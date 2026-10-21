Tárt karokkal várja a magyar turistákat a határon túli város – Picassot is megnézhetjük a rendhagyó karácsonyi vásár mellett

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Adventi vásárral, kultúrával és gasztronómiával csábítja a turistákat a bánsági város. Temesvár turisztikai ügynöksége idén is várja a magyarokat.
Tóth Marcell
2026.10.21, 17:43
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Temesvár három éve alakult turisztikai ügynöksége idén is számos attrakcióval készül a téli szezonra. A Visit Timisoara számára a belföldi turisták mellett Szerbia és Magyarország jelenti a fő piacot.

Temesvár Románia Visit Timisoara turizmus
Temesvár belvárosa építészeti emlékekben is gazdag / Fotó: Salomia Oana Irina / Shutterstock

A szervezet 2023-ban alakult, abban az évben, amikor Temesvár – Veszprémmel együtt – Európa kulturális fővárosa (EKF) volt. A Visit Timisoara 2025-ben egy célzott kampány keretében nyitott Magyarország felé, mivel kiemelt céljuk, hogy hazánkból is minél több turista keresse fel Románia eme szegletét. Tavaly azt is szeretnék volna meglovagolni, hogy keleti szomszédunk 2025 januártól tagja lett a schengeni övezetnek, ennek köszönhetően még könnyebbé vált az utazás a két ország között.

Egyre több magyar keresi fel kelet szomszédunkat

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatsorai szerint Magyarországról 2024-ben 1,3 millió utazás történt Romániába, 2,26 millió vendégéjszakát töltöttek el az országban a magyar turisták, és összesen 47,66 milliárd forintot költöttek el ott. Ezzel szemben 2025-ben már 1,37 millió utazás történt keleti szomszédunkhoz, 2,34 millió vendégéjszakát töltöttek el az országban a magyar turisták, és összesen 51,64 milliárd forintot költöttek.

A szezonnyitó háttérbeszélgetésen kiemelték, hogy Temesvárnak 250 ezer lakosa van, az agglomerációban pedig 510 ezren élnek. A magyar határtól mindössze 80 kilométerre fekszik, autópályán Budapestről három óra alatt elérhetjük a várost, de vasúton is jól megközelíthető.

A késő őszi és az adventi időszakban számos attrakció várja a látogatókat. Január közepéig látogatható a nagyszabású Picasso-kiállítás. A városban található Iulius Town bevásárlóközpont és park az adventi időszakban számos szezonális programmal készül.

Mivel Temesvár évszázadokon keresztül Magyarország része volt, így számos magyar kötődésű látványossággal rendelkezik. Jó néhány magyar történelmi személyiség született a vásoban, vagy hosszabb-rövidebb ideig ott élt és tevékenykedett. A belváros építészeti- és műemlékekben gazdag, és gyalogszerrel is bejárható.

Gasztronómiában is erős Temesvár

Temesvár és környéke erős a gasztronómiában is. A városban jelentős a sörkultúra, Románia legrégebbi még ma is működő sörfőzdéje is ott található. Temes megye jelentős borvidéknem is számít, amelynek egyik legjelentősebb eleme Petrovaselo, amely 20 perc autóútra található Temesvártól.

A romániai városban több mint 220 hotel található, melyek összesen körül-belül 6000 vendégággyal rendelkeznek.

A Visit Timisoara munkatársai kiemelték, hogy a Magyarországon hagyományosan decemberi adventi vásár náluk az ortodox újévig, idén január 7-éig tart, tehát karácsony után is folytatódik, így a Temesvárra látogató magyar turisták még január első hetében is átélhetik a téli vásári hangulatot.

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