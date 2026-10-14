Mi történt? Ez aztán a fordulat: váratlanul megdicsértre a Tisza-kormány az eddig leszólt mohácsi Duna-hidat – végre felismerték, mekkora a nemzetközi a jelentősége
Jelentős átalakítás előtt áll a magyar-szerb határ egyik kevésbé ismert átkelője: a Hercegszántó-Béreg határállomást a nemzetközi teherforgalom előtt is megnyitnák. Barna Zsolt közúti közlekedési ügyekért felelős államtitkár Facebook-bejegyzése szerint a beruházás tervezett keretösszege 19,6 milliárd forint, a kivitelezés pedig 40 hónapig tarthat. A cél az, hogy a forgalom egy részét eltereljék a túlterhelt röszkei határátkelőtől és az M5-ös autópályától. A Tisza-kormány államtitkára ráadásul a mohácsi Duna-hidat is azok közé sorolta, amik tehermentesítenék a vonalat – arról a beruházásról van szó, ami csak hideget kapott eddig a kormánytól.
A hercegszántói átkelő jelenleg személyautókat és autóbuszokat fogad, a fejlesztés után azonban kamionok is használhatják majd. A személyforgalom számára 2×4 sávot alakítanának ki, míg a buszok és a tehergépkocsik külön-külön 2×2 sávon haladhatnának.
A bővítéshez nemcsak új sávokra lesz szükség. A tervek szerint tehergépkocsi-várakozóhelyek, tengelysúlymérő állomások, parkolók, valamint új vám- és rendőrségi ellenőrzési pontok is épülnek. A közbeszerzési eljárást legkésőbb 2026. december 31-ig kell kiírni, ezt követően indulhat majd a több mint hároméves kivitelezés.
Röszkét és az M5-öst tehermentesítenék
A beruházás egyik legfontosabb célja a jelenlegi tranzitforgalom egyenletesebb elosztása. Barna Zsolt szerint a hercegszántói átkelő új alternatív útvonalat biztosíthat az Európa és a Balkán között közlekedő teherforgalom számára, így a jövőben kevesebb kamion kényszerülhet arra, hogy kizárólag Röszke és az M5-ös felé haladjon.
Ehhez azonban a határállomás fejlesztése önmagában kevés lenne. Magyar oldalon a projektet több nagy közúti beruházással kapcsolnák össze:
- a bajai déli elkerülő út,
- a mohácsi Duna-híd
- és a hozzájuk tartozó úthálózat révén Hercegszántó gyorsabb kapcsolatot kaphatna a magyar gyorsforgalmi hálózattal.
Ez azért is érdekes fordulat, mert a Tisza-kormány az év elején még egészen más hangon beszélt a mohácsi Duna-hídról. Vitézy Dávid korábban feleslegesnek és pazarlónak nevezte a beruházást, a kormány pedig júniusban teljes körű felülvizsgálatot rendelt el, amelyben nemcsak a költségeket, hanem a projekt műszaki tartalmát és indokoltságát is újranézték.
Végül arra jutottak, hogy maga a híd már olyan készültségi fokon van, hogy megépül, viszont az alföldi oldalon tervezett mintegy 20 kilométeres 2×2 sávos útszakaszt 2×1 sávosra csökkentik, amivel a kormány szerint 74–76 milliárd forintot takarítanak meg. Most viszont már éppen a mohácsi Duna-híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat jelenik meg az új hercegszántói teherforgalmi folyosó egyik fontos elemeként.
Vagyis miközben néhány hónapja még arról szólt a vita, hogy szükség van-e egyáltalán ekkora fejlesztésre Mohácsnál, most már azzal számol a kormány, hogy éppen ez segíthet összekötni a szerb határt a magyar gyorsforgalmi hálózattal és tehermentesíteni Röszkét.
A szerb oldalon szintén jelentős fejlesztés épül. A határátkelőhöz kapcsolódhat a mintegy 190 kilométer hosszú, jelenleg kivitelezés alatt álló, Vajdaság mosolya néven emlegetett gyorsforgalmi folyosó. A két beruházás együtt egy új észak–déli tranzitútvonal alapját teremtheti meg a térségben.
Gazdasági hatást is várnak a beruházástól
A fejlesztés mögött nemcsak közlekedési szempontok állnak. Az államtitkár közlése szerint a dél-magyarországi térség és a Vajdaság is profitálhat abból, ha a nemzetközi áruforgalom nagyobb része jelenik meg Hercegszántó környezetében. A várakozás szerint az új közlekedési kapcsolat beruházásokat vonzhat, és új munkahelyek létrejöttét is segítheti.
A kormányzati tervek környezetvédelmi előnyökkel is számolnak.
Ha a kamionforgalom nem egyetlen határátkelőn és néhány túlterhelt útszakaszon koncentrálódik, mérséklődhetnek a torlódások, és ezzel együtt csökkenhet a helyi károsanyag-kibocsátás is.
A forgalom szétterítése emellett a jelenleg leginkább terhelt szakaszokon a közlekedésbiztonságot is javíthatja.
A beruházás azonban még az előkészítési szakaszban van: a közbeszerzést csak az év végéig kell kiírni, majd 40 hónapos kivitelezési idővel számolnak. Ha a tervek megvalósulnak, Hercegszántó a jelenlegi regionális határátkelőből a magyar-szerb áruforgalom egyik új, nemzetközi jelentőségű csomópontjává válhat.