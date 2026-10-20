Irányt váltanak a tüntetők: óriási demonstráció lesz Győrben a német autóipari vállalat bezárása miatt, beszáll Európa legnagyobb szakszervezete is – annyian jönnek, hogy csak a helyi stadion lehet megoldás

November 9-én nemzetközi autóipari demonstrációt tartanak Győrben, amelyen magyar, német, osztrák, lengyel, cseh, szlovén és szlovák munkavállalók vehetnek részt – számolt be róla a Kisalföld. A rendezvény magyarországi szervezője a Vasas Szakszervezet, László Zoltán alelnök a lapnak elmondta, a demonstrációval az európai autóipar egyre súlyosabb foglalkoztatási problémáira szeretnék felhívni a figyelmet.

Autóipari dolgozók demonstrációt terveznek Győrben - képünk illusztráció/Fotó: Jenson

Az európai autóipar súlyos szerkezeti válsággal küzd. A gyártókat egyszerre sújtja a kereslet gyengülése, az energia- és munkaerőköltségek magas szintje, az elektromos átállás jelentős beruházási igénye, valamint a kínai autógyártók egyre erősebb versenye. Különösen nehéz helyzetbe kerültek a német autógyártók és beszállítóik, amelyek a magyar járműipar meghatározó megrendelői is. A Világgazdaság is folyamatosan beszámolt a Volkswagen-csoport nehézségéiről, a németországi leépítésekről, és az Európai Unió iparvédelmi programjáról, amely a kínai autóipar versenyelőnyét akarja megszüntetni.

A tiltakozást eredetileg Pozsonyban tartották volna, ám a szervezők a győri WKW Hungária bezárásának bejelentése után megváltoztatták a helyszínt. A német tulajdonú autóipari beszállító az év végén megszünteti győri üzemét, amivel mintegy 500 dolgozó veszítheti el a munkáját, erről is beszámoltunk korábban.

Az európai autóipar jövője a tét

A szakszervezetek szerint az európai autóipar válságához az elhibázott kereskedelempolitikai döntések és az európai piac elégtelen védelme is hozzájárult. László Zoltán a Kisalföldnek arról beszélt, hogy a munkavállalói bérek csökkentése helyett a vállalatvezetőknek is nagyobb szerepet kellene vállalniuk a költségek mérséklésében. A szakszervezeti vezető a kínai BYD és az európai autógyártók eltérő nyereségfelhasználási gyakorlatát is példaként említette. Úgy fogalmazott, hogy például a kínai BYD a nyereség öt százalékát veszik ki osztalékban a többit kutatásra, technológia fejlesztésre fordítja. Ezzel szemben az európai autóiparban az osztalék 50-70 százalék. A győri demonstrációhoz a német IG Metall szakszervezet nemzetközi mozgósítása is kapcsolódik.