Ez gyors volt: Magyar Péter alighogy bejelentette a nagy béremelést, azonnal tüntettek a Miniszterelnökségnél, Tarr Zoltánnak is bekiabáltak − „Ilyen szépen megfogalmazott nulla százalékos béremelést még nem hallottam”
Hétfőn kiderült, hogy a közszféra több ágazatában is béremelések jönnek, azonban nem mindenki elégedett a kormány 2027-re vonatkozó terveivel. A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) Budapesten, a Miniszterelnökségnél tartott tüntetést 16 órától.
Ez gyors volt: Magyar Péter alighogy bejelentette a nagy béremelést, azonnal tüntettek a Miniszterelnökségnél, Tarr Zoltánnak is bekiabáltak − „Ilyen szépen megfogalmazott nulla százalékos béremelést még nem hallottam”
A szervezők szerint a Magyar Péter által bejelentett, nettó 10,7 százalékos keresetnövekedés nem oldja meg az ágazat problémáját, a döntéssel pedig tovább nyílik az olló a közszférán belül. Habár a Tisza Párt a választási kampány során a kulturális ágazatban 25 százalékos általános béremelést és többéves bérpálya kialakítását vállalta, a 2027-es költségvetés tervezete szerint ennél jóval alacsonyabb mértékű béremelés jöhet.
Ez a legkisebb arányú emelés a közszférában:
- a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakörökben dolgozók átlagosan 21,5 százalékos,
- a szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók átlagosan 17,8 százalékos,
- az egészségügyi szakdolgozók átlagosan 17 százalékos (az adócsökkentésekkel együtt),
- a rendvédelmi dolgozók pedig 15 százalékos emelésre számíthatnak.
Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben a KKDSZ által átlagosnak mondott bruttó 460 ezer forintos fizetés nettó értékével, mintegy 306 ezer forinttal számolunk, az havonta nagyjából 33 ezer forint plusz fizetést jelent. A szakszervezet azonban ennél jóval többet követel: egy egyetemi végzettségű kulturális szakembernek legalább bruttó 790 ezer forintot. A demonstráción résztvevők közül bárki kiállhatott és elmondhatta gondolatait, a lehetőséggel pedig többen éltek.
„Restaurátorok vagyunk. Nekem konkrétan negyven év munkaviszony után 328 ezer forint a nettó bérem” − mondta az egyik tüntető, aki szerint a 10,7 százalék kevés, de a programban ígért 25 százalék sem lenne sok, amivel csak alulról súrolnák a közszférában dolgozó kollégák bérét.
Dobrovits Orsolya a szakszervezet elnöke pedig arról beszélt, hogy rendkívül csalódott, mivel teljesen másra készült és szinte arcon csapta a kormányfő bejelentése.
Ilyen szépen megfogalmazott nulla százalékos béremelést még nem hallottam
− mondta, majd hozzátette, hogy folytatják a bérharcot annak érdekében, hogy tisztességes fizetést kaphassanak a magasan képzett dolgozók.
Tarr Zoltán is megjelent a tüntetésen
Az Index tudósítása szerint a tüntetés hivatalos vége előtt megjelent Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, valamint Nagy Ervin, kultúráért felelős államtitkár, több másik államtitkár kíséretében. A miniszter megérkezésekor a tömeg azt skandálta: „Nem tétel”.
A szakszervezet elnöke elmondta a miniszternek, hogy ez a béremelés nagyjából a nullával egyelő. Tarr beszéde közben a résztvevők bekiabálták, hogy „ön mennyit keres?” és, hogy „nem ezért váltottak kormányt.”
Tarr Zoltán kulturális miniszter azzal kezdte, hogy „találkozhattunk volna máshol is, de így is örülünk, hogy itt vannak”, és annak is örül, hogy egyáltalán lehet ilyet csinálni. Szerinte tizenhat év mulasztásait nem lehet néhány hónap alatt helyrehozni. „Remélem, azt legalább látják, hogy a szándék megvan, a képesség nem biztos” – mondta, és az előző kormány herdálására és felelőtlen gazdálkodására hivatkozott. Valaki erre bekiabálta, hogy „nekünk is nehéz”.
A miniszter szerint a kormányt nem lehet azzal vádolni, hogy ne magán kezdte volna a megszorításokat. „Én nem is reméltem, hogy ennyi összejön” – mondta a hétfőn bejelentett emelésről. Arra a bekiabálásra, hogy mennyi is pontosan, azt felelte, hogy az ő értesülése szerint 10,7 százalék. Hozzátette, hogy azon vannak, hogy a teljes, 25 százalékos emelés meglegyen.
A rendvédelmi dolgozók is elégedetlenek
Nemcsak a kulturális dolgozók elégedetlenek,, a rendvédelmi szerveknél, köztük a rendőrségnél, a katasztrófavédelemnél és a büntetés-végrehajtásban 84 ezer alkalmazott sem lehet maradéktalanul boldog. Az ő keresetüket átlagosan 15 százalékkal emelik meg − közölte Pósfai Gábor belügyminiszter, aki hozzátette, hogy a magasabb fizetéssel rendelkezők átlagosan 13 százalékra, míg az alacsonyabb bérsávba esők akár több mint 20 százalékra számíthatnak.
A rendvédelmi dolgozók egy része már hónapok óta a kormány bérrendezést célzó intézkedéseinek bejelentésére vár, azonban sokan nem elégedettek a béremelés tervezett mértékével és csoportos leszerelésekről beszélnek, valamint arra is rámutattak, hogy más ágazatokban jelentősebb fizetésemelésre lehet számítani.
Ettől a járőrök még az idén leszerelnek. A közbiztonságnak teljesen annyi. Minden ágazat többet kap
− írta egy hozzászóló Közszolgálati Rendőr Szakszervezet (KRSZ) oldalán, míg egy másik bejegyzés szerzője szerint nem várható nagyobb visszaszerelési hullám és a pálya sem vált vonzóbbá. Pósfai Gábor Facebook-oldalát ellepték az elégedetlen rendőrök, aki keveslik a kormány béremelési programját.