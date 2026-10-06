A Főtáv szerint reális alternatíva a nukleáris távfűtés: pénz van, minden Budapesten és a kormányon múlik – 150 milliárdból is lehetne „csodát" művelni

A társaság ellátási területén jelenleg nyolc körzet működik szigetüzemben, ezekben egy-egy hőforrás lényegében monopolhelyzetben van.

A terjeszkedés most leginkább a barnamezős területek beépítéséhez kapcsolódhat, így a fókusz például a Diákvároson és a Rákosrendezőn van. A Főtáv eddig több mint 30 milliárd forint támogatást használt fel, de a folytatás egyelőre nyitott.

Ígéretes, de drága mulatság a hőkörzetek összekapcsolása

A fenti felsorolásban említett hatékony távfűtés 2034 december 31-re az EU által elvárt, 100 százalékos uniós aránya akkor teljesülne, ha a társaság összekapcsolná a hőkörzeteit. A hatékony távfűtés olyan korszerű távhőszolgáltatási rendszer, amely a megújuló energiaforrások, a hulladékhő vagy a kapcsoltenergia-termelés magas arányú felhasználásával minimálisra csökkenti a pazarlást és a károsanyag-kibocsátást.

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A rendszer elemeinek összekötésével jelentős piacbővülés érhető el. Azonban nagyon drága beruházásról lenne szó: egyedül a vezetékekre mintegy százmilliárdot kellene fordítani, és további 50 milliárdot vinnének a kapcsolódó beruházások – válaszolt a Világgazdaságnak Orbán Tibor. Éppen ezért minden esetben mérlegelni kell a ténylegesen várható előnyöket, és mindig csak két érintett központ összekapcsolását vizsgálni. Érdemes például lépni, ha egy ilyen beruházás révén olcsóbb vagy zöldebb hőforrás érhető el. Ilyen megfontolásból kapcsolta össze a társaság az észak-pesti és az újpalotai hőkörzetétét. Ezáltal újpalotai lakásokba is eljutott a rákospalotai hulladékégetőben (Huha) előállított hő. Az összekapcsolást kikényszeríthetik az ügyfelek is, amelyek zöldebb vagy hatékonyabb szolgáltatást várnak el.

Észak-Buda jól járhat, és jöhetne a nukleáris energia is

Jelenleg észak-Budán csak gázfűtés van, a biomassza nem szerepel a fővárosi tervekben, a geotermia pedig kihívás, így elég lassan halad. A kihívást többek között az okozza, hogy az új geotermikus beruházások károsan érinthetik a gyógyfürdők vízellátását. Ez a kockázat Budapesten északnyugatról délkelet felé haladva csökken. Mindazonáltal a Főtáv a Svájci Alap támogatásával hasznosítja a föld hőjét is.

Zöld távhő remélhető még a három fővárosi (észak-pesti, dél-pesti és csepeli) szennyvízteleptől továbbá nyáron a Huhának is van többletkapacitása. Ez utóbbira és az észak-pesti szennyvíztelep hulladékhőjére alapozva már felmerülhet távhő észak-budai megjelenése.

Ehhez a távhővezetéket át kellene vezetni az Árpád-híd alatt, a helye már megvan a műtárgy szerkezetén.

„Ne zárjuk ki a nukeláris alapú távfűtést sem – folytatta Orbán Tibor, rögtön el is utasítva a Világgazdaság azon feltevését, hogy az ilyen nagy távolságon történő hőszállítás túl nagy hőveszteséggel járna. Abszolút mennyiségben talán nagynak tűnhet ez a veszteség, de nagy mennyiség továbbítása esetén – például ellátva a vezeték nyomvonalán lévő településeket is –, arányaiban már rögtön kezelhető méretű lenne. Ehhez persze kormányzati és fővárosi szándékra lenne szükség. A Modernizációs Alapban mindazonáltal még van pénz.