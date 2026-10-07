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Ezért ment Orbán Anita és Kapitány István Horvátországba: új híd épül a magyar határnál, egyórás út rövidülne le pár percre – Orbán Viktor nagy terve volt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Lassan 40 éve tervezik a megépítését. Az új híd nem csak a turizmus, hanem a gazdaság szempontjából is fontos fejlesztés lenne. Orbán Anita most bedobta a követ az állóvízbe, és talán tényleg felpöröghet a projekt. Az utolsó konkrét lépéseket még Orbán Viktorék tették meg.
Hecker Flórián
2026.10.07, 11:45
Frissítve: 2026.10.07, 12:40
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Évtizedek óta húzódó, nagy infrastrukturális beruházást hozott szóba Orbán Anita, amikor beszámolt a Horvátországban tett tárgyalásairól. Mint kiderült, nem csak gázkitermelésről egyeztettek, hanem egy új híd megépítéséről is.

új híd, Orbán Anita, Kapitány István
Ezért ment Orbán Anita és Kapitány István Horvátországba: új híd épül a magyar határnál / Fotó: Borsos Mátyás / Orbán Anita / Facebook

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt kedden, a magyar külügyminiszter a gazdasági és energetikai miniszterrel közösen utazott a horvátokhoz, mások mellett Ante Susnjar horvát gazdasági miniszterhez.

Horvátország a magyar gazdaság egyik legfontosabb partnere, a magyar vállalatok külföldi beruházásainak 11,2 százaléka Horvátországban valósult meg, összesen mintegy 5,4 milliárd euró értékben. Jelenleg 39 horvát beruházás van Magyarországon.

A találkozón Magyarország és Horvátország megállapodott a határon átnyúló Zaláta-Dravica gázmező közös fejlesztésének folytatásáról, és abban is, hogy tovább növelnék a két ország közötti földgázszállítási kapacitást.

Itt egy határon átnyúló gázmezőről van szó, amely megközelítőleg fele-fele arányban fekszik a két ország területén. Kapitány István egyébként üdvözölte a krki LNG-terminál kapacitásának bővítését, és jelezte, hogy Magyarország nyitott az onnan érkező földgáz mennyiségének jelentős növelésére.

A kőolajellátásról szólva kiemelte az Adria-vezeték szerepét a térség ellátásbiztonságában. Magyarország fontosnak tartja a Horvátországgal folytatott megbízható és kiszámítható kőolaj-együttműködést, és támogatja a Mol és a Janaf közötti párbeszéd folytatását. Megjegyezte, hogy a horvát, a magyar, a szlovák és a szerb finomítók működésének összehangolása fontos a régió energiaellátásának biztonsága szempontjából.

Ezért ment Orbán Anita és Kapitány István Horvátországba: új híd épül a magyar határnál

De mint kiderült, bőven nem csak az energetikai kérdések kerültek szóba. Orbán Anita ugyanis Gordan Grlic Radman horvát kül- és Európa-ügyi minisztert is felkereste, akivel a határon átnyúló közlekedési kapcsolatokat beszélték át. 

A magyar külügyminiszter ennek kapcsán jelentette be, hogy a felek tárgyaltak

a Murakeresztúrt és a horvátországi Kotoribát összekötő Mura-hídról is, amelynek megvalósítását mindkét fél elő kívánja mozdítani.

Jelezte azt is, hogy fontos, hogy a határon átnyúló fejlesztésekhez a következő uniós költségvetési ciklusban is rendelkezésre álljanak Interreg-források, már csak azért is, mert sűríteni kell a két ország közötti közúti és vasúti kapcsolatokat. Úgy látszik, erre igény is van: tavaly 786 ezer magyarországi beutazást regisztráltak Horvátországban, ez a szám pedig az idén további 7 százalékkal nőtt.

Új híd a magyar-horvát határon: ezt kell tudni a Mura-hídról

A Mura-híd nem a Tisza, hanem az Orbán-kormány egyik nagy terve. Sőt.

  1. A megépítése már a '90-es években megfogalmazódott a határ két oldalán élők körében.
  2. Aztán 1996-ban tanulmányterv,
  3. majd 2007-ben az engedélyezési terv is elkészült.
  4. Csakhogy akkor a két ország közötti államközi egyezmény hiányában nem valósulhatott meg a beruházás.
  5. Egy évtizeddel később, 2018. november 8-án szándéknyilatkozatot fogalmaztak meg és fogadtak el a híd megépítéséről
  6. és nem sokkal később, 2018. december 5-én a horvát-magyar miniszterelnöki találkozón bejelentették a Mura-híd építésének szükségességét.
új híd, Mura-híd
A Mura-híd látványterve / Fotó: Zalamedia.hu

Az új határátkelő kialakításától a turizmus további fejlődését, a gazdasági kapcsolatok előretörését várják, de azért is fontos, mert a határ két oldalán élő lakosság, köztük családok, így sokkal közelebb kerülhetnek egymáshoz.

A tervezett Mura-híd a jelenlegi 48 kilométeres távolságot 3 kilométerre rövidíti Murakeresztúr és Kotoriba között, ami egy egyórás utazási időt csökkentene le pár percre. 

De az új közúti határátkelő Nagykanizsa és Kapronca vonatkozásában is távolságot és időt takarít meg.

A Zaol tudósított egy 2023-as konferenciáról, ahol az is elhangzott, hogy a környezetvédelmi hatásvizsgálat nem azonosított olyan okot a beruházás kapcsán, mely jelentős kárt okozna a környezetben, ezért "a következő időszakban a híd engedélyeztetési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése megkezdődik."

A akkori optimista becslések szerint az új Mura-híd építése 3 éven belül startolhat el, tehát ez 2026-ban következehetett volna be. Ebből már biztosan nem lesz semmi az idén, de a mostani horvát-magyar kormányzati nyilatkozatok azt vetítik előre, hogy 2027-ben tényleg felpöröghet a beruházás. 

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