Ezért ment Orbán Anita és Kapitány István Horvátországba: új híd épül a magyar határnál, egyórás út rövidülne le pár percre – Orbán Viktor nagy terve volt

Évtizedek óta húzódó, nagy infrastrukturális beruházást hozott szóba Orbán Anita, amikor beszámolt a Horvátországban tett tárgyalásairól. Mint kiderült, nem csak gázkitermelésről egyeztettek, hanem egy új híd megépítéséről is.

Ezért ment Orbán Anita és Kapitány István Horvátországba: új híd épül a magyar határnál / Fotó: Borsos Mátyás / Orbán Anita / Facebook

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt kedden, a magyar külügyminiszter a gazdasági és energetikai miniszterrel közösen utazott a horvátokhoz, mások mellett Ante Susnjar horvát gazdasági miniszterhez.

Horvátország a magyar gazdaság egyik legfontosabb partnere, a magyar vállalatok külföldi beruházásainak 11,2 százaléka Horvátországban valósult meg, összesen mintegy 5,4 milliárd euró értékben. Jelenleg 39 horvát beruházás van Magyarországon.

A találkozón Magyarország és Horvátország megállapodott a határon átnyúló Zaláta-Dravica gázmező közös fejlesztésének folytatásáról, és abban is, hogy tovább növelnék a két ország közötti földgázszállítási kapacitást.

Itt egy határon átnyúló gázmezőről van szó, amely megközelítőleg fele-fele arányban fekszik a két ország területén. Kapitány István egyébként üdvözölte a krki LNG-terminál kapacitásának bővítését, és jelezte, hogy Magyarország nyitott az onnan érkező földgáz mennyiségének jelentős növelésére.

A kőolajellátásról szólva kiemelte az Adria-vezeték szerepét a térség ellátásbiztonságában. Magyarország fontosnak tartja a Horvátországgal folytatott megbízható és kiszámítható kőolaj-együttműködést, és támogatja a Mol és a Janaf közötti párbeszéd folytatását. Megjegyezte, hogy a horvát, a magyar, a szlovák és a szerb finomítók működésének összehangolása fontos a régió energiaellátásának biztonsága szempontjából.

Ezért ment Orbán Anita és Kapitány István Horvátországba: új híd épül a magyar határnál

De mint kiderült, bőven nem csak az energetikai kérdések kerültek szóba. Orbán Anita ugyanis Gordan Grlic Radman horvát kül- és Európa-ügyi minisztert is felkereste, akivel a határon átnyúló közlekedési kapcsolatokat beszélték át.

A magyar külügyminiszter ennek kapcsán jelentette be, hogy a felek tárgyaltak

a Murakeresztúrt és a horvátországi Kotoribát összekötő Mura-hídról is, amelynek megvalósítását mindkét fél elő kívánja mozdítani.

Jelezte azt is, hogy fontos, hogy a határon átnyúló fejlesztésekhez a következő uniós költségvetési ciklusban is rendelkezésre álljanak Interreg-források, már csak azért is, mert sűríteni kell a két ország közötti közúti és vasúti kapcsolatokat. Úgy látszik, erre igény is van: tavaly 786 ezer magyarországi beutazást regisztráltak Horvátországban, ez a szám pedig az idén további 7 százalékkal nőtt.