Árrésstop: adócsökkentést sürget a szakma – így akadályoznák meg, hogy az egekbe szökjön a laktózmentes tej ára
Az árrésstop kivezetése önmagában nem jelenti azt, hogy automatikusan drágulni fog a laktózmentes tej, ugyanakkor az áremelkedés lehetőségét sem lehet kizárni – mondta lapunknak Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója.
A szakember szerint a fogyasztói árakat alapvetően a tejfeldolgozók, az importőrök és a kereskedelmi láncok közötti áralkuk, valamint az egyes üzletek saját árpolitikája határozza meg. Ráadásul a tejfeldolgozó vállalatok termékportfóliója és árstratégiája jelentősen eltérhet egymástól, így a laktózmentes tejek esetében sem lehet egységes árváltozásra számítani. Harcz Zoltán egy konkrét példával is érzékeltette, miért nem feltétlenül jár drágulással az árrésstop megszüntetése. Elképzelhető ugyanis, hogy egy kereskedelmi lánc az intézkedés hatálya alatt és annak kivezetése után is ugyanakkora, például tízszázalékos árréssel értékesíti az adott terméket. Ebben az esetben a vásárlók nem feltétlenül érzékelnének érdemi árváltozást. A végső árakat ugyanakkor
- a nyerstej,
- a csomagolóanyagok,
- az energia,
- a logisztika
- és a munkabérek
költségeinek változása is befolyásolja. Ezek alakulását a jelenlegi, rendkívül változékony piaci környezetben szinte lehetetlen előre jelezni.
Egy régi probléma is drágítja a laktózmentes tejet
A Tej Terméktanács vezetője ugyanakkor egy másik, régóta fennálló problémára is felhívta a figyelmet. Miközben egyes hagyományos tejtermékek kedvezményes, ötszázalékos áfakulcs alá tartoznak, a laktózmentes tejre 18 százalékos áfa vonatkozik. Ennek oka az előállítási technológiában keresendő. A laktózmentes tej gyártásakor laktáz enzimet adnak a termékhez, amely lebontja a tejcukrot. Az ehhez kapcsolódó technológiai eljárás miatt a termék nem tartozik automatikusan az ötszázalékos áfakulccsal adózó termékkörbe. Kiemelte:
a magasabb áfakulcs megszüntetése közvetlenül hozzájárulhatna a laktózmentes tej fogyasztói árának csökkenéséhez.
Harcz Zoltán hangsúlyozta, hogy az ágazat régóta szorgalmazza az adózási különbség felszámolását, mivel álláspontjuk szerint indokolatlan az azonos fogyasztói igényeket kiszolgáló termékek eltérő adóztatása. Az áfacsökkentés különösen a laktózérzékeny vásárlóknak jelenthetne könnyebbséget, akik számára a laktózmentes tej nem egyszerűen választási lehetőség, hanem étrendi szükséglet is lehet.
Többéves mélypontra süllyedtek egyes tejtermékek árai
A terméktanács ügyvezető igazgatója arra is kitért, hogy a magyar tejpiacon az elmúlt időszakban jelentős árcsökkenés ment végbe. A magyar nyerstej felvásárlási ára jelenleg az egyik legalacsonyabb Európában – hívta fel a figyelmet. Emellett a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint több tejtermék fogyasztói átlagára, az Agrárközgazdasági Intézet adatai alapján pedig egyes feldolgozói átadási árak is a két-négy évvel ezelőtti szintekre süllyedtek vissza. Ez azt jelenti, hogy a tejágazat szinte valamennyi szintjén jelentős árcsökkenés következett be, ami a termelők és feldolgozók gazdasági helyzetére is hatással lehet.
A következő hónapokban ugyanakkor több, egymással ellentétes folyamat alakíthatja a piacot. Az európai tejtöbblet csak fokozatosan mérséklődik, miközben az árrésstop megszüntetése és a karácsonyi időszak hagyományosan élénkebb kereslete is befolyásolhatja az árakat. Az év elején várhatóan ismét gyengébb keresleti hónapok következnek , ezzel párhuzamosan azonban a takarmányköltségek és a minimálbér emelkedése növelheti az ágazati szereplők kiadásait. Harcz Zoltán szerint éppen ezért jelenleg nem lehet felelősen megmondani, hogy a laktózmentes tej ára milyen irányban és mekkora mértékben változhat az árrésstop kivezetését követően.
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