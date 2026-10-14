Mi történt? Ez aztán a fordulat: váratlanul megdicsértre a Tisza-kormány az eddig leszólt mohácsi Duna-hidat – végre felismerték, mekkora a nemzetközi a jelentősége

Jelentős átalakítás előtt áll a magyar-szerb határ egyik kevésbé ismert átkelője: a Hercegszántó-Béreg határállomást a nemzetközi teherforgalom előtt is megnyitnák. Barna Zsolt közúti közlekedési ügyekért felelős államtitkár Facebook-bejegyzése szerint a beruházás tervezett keretösszege 19,6 milliárd forint, a kivitelezés pedig 40 hónapig tarthat. A cél az, hogy a forgalom egy részét eltereljék a túlterhelt röszkei határátkelőtől és az M5-ös autópályától. A Tisza-kormány államtitkára ráadásul a mohácsi Duna-hidat is azok közé sorolta, amik tehermentesítenék a vonalat – arról a beruházásról van szó, ami csak hideget kapott eddig a kormánytól.

Ez aztán a fordulat: váratlanul megdicsértre a Tisza-kormány az eddig leszólt mohácsi Duna-hidat – végre felismerték, mekkora a nemzetközi a jelentősége / Fotó: Világgazdaság

A hercegszántói átkelő jelenleg személyautókat és autóbuszokat fogad, a fejlesztés után azonban kamionok is használhatják majd. A személyforgalom számára 2×4 sávot alakítanának ki, míg a buszok és a tehergépkocsik külön-külön 2×2 sávon haladhatnának.

A bővítéshez nemcsak új sávokra lesz szükség. A tervek szerint tehergépkocsi-várakozóhelyek, tengelysúlymérő állomások, parkolók, valamint új vám- és rendőrségi ellenőrzési pontok is épülnek. A közbeszerzési eljárást legkésőbb 2026. december 31-ig kell kiírni, ezt követően indulhat majd a több mint hároméves kivitelezés.

Röszkét és az M5-öst tehermentesítenék

A beruházás egyik legfontosabb célja a jelenlegi tranzitforgalom egyenletesebb elosztása. Barna Zsolt szerint a hercegszántói átkelő új alternatív útvonalat biztosíthat az Európa és a Balkán között közlekedő teherforgalom számára, így a jövőben kevesebb kamion kényszerülhet arra, hogy kizárólag Röszke és az M5-ös felé haladjon.

Ehhez azonban a határállomás fejlesztése önmagában kevés lenne. Magyar oldalon a projektet több nagy közúti beruházással kapcsolnák össze:

a bajai déli elkerülő út,

a mohácsi Duna-híd

és a hozzájuk tartozó úthálózat révén Hercegszántó gyorsabb kapcsolatot kaphatna a magyar gyorsforgalmi hálózattal.

Ez azért is érdekes fordulat, mert a Tisza-kormány az év elején még egészen más hangon beszélt a mohácsi Duna-hídról. Vitézy Dávid korábban feleslegesnek és pazarlónak nevezte a beruházást, a kormány pedig júniusban teljes körű felülvizsgálatot rendelt el, amelyben nemcsak a költségeket, hanem a projekt műszaki tartalmát és indokoltságát is újranézték.