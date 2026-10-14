Igaza volt Szijjártó Péteréknek, feketén fehéren mutatják az adatok, mi rúgta be az ipari termelést
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint augusztusban 8,7 százalékkal bővült az ipari termelés volumene éves alapon, a munkanaphatástól megtisztított index pedig megegyezik a kiigazítatlannal. Az előző hónaphoz képest mérten is kedvező eredmények születtek, így vizsgálva 1 százalékos növekedés történt.
A növekedés elsősorban a járműgyártásnak, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának köszönhető, miközben a feldolgozóipari alágak többségében visszaesett a termelés.
A járműgyártás húzta fel a termelési adatokat
A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 24 százalékát képviselő járműgyártás volumene az alágak közül a legnagyobb mértékben, 43 százalékkal haladta meg 2025 augusztusának bázisszintjét.
A közúti gépjármű gyártása 125, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 3,1 százalékkal emelkedett.
A feldolgozóipari termelés 17 százalékát adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 30 százalékkall bővült. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 58 százalékkal nőtt, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 14,9 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.
A 8,5 százalékos feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása – az alágak közül a legnagyobb mértékben –, 9,8 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 18,1 százalékkal visszaesett, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé viszont 7,8 százalékkal bővült.
A feldolgozóiparból 14 százalékkal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 6,8 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához képest, mind a hazai, mind a külpiaci eladások visszaesése miatt.
A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 8,0, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 3,4 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához mérten, miközben a feldolgozóipari termelés 5,1 százalékát képviselő gép, gépi berendezés gyártása azonos időszakban 8,5 százalékkal emelkedett.
A 2025 februárja óta tartó visszaesés után a feldolgozóipar 4,1 százalékát képviselő vegyi anyag, termék gyártása kismértékben, 0,6%-kal nőtt 2025 augusztusához viszonyítva.
Az ipari termelés öt régióban nőtt, háromban csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb, 37 százalékos volumenbővülést Dél-Alföldön, a legerőteljesebb, 19,6 százalékos visszaesést Pest régióban történt.
A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 16,0 százalékkal bővült éves alapon. Az új belföldi rendelések 9,5, az új exportrendelések 17,2 százalékkal emelkedtek. Az összes rendelésállomány augusztus végén 41 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
Az ipari export volumene 15,7 százalékkal nőtt éves összevetésben, míg a feldolgozóipari exportértékesítés 30 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 39, a 23 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 38 százalékkal bővült.
Orbán Viktorhoz köthetőek az utóbbi évek autóipari bővítései
Az osztrák sajtó nemrégiben hívta fel a figyelmet arra, hogy a magyarországi autóipar fellendülése az Orbán Viktor vezette kormányok munkájához köthető.
A magyar autóipar fellendülésének oka könnyen azonosítható. A választásokon időközben leváltott, hosszú ideig hivatalban lévő miniszterelnök, Orbán Viktor hatalmas összegekkel csábította Magyarországra a nemzetközi autóipari vállalatokat
− írta a News.at újságírója, aki arra is rámutatott, hogy ehhez olyan vállalkozásbarát feltételek is párosulnak mint:
- a kilencszázalékos társaságiadó-kulcs, valamint
- a kedvező bérköltségek.
A vonzó feltételeknek látszata is van: az előrejelzések szerint Magyarországon 2028-ra 541 ezer jármű készülhet évente, az ágazat árbevétele 2025-ben pedig meghaladta a 14 milliárd eurót. Fontos adat, hogy hazánk a legyártott személygépjárművek számában megelőzte Olaszországot.
Az elmúlt időszakban a BMW csaknem kétmilliárd eurót fektetett a debreceni gyárának fejlesztésébe, ahol a népszerű iX3-as modell is készül. Az üzem éves kapacitása 150 ezer darab jármű.
A Mercedes a kecskeméti üzemében hajtott végre egy gigaberuházást, amelynek következtében annak területe 200 hektárról 440 hektárra bővült, ezzel pedig a vállalat legnagyobb európai autógyárává vált. A fejlesztések összértéke elérte az 1 milliárd eurót.
A Volkswagen-csoport 1993 óta gyárt motorokat Győrben, ahol jelenleg évente mintegy 1,6 millió erőforrás készül. Ezzel a gyár a konszern legnagyobb hajtáslánc-üzemének számít. A vállalat évente 180 ezer Audi gépjárművet is előállít hazánkban, valamint a Premium Platform Electric (PPE) platformra épülő modellekhez is itt készülnek a villanymotorok.