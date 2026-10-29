Fejlemény a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében: több embert is letartóztattak − „fennáll a szökés veszélye”
A Győri Járásbíróság nyomozati bírája, Havasiné Kulcsár Petra közölte, hogy letartóztatott csütörtökön egy férfi és egy nő letartóztatását rendelte el a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében indult adóhatósági eljárásban. Az MTI beszámolója szerint az egy hónapra elrendelt kényszerintézkedés azért szükséges, mert fennáll a szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítás megnehezítésének a veszélye.
Az ügyészségen kívül a gyanúsítottak és védőik is fellebbeztek a döntés ellen, utóbbiak enyhébb kényszerintézkedés elrendelését kérve. Az ügyben a nyomozás folytatódik.
Lélegeztetőgépek és maszkok utáni hasznot moshattak tisztára az ügyben
A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség szerdán közölte, hogy a férfi és a nő annak a bűnszervezetnek voltak a tagjai, amelynek célja lélegeztetőgépek és maszkok adásvételéből származó haszon adóterhek megfizetése nélküli megszerzése volt. Ezt a hatóságok szerint az elkövetők fiktív gazdasági eseményekről, köztük informatikai szolgáltatásokról szóló számlák által érték el. Így jogosulatlanul csökkenthették a lélegeztetőgépek és maszkok értékesítését terhelő áfát.
A vádhatóság szerint a nő a céghálózat könyvelését végezte, a férfi pedig a haszon egy részét egy külföldi cég bankszámlájáról készpénzben vette fel, másik részét pedig egy Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett társaságnak utalták át.
A NAV korábban közölte, hogy a gyanú szerint a bűnszervezet irányítói 2020-ban a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal kötöttek szerződést lélegeztetőgépek és egészségügyi maszkok beszerzésére. Kínából 800 lélegeztetőgép és hárommillió maszk érkezett, amelyekért a magyar állam összesen 15,6 milliárd forintot fizetett. A nyomozás szerint az eszközök értékesítéséből több milliárd forintos haszon keletkezett, a költségvetést pedig több mint 660 millió forintos vagyoni kár érhette.
Nemzetközi nyomozás folyt
A NAV október 27-i akciójában egy férfit európai elfogatóparancs alapján Ausztriában fogtak el, ahol őrizetbe vették. Magyarországon további 11 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük kettőt őrizetbe vettek.
A bűnszervezet egyik, szökésben lévő irányítója ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki; a hatóságok feltételezése szerint Indonéziában tartózkodhat.
A rendőrség a 48 éves Kósa Gábort és a 44 éves Májer Bálintot körözi a beszerzések ügyében indult adóhatósági eljárással összefüggésben. Előbbi a felszámolás alatt álló iSRV Zrt. vezérigazgatója és a szintén felszámolás alatt álló OTT-ONE Nyrt. stratégiai tanácsadója, utóbbi pedig az OTT-ONE Nyrt. egykori vezérigazgatója.
A NAV Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztálya bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás, pénzmosás és más bűncselekmények gyanúja miatt nyomoz. A beszerzésekhez kapcsolódó esetleges túlárazásokat és az eszközök alkalmazhatóságát külön eljárásban vizsgálja a Nemzeti Nyomozó Iroda, hűtlen kezelés gyanúja miatt.