Bőven az EU-átlag alatt költenek a turisták, ha Magyarországra látogatnak: teljesen megújul az országimázs, új turizmus-stratégia készül – ez lehet a kitörési pont a fekete nap után

Történelmi lehetőség áll a magyar turizmus előtt. Az elmúlt időszakban nagy fejlődést mutatott be az ágazat. A GDP 7 százalékát hozza a szálláhelyszolgáltatás, és a közel 20 kapcsolódó ágazattal együtt a teljes turizmus 14 százalékhoz járul hozzá a magyar gazdasághoz – emelte ki Csendes Olivér, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnök-vezérigazgatója. Hozzátette, hogy a turizmus fontos exportágazat, ugyanis az 5100 milliárd forint költésből 3400 milliárd forintot az export tesz ki.

A turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A cégvezető kiemelte, hogy az MTÜ jelentős változások előtt áll, többek között új turizmus stratégia készül, új szabályozási kerettel. A szervezet eddig túl központosított volt, emiatt regionális hálózat és regionális szervezetek kiépítése is szerepel a célok között.

Csendes Olivér elmondta azt is, hogy az Európai Unió 27 tagállamának átlagában a vendégköltés 851 euró, Magyarország esetében ez az összeg 640 euró. Tartalék még lenne a rendszerben, ugyanis a Balaton nyári szálláshelykapacitás-kihasználtsága 60 százalék, ami januárra 20 százalékra csökken.

MTÜ jelenleg 270 embert foglalkoztat. A szervezet jelenleg azon dolgozik, hogy felmérje, mit gondol az ágazatról a turisztikai szakma, és mire van szüksége. Eddig már 60 szervezettel, fontos szereplővel egyeztettek, a javaslataikat strukturáltan fogadják be, dolgozzák fel, és tolmácsolják a gazdasági és energetikai minisztérium felé, amelynek égisze alá a szervezet tartozik.

Komoly terveket jelentett be az MTÜ

Csendes Olivér megjegyezte, hogy turisztikai szolgáltatói értékben jelenleg elmaradunk az osztrák átlagtól, cél, hogy ezt a hátrány csökkenjen. Az MTÜ összesen 11 beavatkozási területet jelöltek ki, amivel házon belül foglalkoznak. Ezek között szerepel a támogatási rendszer felülvizsgálata és átalakítása is.

Fontos feladat lesz az új országimázs kidolgozása, kialakítása is.

Az MTÜ-vezető elmondta, hogy a turisztikai szolgáltatók sokszor arról panaszkodnak, hogy sem mennyiségre sem minőségre nem találnak megfelelő munkaerőt. Emiatt az oktatáson és az életpályán és érdemes lenne változtatni.