Brüsszel Magyarországra küldi a tényfeltáró bizottságát, most dől el a legsúlyosabb uniós csapás sorsa: Orbán Viktort éveken át sanyargatták vele, Magyar Péter azonnal megszabadulhat tőle - de az árát meg kell fizetni
Október 13-án, kedden Luxemburgban ülésezik az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsa, amelynek napirendjén ismét szerepel a Magyarországgal szemben 2018-ban megindított, az uniós alapszerződés 7. cikkén alapuló eljárás. A Tanács hivatalos programja szerint a tagállamok képviselői tájékoztatást kapnak a magyarországi jogállamisági helyzetről.
A mostani találkozó különlegessége, hogy az Európai Parlamentben már az eljárás lezárásának lehetőségét is vizsgálják. Az elmúlt hónapokban ugyanis jelentősen megváltozott a politikai helyzet: az Orbán-kormány távozását követően Magyar Péter kormánya több olyan jogszabály felülvizsgálatába kezdett, amelyek korábban vitát váltottak ki Budapest és az uniós intézmények között. A keddi ülésen ugyanakkor a hivatalos napirend szerint még nem születik döntés az eljárás megszüntetéséről.
Nyolc év után véget érhet a Magyarország elleni eljárás
Az Euronews szeptember eleji értesülése szerint az Európai Parlamentben már konkrét előkészületek zajlanak a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás esetleges megszüntetésére.
A lapnak nyilatkozó, az Európai Néppárthoz tartozó egyik vezető képviselő szerint Magyarország számos olyan reformot hajtott végre, amelyek közelebb hozták az országot az uniós elvárásokhoz. A politikus ezért indokoltnak tartaná az eljárás mielőbbi lezárását.
A kérdésben ugyanakkor nincs teljes egyetértés az Európai Parlamentben.
A tervek szerint október végén európai parlamenti tényfeltáró küldöttség látogat Magyarországra, hogy személyesen értékelje a jogállamisági reformok előrehaladását. A képviselők állami intézményekkel, hatóságokkal és civil szervezetekkel is egyeztetnek majd. A látogatás tapasztalatai alapján jelentés készülhet, amely megalapozhatja az eljárás visszavonásáról szóló politikai döntést.
Egyes parlamenti tisztviselők szerint a jelentés akár decemberre is elkészülhet, Tineke Strik holland EP-képviselő, az ügy jelentéstevője azonban inkább 2027 elejére számít.
Vagyis a nyolc éve tartó eljárás lezárása már konkrétan vizsgált lehetőség, de annak időpontja és feltételei továbbra is bizonytalanok.
Nem mindenki támogatja az eljárás megszüntetését
A lezáráshoz az Európai Parlamentben széles körű politikai támogatásra lenne szükség. Az Euronews által ismertetett parlamenti forgatókönyv szerint a visszavonás kétharmados többséget igényelne. Ez azt jelenti, hogy az Európai Néppárt támogatása önmagában nem lenne elegendő, a szocialista és liberális képviselők álláspontja is meghatározó lehet.
A Néppárt egyes politikusai a reformokra hivatkozva támogatnák a folyamat lezárását, más frakciók azonban további garanciákat várnak.
Tineke Strik korábban hangsúlyozta, hogy az értékelésnek több konkrét feltételre is ki kell terjednie. Ezek közé tartozik a gyermekvédelmi törvény vitatott rendelkezéseinek felülvizsgálata is. A holland képviselő szerint az eljárás megszüntetését a tényleges jogszabályi és intézményi változásoknak kell megalapozniuk. A magyar civil szervezetek részéről szintén óvatosabb álláspont fogalmazódott meg. Nyolc szervezet október elején közzétett értékelése elismeri a kedvező változásokat, ugyanakkor több területen további intézkedéseket tart szükségesnek.
Lengyelországnál már megtörtént, amire Magyarország készül
Az Európai Unió történetében már van példa a 7. cikk szerinti eljárás megszüntetésére. Lengyelországgal szemben 2017 decemberében indította meg az eljárást az Európai Bizottság, elsősorban az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos aggályok miatt.
A Donald Tusk vezette kormány hivatalba lépése után Varsó több reformot is kezdeményezett, és új együttműködést alakított ki az uniós intézményekkel.
Az Európai Bizottság végül 2024 májusában lezárta az eljárást, miután úgy értékelte, hogy már nem áll fenn az uniós alapértékek súlyos megsértésének egyértelmű veszélye. A lengyel példa Magyarország számára is fontos lehet, bár a két ügy között lényeges különbség van: a lengyel eljárást az Európai Bizottság, a magyart az Európai Parlament kezdeményezte.
Miért indították meg az eljárást Magyarországgal szemben?
A Magyarországgal szembeni eljárást az Európai Parlament 2018 szeptemberében indította meg, az úgynevezett Sargentini-jelentés elfogadását követően. A dokumentum többek között
- az igazságszolgáltatás függetlenségével,
- a korrupció elleni fellépéssel,
- a sajtószabadsággal,
- a civil szervezetek működésével
- és az alapvető jogok érvényesülésével
kapcsolatos aggályokat fogalmazott meg. A 7. cikk szerinti mechanizmust gyakran az Európai Unió egyik legerősebb jogállamisági eszközeként emlegetik. A folyamat legsúlyosabb lehetséges következménye bizonyos tagsági jogok, köztük a tanácsi szavazati jog felfüggesztése. Ehhez azonban különösen szigorú döntéshozatali feltételek teljesülése szükséges. Magyarország esetében az eljárás nem jutott el a szankciós szakaszig.
Az uniós pénzekről is tárgyalnak Luxemburgban
A keddi tanácsülésen nem kizárólag a jogállamisági eljárás szerepel napirenden. A tagállamok képviselői a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetésről is politikai vitát tartanak, amely Magyarország számára szintén kiemelt jelentőségű. A következő hétéves pénzügyi keret határozza majd meg, milyen források állhatnak rendelkezésre a kohéziós fejlesztésekre, a mezőgazdasági támogatásokra, a versenyképesség erősítésére és más közös európai célokra.
Fontos különbség ugyanakkor, hogy a 7. cikk szerinti eljárás esetleges megszüntetése önmagában nem jelenti a korábban befagyasztott uniós források automatikus felszabadítását.
Azok külön jogi és pénzügyi feltételrendszerekhez kapcsolódnak. A találkozón emellett előkészítik az október 15–16-i uniós csúcstalálkozót is, amelyen többek között Ukrajna, az európai versenyképesség, a védelempolitika és az uniós költségvetés kérdése kerül napirendre.