Ezért ment Orbán Anita és Kapitány István Horvátországba: új híd épül a magyar határnál, egyórás út rövidülne le pár percre – Orbán Viktor nagy terve volt
Évtizedek óta húzódó, nagy infrastrukturális beruházást hozott szóba Orbán Anita, amikor beszámolt a Horvátországban tett tárgyalásairól. Mint kiderült, nem csak gázkitermelésről egyeztettek, hanem egy új híd megépítéséről is.
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt kedden, a magyar külügyminiszter a gazdasági és energetikai miniszterrel közösen utazott a horvátokhoz, mások mellett Ante Susnjar horvát gazdasági miniszterhez.
Horvátország a magyar gazdaság egyik legfontosabb partnere, a magyar vállalatok külföldi beruházásainak 11,2 százaléka Horvátországban valósult meg, összesen mintegy 5,4 milliárd euró értékben. Jelenleg 39 horvát beruházás van Magyarországon.
A találkozón Magyarország és Horvátország megállapodott a határon átnyúló Zaláta-Dravica gázmező közös fejlesztésének folytatásáról, és abban is, hogy tovább növelnék a két ország közötti földgázszállítási kapacitást.
Itt egy határon átnyúló gázmezőről van szó, amely megközelítőleg fele-fele arányban fekszik a két ország területén. Kapitány István egyébként üdvözölte a krki LNG-terminál kapacitásának bővítését, és jelezte, hogy Magyarország nyitott az onnan érkező földgáz mennyiségének jelentős növelésére.
A kőolajellátásról szólva kiemelte az Adria-vezeték szerepét a térség ellátásbiztonságában. Magyarország fontosnak tartja a Horvátországgal folytatott megbízható és kiszámítható kőolaj-együttműködést, és támogatja a Mol és a Janaf közötti párbeszéd folytatását. Megjegyezte, hogy a horvát, a magyar, a szlovák és a szerb finomítók működésének összehangolása fontos a régió energiaellátásának biztonsága szempontjából.
Ezért ment Orbán Anita és Kapitány István Horvátországba: új híd épül a magyar határnál
De mint kiderült, bőven nem csak az energetikai kérdések kerültek szóba. Orbán Anita ugyanis Gordan Grlic Radman horvát kül- és Európa-ügyi minisztert is felkereste, akivel a határon átnyúló közlekedési kapcsolatokat beszélték át.
A magyar külügyminiszter ennek kapcsán jelentette be, hogy a felek tárgyaltak
a Murakeresztúrt és a horvátországi Kotoribát összekötő Mura-hídról is, amelynek megvalósítását mindkét fél elő kívánja mozdítani.
Jelezte azt is, hogy fontos, hogy a határon átnyúló fejlesztésekhez a következő uniós költségvetési ciklusban is rendelkezésre álljanak Interreg-források, már csak azért is, mert sűríteni kell a két ország közötti közúti és vasúti kapcsolatokat. Úgy látszik, erre igény is van: tavaly 786 ezer magyarországi beutazást regisztráltak Horvátországban, ez a szám pedig az idén további 7 százalékkal nőtt.
Új híd a magyar-horvát határon: ezt kell tudni a Mura-hídról
A Mura-híd nem a Tisza, hanem az Orbán-kormány egyik nagy terve. Sőt.
- A megépítése már a '90-es években megfogalmazódott a határ két oldalán élők körében.
- Aztán 1996-ban tanulmányterv,
- majd 2007-ben az engedélyezési terv is elkészült.
- Csakhogy akkor a két ország közötti államközi egyezmény hiányában nem valósulhatott meg a beruházás.
- Egy évtizeddel később, 2018. november 8-án szándéknyilatkozatot fogalmaztak meg és fogadtak el a híd megépítéséről
- és nem sokkal később, 2018. december 5-én a horvát-magyar miniszterelnöki találkozón bejelentették a Mura-híd építésének szükségességét.
Az új határátkelő kialakításától a turizmus további fejlődését, a gazdasági kapcsolatok előretörését várják, de azért is fontos, mert a határ két oldalán élő lakosság, köztük családok, így sokkal közelebb kerülhetnek egymáshoz.
A tervezett Mura-híd a jelenlegi 48 kilométeres távolságot 3 kilométerre rövidíti Murakeresztúr és Kotoriba között, ami egy egyórás utazási időt csökkentene le pár percre.
De az új közúti határátkelő Nagykanizsa és Kapronca vonatkozásában is távolságot és időt takarít meg.
A Zaol tudósított egy 2023-as konferenciáról, ahol az is elhangzott, hogy a környezetvédelmi hatásvizsgálat nem azonosított olyan okot a beruházás kapcsán, mely jelentős kárt okozna a környezetben, ezért "a következő időszakban a híd engedélyeztetési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése megkezdődik."
A akkori optimista becslések szerint az új Mura-híd építése 3 éven belül startolhat el, tehát ez 2026-ban következehetett volna be. Ebből már biztosan nem lesz semmi az idén, de a mostani horvát-magyar kormányzati nyilatkozatok azt vetítik előre, hogy 2027-ben tényleg felpöröghet a beruházás.