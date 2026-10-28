Siralmas számokat produkált a magyar gazdaság egyik húzóágazata – valahol elvesztek a külföldiek, a belföldi turizmus sem pörgött

Szeptemberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,6 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 3,3 százalékkal, a vendégéjszakák száma pedig 1,2 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. 2026. január–szeptemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 0,7 százalékkal nagyobb, a külföldieké 3,1 százalékkal kisebb volt az előző év azonos időszakinál a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán közzétett gyorstájékoztatója szerint.

A turisztikai szálláshelyeken nem alakult jól az idei szeptember / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 2,8 százalékkal, a vendégéjszakáké 0,9 százalékkal kisebb volt a 2025. szeptemberinél. A vendégek 74 százaléka kereskedelmi szálláshelyekre érkezett, ahol számuk 1,9 százalékkal nőtt az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 16 százalékkal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A friss adat egy csökkenő trendre utal, ugyanis augusztusban is jelentősen visszaesett a magyarországi turizmus. A KSH akkori adatai alapján az év nyolcadik hónapjában közel 2,6 millió vendég érkezett, ami 7,3 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban, miközben a vendégéjszakák száma 5,8 százalékkal, 6,9 millióra csökkent.

Csökkent a belföldi turizmus a tavalyihoz képest

2026 szeptemberében a belföldi vendégek száma 2,3, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,4 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 0,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,9 százalékkal kisebb volt a 2025. szeptemberinél.

A 768 ezer belföldi vendég közel 1,7 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 564 ezer vendéget és 1,2 millió vendégéjszakát regisztráltak. Az utóbbi vendégek 74 százalékát szállodák fogadták, ahol számuk 1,1 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 4,5 százalékkal elmaradt a 2025. szeptemberitől. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Bük–Sárvár turisztikai térségben2 nőtt a legnagyobb mértékben (3,6 százalékkal), a leginkább pedig a Sopron–Fertő térségben csökkent (10 százalékkal). Budapesten 0,6, a Balatonnál 5,3 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.