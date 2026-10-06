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Megérkeztek az új traffipaxok Magyarországra, amik az átlagsebességet is tudják mérni: máris teleszórták velük az első autópályát – így ismerhetik fel az autósok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb változásra kell figyelniük az autópályán közlekedőknek. Nem elég, hogy az M1-es bővítése miatt több helyen megváltozott a forgalmi rend és a megengedett sebesség, most még tíz új traffipaxot is telepítettek a munkálatokkal érintett szakaszra. A berendezések ráadásul jóval többre képesek a hagyományos sebességmérésnél, így nem árt az óvatosság.
Lengyel Gabriella
2026.10.06, 08:27
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Újabb változásra kell figyelniük az M1-es autópályán közlekedőknek. Miközben a sztráda bővítése miatt több helyen megváltozott a forgalmi rend és a megengedett sebesség, tíz új traffipaxot is telepítettek a munkálatokkal érintett szakaszra. A berendezések ráadásul jóval többre képesek a hagyományos sebességmérésnél.

traffipax, M1-es autópálya
                                  Traffipaxok mérik a sebességet az M1 felújítás alatt lévő szakaszán/Fotó: Jánosa Bence / MKIF Zrt.  / MKIF / Facebook

Tíz új sebességmérő berendezést telepítettek az M1-es autópálya bővítésével érintett szakaszára – számolt be róla a Drive Me Baby. Az új eszközöket a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) vásárolta és telepítette, a mérés és az üzemeltetés azonban a rendőrség feladata. A rendszer kialakításáról az MKIF több mint egy éven keresztül egyeztetett az Országos Rendőr-főkapitánysággal.

Nem csak a pillanatnyi sebességet tudják mérni a traffipaxok

Az új berendezések VÉDA-kompatibilisek és hiteles sebességmérésre alkalmasak. A berendezések napelemes rendszerrel és akkumulátorral működnek, így olyan helyszíneken is bevethetők, ahol nincs rendelkezésre álló vezetékes áram. A Drive Me Baby szerint technikailag a szakaszsebesség, vagyis az átlagsebesség, valamint a követési távolság ellenőrzésére is képesek. A sebességmérők SMILE kijelzője azonnal vissza is jelzi az autósoknak az aktuálisan mért sebességet, a kamerák helyét pedig a Waze is mutatja.

Közben teljesen átalakul az M1-es

Az új traffipaxok telepítése azért is érdekes, mert – mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt – október elején jelentősen megváltozott a forgalmi rend az M1-es bővítésével érintett részein. Egyes szakaszokon a korábbi 80-ról 90 km/h-ra emelkedett a megengedett sebesség, a csomópontok környezetében pedig 60 helyett 70 km/h korlátozás lépett életbe.

Az M1-est az M0-s autóút és a Concó pihenő között mintegy 78 kilométeren bővítik. A beruházás során a kiszélesített M1-esre 32 centiméter vastag aszfaltréteg kerül. Ez mintegy másfélszerese a hazai gyorsforgalmi utakra jellemző, az MKIF által közölt 20-21 centiméteres átlagos vastagságnak. A társaság szerint az új, hajlékony pályaszerkezet tartósabb autópályát eredményez. A jelenlegi 2×2 sáv helyett 2×3 sáv épül, emellett mindkét irányban intelligens leállósávot alakítanak ki, amely szükség esetén további forgalmi sávként is használható lesz. A teljes beruházás a tervek szerint 2029-re készül el. Addig az M1-esen közlekedőknek nemcsak a folyamatosan változó terelésekre és forgalmi rendre, hanem mostantól az új sebességmérőkre is érdemes különösen figyelniük.

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M1
traffipax
autópálya
sebességmérés
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