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Siralmas számokat produkált a magyar gazdaság egyik húzóágazata – valahol elvesztek a külföldiek, a belföldi turizmus sem pörgött

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A vendégek száma 3,3 százalékkal, a vendégéjszakáké 1,2 százalékkal elmaradt a tavalyitól a KSH friss adatai szerint. A turisztikai szálláshelyeken nem alakult jól az idei szeptember.
T. M.
2026.10.28, 09:01
Frissítve: 2026.10.28, 09:14
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Szeptemberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,6 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 3,3 százalékkal, a vendégéjszakák száma pedig 1,2 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. 2026. január–szeptemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 0,7 százalékkal nagyobb, a külföldieké 3,1 százalékkal kisebb volt az előző év azonos időszakinál a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán közzétett gyorstájékoztatója szerint.

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A turisztikai szálláshelyeken nem alakult jól az idei szeptember / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 2,8 százalékkal, a vendégéjszakáké 0,9 százalékkal kisebb volt a 2025. szeptemberinél. A vendégek 74 százaléka kereskedelmi szálláshelyekre érkezett, ahol számuk 1,9 százalékkal nőtt az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 16 százalékkal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A friss adat egy csökkenő trendre utal, ugyanis augusztusban is jelentősen visszaesett a magyarországi turizmus. A KSH akkori adatai alapján az év nyolcadik hónapjában közel 2,6 millió vendég érkezett, ami 7,3 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban, miközben a vendégéjszakák száma 5,8 százalékkal, 6,9 millióra csökkent.

Csökkent a belföldi turizmus a tavalyihoz képest

2026 szeptemberében a belföldi vendégek száma 2,3, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,4 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 0,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,9 százalékkal kisebb volt a 2025. szeptemberinél.

A 768 ezer belföldi vendég közel 1,7 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 564 ezer vendéget és 1,2 millió vendégéjszakát regisztráltak. Az utóbbi vendégek 74 százalékát szállodák fogadták, ahol számuk 1,1 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 4,5 százalékkal elmaradt a 2025. szeptemberitől. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Bük–Sárvár turisztikai térségben2 nőtt a legnagyobb mértékben (3,6 százalékkal), a leginkább pedig a Sopron–Fertő térségben csökkent (10 százalékkal). Budapesten 0,6, a Balatonnál 5,3 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A külföldiek sem tolongtak a turisztikai szálláshelyeken

A külföldi vendégek száma 4,2 százalékkal, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 0,3 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 3,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 0,6 százalékkal kisebb volt a 2025. szeptemberinél.

A turisztikai szálláshelyekre érkezett 832 ezer külföldi vendég közel 2,2 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 622 ezer vendéget és mintegy 1,6 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak.

Az utóbbi vendégek 82 százalékát szállodák fogadták, ahol számuk 4,7 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 24 százalékkal visszaesett a 2025. szeptemberihez képest. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a Bük–Sárvár turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (13 százalékkal), a leginkább pedig Szegeden és térségében csökkent (11 százalékkal). Budapesten 5,9, a Balatonnál 4,9 százalékkal elmaradt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

Összesen 26 478 turisztikai szálláshely, ezen belül 2734 kereskedelmi, illetve 23 744 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 1017 szálloda és 1069 panzió volt nyitva szeptember egy részében vagy egészében.

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