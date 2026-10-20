Újabb emelést jelentettek be, de ez most nem kellemes: kiderült, mikor és mennyit kell fizetni, ha elveszítjük a munkánkat

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közlése szerint 2027. január 1-től emelkedik az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege. Idén a TB összege 12.300 forint, jövőre azonban már 12.400 forintot kell fizetni, törthónap esetén a napi befizetendő összeg 410 forint lesz.

Emelkedik jövőre az egészségügyi szolgáltatási járulék (TB) havi összege/Fotó: Shutterstock

De kinek kell megfizetnie a TB-járulékot?

A Könyvelőszakma szerint az egészségügyi szolgáltatási járulékot (TB) alapvetően annak a belföldi magánszemélynek kell fizetnie, aki nem biztosított, és más jogcímen sem jogosult egészségügyi szolgáltatásra. Ilyen helyzetbe kerülhet például:

akinek megszűnt a munkaviszonya, és az azt követő egészségügyi jogosultsági idő is lejárt,

aki nem jogosult álláskeresési járadékra, illetve annak folyósítása már megszűnt, és más jogcímen sem jogosult ellátásra,

a szünetelő egyéni vállalkozó, ha nincs mellette más biztosítási vagy jogosultsági jogcíme,

aki kizárólag egyszerűsített foglalkoztatás keretében dolgozik, és más jogcímen sem jogosult egészségügyi ellátásra,

illetve általában minden olyan személy, akinek nincs biztosítási jogviszonya vagy más, egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogcíme.

Fontos, hogy egy munkaviszony megszűnése után nem feltétlenül másnaptól kell fizetni. Bizonyos feltételek mellett még legfeljebb 45 napig fennmaradhat az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. Ha a munkaviszony a megszűnését megelőzően megszakítás nélkül legalább 45 napig fennállt, akkor a munkaviszony megszűnését követően további 45 napig jár az egészségügyi szolgáltatás. Ha azonban a munkaviszony 45 napnál rövidebb ideig állt fenn, akkor fő szabály szerint ugyanennyi ideig marad fenn a jogosultság a megszűnés után is. Például egy 30 napos munkaviszony után további 30 napig.

Az álláskeresési járadék is árnyalhatja a képet

Az sem mindegy, hogy valaki a munkaviszony megszűnése után milyen ellátásban részesül. Az álláskeresési támogatásban részesülő személy biztosítottnak minősül, ezért az álláskeresési támogatás folyósításának időszakában (maximum 90 nap) nem kell külön egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni.