene az új fogyasztók és új technológiák bekapcsolását.
Fontos – hangsúlyozta a szakember–, hogy ne romoljon távfűtőrendszer kihasználtsága. Ha a Főtáv az új fogyasztóit megtakarított energiából látja el, az javítja a működése gazdaságosságát. Hőszolgáltatásában
- a földgáz aránya még mindig 88-90 százalékos,
- de 13-79 százalék a kapcsolt (hőt és áramot is előállító) energiatermelés aránya.
- A megújulókra közel 5 százalék jut,
- a kapcsolt termelésre átlagosan 50 százalék,
a társaság ezen felül fenn kívánja tartani gázmotorparkját, ezzel részt venne a villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartásában. Kazánrekonstrukciós programra is készül, és hőtárolós kazánokat telepítene. Esetleg beszállna a közvilágításra is alapszintű szabályozási szolgáltatásokkal. Önerőből naperőműveket telepítene.
A társaság ellátási területén jelenleg nyolc körzet működik szigetüzemben, ezekben egy-egy hőforrás lényegében monopolhelyzetben van.
A terjeszkedés most leginkább a barnamezős területek beépítéséhez kapcsolódhat, így a fókusz például a Diákvároson és a Rákosrendezőn van. A Főtáv eddig több mint 30 milliárd forint támogatást használt fel, de a folytatás egyelőre nyitott.
Ígéretes, de drága mulatság a hőkörzetek összekapcsolása
A fenti felsorolásban említett hatékony távfűtés 2034 december 31-re az EU által elvárt, 100 százalékos uniós aránya akkor teljesülne, ha a társaság összekapcsolná a hőkörzeteit. A hatékony távfűtés olyan korszerű távhőszolgáltatási rendszer, amely a megújuló energiaforrások, a hulladékhő vagy a kapcsoltenergia-termelés magas arányú felhasználásával minimálisra csökkenti a pazarlást és a károsanyag-kibocsátást.
A rendszer elemeinek összekötésével jelentős piacbővülés érhető el. Azonban nagyon drága beruházásról lenne szó: egyedül a vezetékekre mintegy százmilliárdot kellene fordítani, és további 50 milliárdot vinnének a kapcsolódó beruházások – válaszolt a Világgazdaságnak Orbán Tibor. Éppen ezért minden esetben mérlegelni kell a ténylegesen várható előnyöket, és mindig csak két érintett központ összekapcsolását vizsgálni. Érdemes például lépni, ha egy ilyen beruházás révén olcsóbb vagy zöldebb hőforrás érhető el. Ilyen megfontolásból kapcsolta össze a társaság az észak-pesti és az újpalotai hőkörzetétét. Ezáltal újpalotai lakásokba is eljutott a rákospalotai hulladékégetőben (Huha) előállított hő. Az összekapcsolást kikényszeríthetik az ügyfelek is, amelyek zöldebb vagy hatékonyabb szolgáltatást várnak el.
Észak-Buda jól járhat, és jöhetne a nukleáris energia is
Jelenleg észak-Budán csak gázfűtés van, a biomassza nem szerepel a fővárosi tervekben, a geotermia pedig kihívás, így elég lassan halad. A kihívást többek között az okozza, hogy az új geotermikus beruházások károsan érinthetik a gyógyfürdők vízellátását. Ez a kockázat Budapesten északnyugatról délkelet felé haladva csökken. Mindazonáltal a Főtáv a Svájci Alap támogatásával hasznosítja a föld hőjét is.
Zöld távhő remélhető még a három fővárosi (észak-pesti, dél-pesti és csepeli) szennyvízteleptől továbbá nyáron a Huhának is van többletkapacitása. Ez utóbbira és az észak-pesti szennyvíztelep hulladékhőjére alapozva már felmerülhet távhő észak-budai megjelenése.
Ehhez a távhővezetéket át kellene vezetni az Árpád-híd alatt, a helye már megvan a műtárgy szerkezetén.
„Ne zárjuk ki a nukeláris alapú távfűtést sem – folytatta Orbán Tibor, rögtön el is utasítva a Világgazdaság azon feltevését, hogy az ilyen nagy távolságon történő hőszállítás túl nagy hőveszteséggel járna. Abszolút mennyiségben talán nagynak tűnhet ez a veszteség, de nagy mennyiség továbbítása esetén – például ellátva a vezeték nyomvonalán lévő településeket is –, arányaiban már rögtön kezelhető méretű lenne. Ehhez persze kormányzati és fővárosi szándékra lenne szükség. A Modernizációs Alapban mindazonáltal még van pénz.
Ezt kiegészítve Balog Róbert megjegyezte, hogy a Budapest felé haladó paksi hővel ipari parkokat lehetne kiszolgálni, a fővárosból visszafelé tartóval pedig mezőgazdasági létesítményeket. Mindez nemzeti alapon történő gondolkodást, persze hosszabb távú tervezést, ágazatok együttműködését és kasszák közötti átjárást feltélez, de külföldön van ilyenre példa.