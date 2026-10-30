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Megjött a válasz a Tesco brit központjából: ezt lehet most tudni a magyarországi lánc sorsáról

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Tesco hivatalosan bejelentette, hogy megválik csehországi és szlovákiai érdekeltségeitől, ez azonban közvetlenül nem érinti a magyarországi működést. A Tesco az itteni boltláncot egyelőre változatlan formában tartja meg, és érthető módon patikamérlegen kimért választ adott lapunk további részletekkel kapcsolatos érdeklődésére.
Juhász Péter
2026.10.30, 12:18
Frissítve: 2026.10.30, 12:19
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Megválik csehországi és szlovákiai érdekeltségeitől a brit kiskereskedelmi óriás Tesco, ezzel tovább karcsúsítja működését és jelenlétét a külföldi piacokon, hogy a brit és ír piacaira koncentrálhasson. A vállalat hivatalos közleményében jelezte, hogy a döntés nem érinti a magyarországi jelenlétet, azzal kapcsolatban „minden lehetőséget mérlegelnek”. A Világgazdaság megkereste a brit központot kérdéseivel.

tesco kisker bolt
Egy magyarországi Tesco áruház eladótere (illusztráció)
Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Tesco: a csehországi és a szlovákiai ág megy, a magyar egyelőre marad

Jelentős, a tőkepiacokat és áttételesen – potenciálisan – a vevőket is érintő hírként jelent meg a délelőtti órákban az, hogy 1,7 milliárd eurós üzlet keretében értékesíti csehországi és szlovákiai érdekeltségeit a Tesco az Ahold Delhaize számára. A vállalat a hivatalos bejelentésben a magyarországi hálózat sorsáról azt közölte, hogy azok egyelőre továbbra is a tulajdonában maradnak, miközben minden lehetséges forgatókönyvet megvizsgálnak annak jövőbeni sorsát illetően.

A csehországi és a szlovákiai érdekeltségek eladása fontos és annyiban nem teljesen váratlan fordulat, hogy idén is több alkalommal jelentek meg értesülések arról a gazdasági médiában, hogy a Tesco a közép-európai régió feladására készülhet, ami praktikusan a cseh, a szlovák és a magyar piacról való kivonulást jelentené (bár a Tesco mostanáig nem kommunikált erről, az értesüléseket nem kommentálta). Egyes tudósítások pedig arról is beszámoltak, hogy amennyiben a régiós kivonulás mellett dönt a Tesco, úgy a cseh és a szlovák ág várhatóan egy csomagban kelhet el, míg a magyar lánc – annak diverzifikáltabb üzletstruktúrája miatt – külön megállapodás tárgyát képezheti (jegyezzük meg, hogy ez önmagában nem zárja ki azt, hogy végül akár ugyanaz legyen a vevője, mint a szlovák és cseh érdekeltségnek egy későbbi, külön tranzakció keretében – már amennyiben eladják a magyar láncot is). 

Ezen a ponton fontos megjegyezni, hogy 

a brit Tesco eddig a pontig semmilyen konkrétumot nem árult el a magyarországi jelenlét további alakulásáról, pusztán azt jelezte: vizsgálják az itteni működést és a további lehetőségeket.

Persze nem meglepő, hogy a vállalat ennyire általánosan fogalmaz: a brit Tesco hazájában jelentős tőzsdei szereplő, a tartalmukban vagy időzítés szempontjából nem a legszerencsésebb bejelentések komoly felfordulást okozhatnak az árfolyamában – s persze fontos jelezni azt is, hogy a vállalat egyelőre a mérleglés tényét jelezte, amiből egyáltalán nem következik az, hogy a magyar piacról is kivonulnának (ahogy az sem, hogy ez nem lehetséges forgatókönyv). 

Ha pedig egy pillanatra zárójelbe tesszük a brit anyagcég vonatkozását és csak az érintett piacokra tekintünk, akkor is érthető az óvatosság: a Tesco jelentős szereplője a helyi gazdaságoknak, 

  • munkáltatóként és 
  • a beszállítói körre tekintve is komoly teljesítmény kapcsolódik hozzá. 

Ezen érintettek védelme érdekében sem lenne szerencsés nem pontos, vagy nem a kellő időben kiadott információkkal borzolni a kedélyeket, különösen úgy, hogy mint imént írtuk, a vállalat egyelőre lehetőségeket mérlegel a magyarországi jelenlét kapcsán.

Még a döntés határideje sem ismert

A Világgazdaság a vállalat brit központjánál érdeklődött arról, hogy a fentieket is figyelembe véve, tudnak-e néhány részletet elárulni a magyarországi hálózat sorsásról legalább abban a vonatkozásban, hogy milyen időszakra várható a döntés arról. Érthető, hogy a vállalat válasza patikamérlegen kímértnek tűnik, melyben megerősítik, hogy továbbra is működtetik magyarországi üzletágukat, és „a jövőjével kapcsolatban továbbra is mérlegelni fogjuk az összes lehetséges opciót”.

A döntés időkeretére vonatkozóan adott válaszában

a Tesco nem közölte, mikorra várható döntés a magyarországi üzletág jövőjéről, és a döntés időzítésével kapcsolatban további részleteket sem árult el.

Ez tehát pusztán azt erősíti meg, amit a vállalat már nyilvánosan, délelőtt közölt: valamilyen döntés előbb-utóbb biztosan születni fog a magyarroszági jelenléttel kapcsolatosan. Ám a válaszban nemhogy a döntés meghozatalának lehetséges időtávját nem osztották meg, hanem még azt sem erősítették meg, hogy egyáltalán van felállított idővonal a döntés meghozatalára.

Vagyis a Tesco magyarországi helyzetét illetően egyelőre semmilyen változásra nem kell számítani a csehországi és a szlovákiai lánc eladásával összefüggésben, a vállalat pedig pusztán azt erősítette meg, hogy mérlegelik a magyarországi lánc jövőjét illető kérdéseket, időbeni ütemezés nélkül.

A csehországi és a szlovákiai láncot a brit lánc ígérete szerint a tranzakció lebonyolításáig lényegében a most ismert módon működtetik tovább.

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