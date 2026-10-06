Valami nagyon furcsa történt a magyar-ukrán határon: megkezdték az orosz gáz pótlásának tesztelését? Gigantikus szállítmány érkezett, magyarázkodik Kijev

Ukrajna a fűtési szezon kezdete előtt földgázt kezdett szállítani Európába, miközben az országban továbbra is érvényben van a gázexport tilalma. Az ukrán rendszerüzemeltető adatai szerint mintegy 160 millió köbméter gáz hagyta el az országot, a legfontosabb célállomás pedig Magyarország volt.

Ukrajna a fűtési szezon küszöbén kezdett gázt exportálni Európába, a teljes kiszállított mennyiség mintegy 160 millió köbméter / Fotó: Anadolu via AFP

Ukrajna megkezdte a földgáz exportját Európába közvetlenül a fűtési szezon kezdete előtt. Az ukrán gázszállítási rendszer üzemeltetőjének adatai szerint a kiszállított mennyiség összesen mintegy 160 millió köbmétert tett ki, a fő exportirány pedig Magyarország volt.

Ukrajna fittyet hány a saját exporttilalmára?

A lépés azért figyelemre méltó, mert Ukrajnában továbbra is érvényben van a földgáz exportjának tilalma, és a kormány mindeddig nem tett közzé olyan döntést, amely ezt feloldotta volna. A kijevi kabinet ugyanakkor megerősítette a szállítások tényét, és magyarázatot is adott arra, hogyan történhetett meg a kivitel az exporttilalom mellett.

A kormány szerint úgynevezett vámraktári gázról van szó. Ez olyan földgáz, amely ideiglenes behozatali eljárás keretében került Ukrajnába, vagyis nem vámkezelték az ország területén. Emiatt a kabinet szerint a gáz külföldre történő kiszállításához nem volt szükség külön szabályozási dokumentumra.

A háttérben közben már hetek óta vita zajlik az ukrán gázexport szabályairól. A kabinet szeptember 23-i ülésén tervezték az exporttilalom feloldását, de a döntést végül elhalasztották. A Strana beszámolója szerint Denisz Smihal energiaügyi miniszter és Szerhij Koreckij miniszterelnök között alakult ki nézeteltérés arról, milyen feltételekkel nyithassák meg az export lehetőségét az ukrán vállalatok előtt.

A vita egyik központi eleme az volt, hogy a tervezett szabályozás korlátozta volna a magánkézben lévő gáztermelők exportlehetőségeit.

Ezek közül a legnagyobb Rinat Ahmetov DTEK csoportja. Ezzel szemben a tervezet lehetőséget adott volna a Naftogaznak a kivitelre, amelyet Koreckij a kormányba kerülése előtt vezetett.

Az ukrán piaci szereplők már korábban is megkérdőjelezték, hogy indokolt-e gázt exportálni az országban a fűtési szezon és egy nehéznek ígérkező tél előtt. A mostani szállítások ugyanakkor a kabinet szerint nem az ukrán belföldi készletekből kivitt, vámkezelt gáz exportját jelentik.