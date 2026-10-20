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Irányt váltanak a tüntetők: óriási demonstráció lesz Győrben a német autóipari vállalat bezárása miatt, beszáll Európa legnagyobb szakszervezete is – annyian jönnek, hogy csak a helyi stadion lehet megoldás

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Nemzetközi demonstrációt szerveznek Győrben az európai autóipari munkahelyek megmentéséért. A november 9-re meghirdetett tiltakozásra hat országból érkeznek munkavállalók, a szervezők 300-400 résztvevőre számítanak. Az eredeti helyszín Pozsony lett volna, ám a győri WKW-üzem bezárásának hírére végül a magyar város mellett döntöttek.
Lengyel Gabriella
2026.10.20, 19:38
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November 9-én nemzetközi autóipari demonstrációt tartanak Győrben, amelyen magyar, német, osztrák, lengyel, cseh, szlovén és szlovák munkavállalók vehetnek részt – számolt be róla a Kisalföld. A rendezvény magyarországi szervezője a Vasas Szakszervezet, László Zoltán alelnök a lapnak elmondta, a demonstrációval az európai autóipar egyre súlyosabb foglalkoztatási problémáira szeretnék felhívni a figyelmet.

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              Autóipari dolgozók demonstrációt terveznek Győrben - képünk illusztráció/Fotó: Jenson

Az európai autóipar súlyos szerkezeti válsággal küzd. A gyártókat egyszerre sújtja a kereslet gyengülése, az energia- és munkaerőköltségek magas szintje, az elektromos átállás jelentős beruházási igénye, valamint a kínai autógyártók egyre erősebb versenye. Különösen nehéz helyzetbe kerültek a német autógyártók és beszállítóik, amelyek a magyar járműipar meghatározó megrendelői is. A Világgazdaság is folyamatosan beszámolt a Volkswagen-csoport nehézségéiről, a németországi leépítésekről, és az Európai Unió iparvédelmi programjáról, amely a kínai autóipar versenyelőnyét akarja megszüntetni. 

A tiltakozást eredetileg Pozsonyban tartották volna, ám a szervezők a győri WKW Hungária bezárásának bejelentése után megváltoztatták a helyszínt. A német tulajdonú autóipari beszállító az év végén megszünteti győri üzemét, amivel mintegy 500 dolgozó veszítheti el a munkáját, erről is beszámoltunk korábban. 

Az európai autóipar jövője a tét

A szakszervezetek szerint az európai autóipar válságához az elhibázott kereskedelempolitikai döntések és az európai piac elégtelen védelme is hozzájárult. László Zoltán a Kisalföldnek arról beszélt, hogy a munkavállalói bérek csökkentése helyett a vállalatvezetőknek is nagyobb szerepet kellene vállalniuk a költségek mérséklésében. A szakszervezeti vezető a kínai BYD és az európai autógyártók eltérő nyereségfelhasználási gyakorlatát is példaként említette. Úgy fogalmazott, hogy például a kínai BYD a nyereség öt százalékát veszik ki osztalékban a többit kutatásra, technológia fejlesztésre fordítja. Ezzel szemben az európai autóiparban az osztalék 50-70 százalék. A győri demonstrációhoz a német IG Metall szakszervezet nemzetközi mozgósítása is kapcsolódik. 

A Kisalföld beszámolója szerint szeptember 21-én Németországban már mintegy 170 ezren tiltakoztak az autóipari munkahelyek védelmében, több mint kétszáz helyszínen.

A novemberi győri rendezvény pontos helyszínéről még egyeztetnek. A szervezők elsősorban az Audi Aréna környékével számolnak, a tervek szerint pedig Pintér Bence győri polgármester és szakszervezeti vezetők is felszólalhatnak.

Elküldtük kérdéseinket a Vasas Szakszervezetnek, amint megérkezik a válasz, cikkünk frissül. 

 

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szakszervezetek
demonstráció
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