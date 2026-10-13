Brüsszel Magyarországra küldi a tényfeltáró bizottságát, most dől el a legsúlyosabb uniós csapás sorsa: Orbán Viktort éveken át sanyargatták vele, Magyar Péter azonnal megszabadulhat tőle - de az árát meg kell fizetni

Október 13-án, kedden Luxemburgban ülésezik az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsa, amelynek napirendjén ismét szerepel a Magyarországgal szemben 2018-ban megindított, az uniós alapszerződés 7. cikkén alapuló eljárás. A Tanács hivatalos programja szerint a tagállamok képviselői tájékoztatást kapnak a magyarországi jogállamisági helyzetről.

Az Európai Unió történetében már van példa a 7. cikk szerinti eljárás megszüntetésére / Fotó: NurPhoto via AFP

A mostani találkozó különlegessége, hogy az Európai Parlamentben már az eljárás lezárásának lehetőségét is vizsgálják. Az elmúlt hónapokban ugyanis jelentősen megváltozott a politikai helyzet: az Orbán-kormány távozását követően Magyar Péter kormánya több olyan jogszabály felülvizsgálatába kezdett, amelyek korábban vitát váltottak ki Budapest és az uniós intézmények között. A keddi ülésen ugyanakkor a hivatalos napirend szerint még nem születik döntés az eljárás megszüntetéséről.

Nyolc év után véget érhet a Magyarország elleni eljárás

Az Euronews szeptember eleji értesülése szerint az Európai Parlamentben már konkrét előkészületek zajlanak a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás esetleges megszüntetésére.

A lapnak nyilatkozó, az Európai Néppárthoz tartozó egyik vezető képviselő szerint Magyarország számos olyan reformot hajtott végre, amelyek közelebb hozták az országot az uniós elvárásokhoz. A politikus ezért indokoltnak tartaná az eljárás mielőbbi lezárását.

A kérdésben ugyanakkor nincs teljes egyetértés az Európai Parlamentben.

A tervek szerint október végén európai parlamenti tényfeltáró küldöttség látogat Magyarországra, hogy személyesen értékelje a jogállamisági reformok előrehaladását. A képviselők állami intézményekkel, hatóságokkal és civil szervezetekkel is egyeztetnek majd. A látogatás tapasztalatai alapján jelentés készülhet, amely megalapozhatja az eljárás visszavonásáról szóló politikai döntést.

Egyes parlamenti tisztviselők szerint a jelentés akár decemberre is elkészülhet, Tineke Strik holland EP-képviselő, az ügy jelentéstevője azonban inkább 2027 elejére számít.

Vagyis a nyolc éve tartó eljárás lezárása már konkrétan vizsgált lehetőség, de annak időpontja és feltételei továbbra is bizonytalanok.