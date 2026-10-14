Igaza volt Szijjártó Péteréknek, feketén fehéren mutatják az adatok, mi rúgta be az ipari termelést

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint augusztusban 8,7 százalékkal bővült az ipari termelés volumene éves alapon, a munkanaphatástól megtisztított index pedig megegyezik a kiigazítatlannal. Az előző hónaphoz képest mérten is kedvező eredmények születtek, így vizsgálva 1 százalékos növekedés történt.

A járműgyártás húzta fel a termelési adatokat / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A növekedés elsősorban a járműgyártásnak, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának köszönhető, miközben a feldolgozóipari alágak többségében visszaesett a termelés.

A járműgyártás húzta fel a termelési adatokat

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 24 százalékát képviselő járműgyártás volumene az alágak közül a legnagyobb mértékben, 43 százalékkal haladta meg 2025 augusztusának bázisszintjét.

A közúti gépjármű gyártása 125, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 3,1 százalékkal emelkedett.

A feldolgozóipari termelés 17 százalékát adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 30 százalékkall bővült. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 58 százalékkal nőtt, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 14,9 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

A 8,5 százalékos feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása – az alágak közül a legnagyobb mértékben –, 9,8 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 18,1 százalékkal visszaesett, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé viszont 7,8 százalékkal bővült.

A feldolgozóiparból 14 százalékkal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 6,8 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához képest, mind a hazai, mind a külpiaci eladások visszaesése miatt.

A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 8,0, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 3,4 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához mérten, miközben a feldolgozóipari termelés 5,1 százalékát képviselő gép, gépi berendezés gyártása azonos időszakban 8,5 százalékkal emelkedett.