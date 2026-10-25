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Jönnek az 50 ezres bírságok az M1-es autópályán: kiderült, mire képesek a mosolygós traffipaxok

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Több autós is arról számolt be, hogy 50 ezer forintos gyorshajtási bírságot kapott az M1-es autópályán, egyiküknek pedig öt büntetés miatt összesen 250 ezer forintot kell fizetnie. A mosolygós kijelzővel felszerelt új traffipaxokról most az autópálya-kezelő MKIF Zrt. közölt fontos részleteket. Kiderült, hogy a berendezések nemcsak figyelmeztetésre, hanem sebességmérésre és adatrögzítésre is alkalmasak.
VG
2026.10.25, 16:22
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Komoly meglepetés érhette az M1-es autópályán közlekedő autósokat, ugyanis a felújítás alatt álló szakaszon kihelyezett, mosolygós kijelzővel felszerelt sebességmérők miatt többen is jelentős összegű bírságokról számoltak be. A Kemma.hu értesülése szerint volt olyan sofőr, aki öt különböző alkalommal kapott 50 ezer forintos büntetést, így összesen 250 ezer forintot kell fizetnie - számolt be a portál. 

traffipax, autópálya, illiusztráció
                              Traffipax mosolyog az autósokra az M1 pályán, kiderült, hogy mér is/archív

Az autósok beszámolói nyomán a portál megkereste a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t (MKIF), hogy tisztázza, valóban alkalmasak-e bírságolásra az új berendezések. A rendszerek VÉDA-kompatibilisek

  • és sebességmérésre, 
  • valamint adatrögzítésre is alkalmasak.

Az M1-es autópálya bővítés alatt álló szakaszán október elején tíz új sebességmérőt helyeztek ki. A berendezések mikrohullámú radarral mérik a járművek sebességét, kijelzőjük pedig azonnali visszajelzést ad a sofőröknek. A technológia az átlagsebesség és a követési távolság mérésére is képes.

A traffipax tarol

Egy olvasói beszámoló szerint a 45 kilométeres terelésben két ilyen berendezést aktiváltak, az egyiket 

  • Herceghalom és Biatorbágy, 
  • a másikat Tatabánya és Szárliget között. 

Az érintett autós állítása szerint ezekhez köthetők a kiszabott bírságok. Az autópálya-kezelő hangsúlyozta, hogy a sebességmérők elsődleges célja a közlekedésbiztonság javítása. A társaság tapasztalatai szerint a berendezések telepítése óta egyenletesebbé vált a forgalom, és kevesebb a torlódás az érintett szakaszon. Egy fontos kérdés ugyanakkor továbbra is nyitott, az MKIF megerősítette ugyan, hogy az eszközök alkalmasak a gyorshajtások rögzítésére, de azt nem igazolta, hogy a beszámolókban szereplő bírságokat valóban ezek alapján szabták ki. A Kemma ezért az Országos Rendőr-főkapitánysághoz is fordult. A rendőrség válaszából derülhet ki egyértelműen, hogy az új traffipaxok mérései alapján megkezdődött-e a közigazgatási bírságok kiszabása.

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közlekedés
MKIF Zrt
gyorshajtás
traffipax
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