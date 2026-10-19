Hétfőn kiderült, hogy a közszféra több ágazatában is béremelések jönnek, azonban nem mindenki elégedett a kormány 2027-re vonatkozó terveivel. A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) Budapesten, a Miniszterelnökségnél tartott tüntetést 16 órától.

Tüntetést szervezett a KKDSZ / Kép: Facebook / KKDSZ

Ez gyors volt: Magyar Péter alighogy bejelentette a nagy béremelést, azonnal tüntettek a Miniszterelnökségnél, Tarr Zoltánnak is bekiabáltak − „Ilyen szépen megfogalmazott nulla százalékos béremelést még nem hallottam”

A szervezők szerint a Magyar Péter által bejelentett, nettó 10,7 százalékos keresetnövekedés nem oldja meg az ágazat problémáját, a döntéssel pedig tovább nyílik az olló a közszférán belül. Habár a Tisza Párt a választási kampány során a kulturális ágazatban 25 százalékos általános béremelést és többéves bérpálya kialakítását vállalta, a 2027-es költségvetés tervezete szerint ennél jóval alacsonyabb mértékű béremelés jöhet.

Ez a legkisebb arányú emelés a közszférában:

a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakörökben dolgozók átlagosan 21,5 százalékos,

a szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók átlagosan 17,8 százalékos,

az egészségügyi szakdolgozók átlagosan 17 százalékos (az adócsökkentésekkel együtt),

a rendvédelmi dolgozók pedig 15 százalékos emelésre számíthatnak.

Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben a KKDSZ által átlagosnak mondott bruttó 460 ezer forintos fizetés nettó értékével, mintegy 306 ezer forinttal számolunk, az havonta nagyjából 33 ezer forint plusz fizetést jelent. A szakszervezet azonban ennél jóval többet követel: egy egyetemi végzettségű kulturális szakembernek legalább bruttó 790 ezer forintot. A demonstráción résztvevők közül bárki kiállhatott és elmondhatta gondolatait, a lehetőséggel pedig többen éltek.

„Restaurátorok vagyunk. Nekem konkrétan negyven év munkaviszony után 328 ezer forint a nettó bérem” − mondta az egyik tüntető, aki szerint a 10,7 százalék kevés, de a programban ígért 25 százalék sem lenne sok, amivel csak alulról súrolnák a közszférában dolgozó kollégák bérét.