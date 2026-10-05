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Bőven az EU-átlag alatt költenek a turisták, ha Magyarországra látogatnak: teljesen megújul az országimázs, új turizmus-stratégia készül – ez lehet a kitörési pont a fekete nap után

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Új országimázzsal és hozzáférhetőbb adatokkal készül a jövőre a Magyar Turisztikai Ügynökség. Feladat bőven van, augusztusban jelentősen visszaesett a magyarországi turizmus, a koronavírus-járvány óta nem volt ilyen alacsony a turisztikai szálláshelyek vendégforgalma.
T. M.
2026.10.05, 16:09
Frissítve: 2026.10.05, 17:08
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Történelmi lehetőség áll a magyar turizmus előtt. Az elmúlt időszakban nagy fejlődést mutatott be az ágazat. A GDP 7 százalékát hozza a szálláhelyszolgáltatás, és a közel 20 kapcsolódó ágazattal együtt a teljes turizmus 14 százalékhoz járul hozzá a magyar gazdasághoz – emelte ki Csendes Olivér, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnök-vezérigazgatója. Hozzátette, hogy a turizmus fontos exportágazat, ugyanis az 5100 milliárd forint költésből 3400 milliárd forintot az export tesz ki.

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A turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A cégvezető kiemelte, hogy az MTÜ jelentős változások előtt áll, többek között új turizmus stratégia készül, új szabályozási kerettel. A szervezet eddig túl központosított volt, emiatt regionális hálózat és regionális szervezetek kiépítése is szerepel a célok között.

Csendes Olivér elmondta azt is, hogy az Európai Unió 27 tagállamának átlagában a vendégköltés 851 euró, Magyarország esetében ez az összeg 640 euró. Tartalék még lenne a rendszerben, ugyanis a Balaton nyári szálláshelykapacitás-kihasználtsága 60 százalék, ami januárra 20 százalékra csökken.

MTÜ jelenleg 270 embert foglalkoztat. A szervezet jelenleg azon dolgozik, hogy felmérje, mit gondol az ágazatról a turisztikai szakma, és mire van szüksége. Eddig már 60 szervezettel, fontos szereplővel egyeztettek, a javaslataikat strukturáltan fogadják be, dolgozzák fel, és tolmácsolják a gazdasági és energetikai minisztérium felé, amelynek égisze alá a szervezet tartozik.

Komoly terveket jelentett be az MTÜ

Csendes Olivér megjegyezte, hogy turisztikai szolgáltatói értékben jelenleg elmaradunk az osztrák átlagtól, cél, hogy ezt a hátrány csökkenjen. Az MTÜ összesen 11 beavatkozási területet jelöltek ki, amivel házon belül foglalkoznak. Ezek között szerepel a támogatási rendszer felülvizsgálata és átalakítása is. 

Fontos feladat lesz az új országimázs kidolgozása, kialakítása is.

Az MTÜ-vezető elmondta, hogy a turisztikai szolgáltatók sokszor arról panaszkodnak, hogy sem mennyiségre sem minőségre nem találnak megfelelő munkaerőt. Emiatt az oktatáson és az életpályán és érdemes lenne változtatni.

A szakember elmondta, hogy a külképviseletek visszaállítása, kiépítése nincs tervben, ennél létezik hatékonyabb és kevésbé költségigényes megoldás is. Kiemelte, hogy az EU-s fejlesztési pénzek felhasználása is tervben van, ám hozzátette, hogy igazán majd 2028 után érkeznek a turizmusfejlesztésre felhasználható uniós források.

A Kisfaludy-pályázatok felülvizsgálata kapcsán Csendes Olivér elmondta, hogy eddig 3400 szerződés lett átvilágítva. Azonban 2019-ig visszamenőleg közel 21 ezer projektről van szó, amelyek átvizsgálása idő- és erőforrásigényes. Emiatt ezt nem is az MTÜ fogja elvégezni, a gazdasági és energetikai minisztérium megbízott egy külső szereplőt, egy jogi irodát az átvilágításra. Az adatok átadása részükre már meg is történt.

Nyilvánossá válnak a turizmusból származó adatok

Boros Botond Csaba, a Visit Hungary vezérigazgatója a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) megújításának részleteibe avatott be. Kiemelte, hogy az adatalapú ágazatirányítás hasznosnak bizonyult. Az NTAK jó példa, sok ország irigykedve nézi, de a hazai szolgáltatók mérsékelten tudták hasznosítani, ez a része frissítésre szorul, az MTÜ ezen mindenképpen változtatni szeretne.

Tervben van a turisztikai adattér létrehozása, erről még az idén várható egy bejelentés. Föderált adatmegosztási platform közfeladatot ellátó szervezetekkel és piaci szolgáltatókkal. Az NTAK-on belül megvalósul egy előrejelző modell is, amit 2 heti és 2 havi előrejelzéseket ad havi alapon, mesterséges intelligencia segítségével, a vendég és vendégéjszaka adatokat 97,5 százalékos pontossággal képest megbecsülni. Ez bővülni fog előfoglalás- és törléselemzéssel is.

Az MTÜ fontos feladata a marketing a külföldi piacok felé. Budapesten a turisták 85 százaléka külföldi. Magyarországnak jelenleg 13 fő piaca van, ezekből az országokból érkeznek a legtöbben hazánkba. Új küldőpiacok bevonását is célul tűzték ki, ezek Kanada, Hollandia és Svédország

Boros Botond Csaba felsorolta az MTÜ rövidtávú eredményeit:

  • Téli menetrend stabilizálása: kiszámítható téli légi összeköttetések a Budapest Airport koordinálásával
  • NTAK rendszer demokratizálása: szélesebb körű hozzáférhetőség, adatexportálási lehetősége a szolgáltatóknak, kutatóknak, diákoknak, sajtónak egyaránt.
  • Szolgáltatói workshopok: közös gondolkozás, tudásmegosztás a szakmai szervezetekkel, szolgáltatókkal
  • Előfoglalási törléselemzés
  • Turisztikai adattér előkészületei
  • Ősz a tányéron gasztronómiai napok: eseménysorozat Budapest és környéke éttermeinek részvételével
  • Szálláshelykereső: a Csodás Magyarország szálláskereső felülete, amely böngészhető és kereshető hazai szállásajánlatokat kínál. Szolgáltatóknak ingyenes regisztráció és könnyű, egyszeri adminisztráció.

Visszaütött az erős forint: enyhe visszaesést hozott eddig az idei év

Horváth Zoltán, a Visit Hungary kutatási területvezetője ismertette 2026 első 8 hónapjának adatait, amelyből kiderül, hogy a vendégek és vendégéjszakák számában is minimális csökkenés tapasztalható. 2025 első nyolc hónapjában 13,5 millió vendég 33,1 millió vendégéjszakát töltött a magyar szálláshelyeken, ez idénre 13,4 millió vendég által itt töltött 32,6 millió vendégéjszakára esett vissza. 

Súlyos számok érkeztek a magyar turizmusról: a pandémia óta nem láttunk ekkora visszaesést – jóval kevesebb külföldi látogatott Magyarországra 

Jelentősen visszaesett a magyarországi turizmus augusztusban. A koronavírus-járvány óta nem volt ilyen alacsony a turisztikai szálláshelyek vendégforgalma. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint közel 2,6 millió vendég érkezett, ami 7,3 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban, miközben a vendégéjszakák száma 5,8 százalékkal, 6,9 millióra csökkent. Bővebben>>>

A belföldi vendégeket vizsgálva 2025 januárjától augusztus végéig 4,9 millió hazai vendég 11,6 millió vendégéjszakáját töltött magyarországi szálláshelyeken, ugyanez 2026-ra 4,8 millió vendég 11,4 millió vendégéjszakájára csökkent. 

A magyarországi szálláshelyek bevétele 794 milliárd forintról 809 milliárd forintra nőtt egy év alatt.

Horváth szerint csökkenés fő okai: az erős forint, a bizonytalan kereslet (többek között a geopolitikai kockázatok, így az orosz-ukrán háború és közel-keleti konfliktus miatt is), valamint kínálati korlátok is, amelyhez a budapesti rövid távú laksáskiadási szabályozás szigorítása is hozzájárult, illetve az is plafont jelent majd, hogy a budapesti repülőtér kapacitása is közelít a maximálishoz.

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