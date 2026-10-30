Megjött a válasz a Tesco brit központjából: ezt lehet most tudni a magyarországi lánc sorsáról

Megválik csehországi és szlovákiai érdekeltségeitől a brit kiskereskedelmi óriás Tesco, ezzel tovább karcsúsítja működését és jelenlétét a külföldi piacokon, hogy a brit és ír piacaira koncentrálhasson. A vállalat hivatalos közleményében jelezte, hogy a döntés nem érinti a magyarországi jelenlétet, azzal kapcsolatban „minden lehetőséget mérlegelnek”. A Világgazdaság megkereste a brit központot kérdéseivel.

Egy magyarországi Tesco áruház eladótere (illusztráció)

Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Tesco: a csehországi és a szlovákiai ág megy, a magyar egyelőre marad

Jelentős, a tőkepiacokat és áttételesen – potenciálisan – a vevőket is érintő hírként jelent meg a délelőtti órákban az, hogy 1,7 milliárd eurós üzlet keretében értékesíti csehországi és szlovákiai érdekeltségeit a Tesco az Ahold Delhaize számára. A vállalat a hivatalos bejelentésben a magyarországi hálózat sorsáról azt közölte, hogy azok egyelőre továbbra is a tulajdonában maradnak, miközben minden lehetséges forgatókönyvet megvizsgálnak annak jövőbeni sorsát illetően.

A csehországi és a szlovákiai érdekeltségek eladása fontos és annyiban nem teljesen váratlan fordulat, hogy idén is több alkalommal jelentek meg értesülések arról a gazdasági médiában, hogy a Tesco a közép-európai régió feladására készülhet, ami praktikusan a cseh, a szlovák és a magyar piacról való kivonulást jelentené (bár a Tesco mostanáig nem kommunikált erről, az értesüléseket nem kommentálta). Egyes tudósítások pedig arról is beszámoltak, hogy amennyiben a régiós kivonulás mellett dönt a Tesco, úgy a cseh és a szlovák ág várhatóan egy csomagban kelhet el, míg a magyar lánc – annak diverzifikáltabb üzletstruktúrája miatt – külön megállapodás tárgyát képezheti (jegyezzük meg, hogy ez önmagában nem zárja ki azt, hogy végül akár ugyanaz legyen a vevője, mint a szlovák és cseh érdekeltségnek egy későbbi, külön tranzakció keretében – már amennyiben eladják a magyar láncot is).

Ezen a ponton fontos megjegyezni, hogy

a brit Tesco eddig a pontig semmilyen konkrétumot nem árult el a magyarországi jelenlét további alakulásáról, pusztán azt jelezte: vizsgálják az itteni működést és a további lehetőségeket.

Persze nem meglepő, hogy a vállalat ennyire általánosan fogalmaz: a brit Tesco hazájában jelentős tőzsdei szereplő, a tartalmukban vagy időzítés szempontjából nem a legszerencsésebb bejelentések komoly felfordulást okozhatnak az árfolyamában – s persze fontos jelezni azt is, hogy a vállalat egyelőre a mérleglés tényét jelezte, amiből egyáltalán nem következik az, hogy a magyar piacról is kivonulnának (ahogy az sem, hogy ez nem lehetséges forgatókönyv).