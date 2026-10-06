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Valami nagyon furcsa történt a magyar-ukrán határon: megkezdték az orosz gáz pótlásának tesztelését? Gigantikus szállítmány érkezett, magyarázkodik Kijev

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Megindult az ukrán gázexport Európába, a szállítások legfontosabb célállomása pedig Magyarország lett. A történet azért különös, mert Ukrajna mindeddig nem tett közzé olyan döntést, amely feloldotta volna a gázkivitel tilalmát.
VG
2026.10.06, 20:00
Frissítve: 2026.10.06, 20:17
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Ukrajna a fűtési szezon kezdete előtt földgázt kezdett szállítani Európába, miközben az országban továbbra is érvényben van a gázexport tilalma. Az ukrán rendszerüzemeltető adatai szerint mintegy 160 millió köbméter gáz hagyta el az országot, a legfontosabb célállomás pedig Magyarország volt.

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Ukrajna a fűtési szezon küszöbén kezdett gázt exportálni Európába, a teljes kiszállított mennyiség mintegy 160 millió köbméter / Fotó: Anadolu via AFP

Ukrajna megkezdte a földgáz exportját Európába közvetlenül a fűtési szezon kezdete előtt. Az ukrán gázszállítási rendszer üzemeltetőjének adatai szerint a kiszállított mennyiség összesen mintegy 160 millió köbmétert tett ki, a fő exportirány pedig Magyarország volt.

Ukrajna fittyet hány a saját exporttilalmára?

A lépés azért figyelemre méltó, mert Ukrajnában továbbra is érvényben van a földgáz exportjának tilalma, és a kormány mindeddig nem tett közzé olyan döntést, amely ezt feloldotta volna. A kijevi kabinet ugyanakkor megerősítette a szállítások tényét, és magyarázatot is adott arra, hogyan történhetett meg a kivitel az exporttilalom mellett.

A kormány szerint úgynevezett vámraktári gázról van szó. Ez olyan földgáz, amely ideiglenes behozatali eljárás keretében került Ukrajnába, vagyis nem vámkezelték az ország területén. Emiatt a kabinet szerint a gáz külföldre történő kiszállításához nem volt szükség külön szabályozási dokumentumra.

A háttérben közben már hetek óta vita zajlik az ukrán gázexport szabályairól. A kabinet szeptember 23-i ülésén tervezték az exporttilalom feloldását, de a döntést végül elhalasztották. A Strana beszámolója szerint Denisz Smihal energiaügyi miniszter és Szerhij Koreckij miniszterelnök között alakult ki nézeteltérés arról, milyen feltételekkel nyithassák meg az export lehetőségét az ukrán vállalatok előtt.

A vita egyik központi eleme az volt, hogy a tervezett szabályozás korlátozta volna a magánkézben lévő gáztermelők exportlehetőségeit. 

Ezek közül a legnagyobb Rinat Ahmetov DTEK csoportja. Ezzel szemben a tervezet lehetőséget adott volna a Naftogaznak a kivitelre, amelyet Koreckij a kormányba kerülése előtt vezetett.

Az ukrán piaci szereplők már korábban is megkérdőjelezték, hogy indokolt-e gázt exportálni az országban a fűtési szezon és egy nehéznek ígérkező tél előtt. A mostani szállítások ugyanakkor a kabinet szerint nem az ukrán belföldi készletekből kivitt, vámkezelt gáz exportját jelentik.

A magyar irány különösen fontos lehet az európai gázpiacon. Az ICIS már szeptemberben arról számolt be, hogy jelentős ukrán exportkapacitásokat kötöttek le Magyarország felé októberre, és a kereskedők az ukrán szállítások tartós hatásával számoltak a régiós árakra.

Így váltaná ki Kapitány István az orosz gázt: több alternatívát emleget a miniszter Magyarország számára – sorra vettük, mi velük a nagy probléma

Magyarország 2027 őszéig válthatja ki teljesen az orosz földgázt. A kormány – legalábbis Kapitány István erre utalt egy most lezajlott rendezvényen – három fontos alternatív forrással számol: a romániai Neptun Deep mezővel, a horvátországi Krk LNG-terminállal és a görög, a szárazföldön vezetékre váltó LNG-útvonallal. A probléma az, hogy egyik megoldás sem képes önmagában egyszerűen kiváltani a jelenlegi, orosz forrású rendszert, ráadásul az ár, a rendelkezésre álló kapacitás és a geopolitikai kockázatok miatt valamennyi útvonalnál vannak bizonytalanságok a leválás sikerét illetően.

 

Energiabiztonság

Energiabiztonság
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