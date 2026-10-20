Újabb emelést jelentettek be, de ez most nem kellemes: kiderült, mikor és mennyit kell fizetni, ha elveszítjük a munkánkat
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közlése szerint 2027. január 1-től emelkedik az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege. Idén a TB összege 12.300 forint, jövőre azonban már 12.400 forintot kell fizetni, törthónap esetén a napi befizetendő összeg 410 forint lesz.
De kinek kell megfizetnie a TB-járulékot?
A Könyvelőszakma szerint az egészségügyi szolgáltatási járulékot (TB) alapvetően annak a belföldi magánszemélynek kell fizetnie, aki nem biztosított, és más jogcímen sem jogosult egészségügyi szolgáltatásra. Ilyen helyzetbe kerülhet például:
- akinek megszűnt a munkaviszonya, és az azt követő egészségügyi jogosultsági idő is lejárt,
- aki nem jogosult álláskeresési járadékra, illetve annak folyósítása már megszűnt, és más jogcímen sem jogosult ellátásra,
- a szünetelő egyéni vállalkozó, ha nincs mellette más biztosítási vagy jogosultsági jogcíme,
- aki kizárólag egyszerűsített foglalkoztatás keretében dolgozik, és más jogcímen sem jogosult egészségügyi ellátásra,
- illetve általában minden olyan személy, akinek nincs biztosítási jogviszonya vagy más, egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogcíme.
Fontos, hogy egy munkaviszony megszűnése után nem feltétlenül másnaptól kell fizetni. Bizonyos feltételek mellett még legfeljebb 45 napig fennmaradhat az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. Ha a munkaviszony a megszűnését megelőzően megszakítás nélkül legalább 45 napig fennállt, akkor a munkaviszony megszűnését követően további 45 napig jár az egészségügyi szolgáltatás. Ha azonban a munkaviszony 45 napnál rövidebb ideig állt fenn, akkor fő szabály szerint ugyanennyi ideig marad fenn a jogosultság a megszűnés után is. Például egy 30 napos munkaviszony után további 30 napig.
Az álláskeresési járadék is árnyalhatja a képet
Az sem mindegy, hogy valaki a munkaviszony megszűnése után milyen ellátásban részesül. Az álláskeresési támogatásban részesülő személy biztosítottnak minősül, ezért az álláskeresési támogatás folyósításának időszakában (maximum 90 nap) nem kell külön egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni.
A NEAK szerint egészségügyi szolgáltatási járulékot tehát csak annak kell fizetnie, aki semmilyen más jogcímen nem jogosult egészségbiztosítási szolgáltatásra.
Mikortól kell fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot?
Ha valakinek ténylegesen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik, a NAV az egészségügyi szolgáltatási járulékot fő szabály szerint automatikusan előírja a NEAK adatai alapján. A 2026-ban érvényes havi 12.300 forintos járulékot a tárgyhót követő hónap 12-ig kell megfizetni; 2027-ben az új, 12.400 forintos havi összegre ugyanez a határidő vonatkozik.
Ha valaki például 2027-ben egész hónapon keresztül köteles fizetni, akkor havonta 12.400 forinttal kell számolnia. Törthónap esetén a napi összeg 410 forint.
Mi történik, ha valaki nem fizeti meg a járulékot?
A tartozást a NAV nyilvántartja, arra késedelmi pótlék is felszámítható, és a NAV a tartozást végrehajtás keretében is behajthatja. Van azonban egy ennél is kellemetlenebb következmény.
Ha az egészségügyi szolgáltatási járulékból fennálló hátralék meghaladja a havi járulék hatszorosát, akkor a NAV jelzése alapján a NEAK az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele szempontjából érvénytelenítheti a TAJ-kártyát.
2027-ben a 12.400 forintos havi járulékkal számolva a hathavi összeg 74.400 forint, vagyis a TAJ érvényessége szempontjából az ezt meghaladó tartozás jelenthet problémát. Ilyenkor nem arról van szó, hogy a TAJ-számot véglegesen törlik. A TAJ az egészségügyi szolgáltatások szempontjából válik érvénytelenné. A gyakorlatban ezt „barna lámpaként” említik, de a TAJ-szám természetesen továbbra is az érintett személyhez tartozik.
Érvénytelen TAJ esetén a közfinanszírozott egészségügyi ellátás már nem vehető igénybe a biztosítottak számára járó térítésmentességgel. A NEAK szerint az egészségügyi szolgáltatás költségét ilyen esetben az érintettnek kell viselnie.
Mi történik, ha később befizeti a tartozást?
A tartozás rendezése után a TAJ érvényessége helyreállhat, de ez nem jelenti azt, hogy a korábbi időszakra visszamenőlegesen is ingyenessé válik az ellátás. Ha valaki már érvénytelen TAJ mellett vett igénybe olyan egészségügyi szolgáltatást, amelyért fizetnie kellett, a későbbi tartozásrendezés önmagában nem teszi visszamenőlegesen térítésmentessé az ellátást.
Éppen ezért különösen fontos figyelni arra, hogy a munkaviszony megszűnése, a vállalkozás szüneteltetése, a tanulmányok befejezése vagy valamely támogatás megszűnése után milyen jogcímen marad fenn az egészségügyi ellátásra való jogosultság.
A havi száz forintos járulékemelés elsőre nem tűnik nagy összegnek, de ha valaki hónapokon keresztül nem rendezi a kötelezettségét, a tartozás gyorsan felhalmozódhat, ami a TAJ érvényességét is érintheti.