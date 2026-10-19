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1500 milliárd forintnyi uniós forrás érkezhet meg heteken belül – Szalai Piroska kiszámolta, mennyi marad a nap végén: kiábrándító az eredmény

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az Európai Unió Tanácsának október 13-i döntése után Magyarország hozzájuthat a korábban befagyasztott brüsszeli milliárdokhoz, de kérdéses, mekkora lendületet adhatnak ezek pénzek a magyar gazdaságnak. Szalai Piroska a Világgazdaságnak adott nyilatkozatában arra figyelmeztetett, hogy a felszabadított uniós források tényleges gazdaságélénkítő hatása messze elmaradhat a várakozásoktól.
Lehoczky Milán
2026.10.19, 10:23
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Hiába szabadult fel 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás, annak közel 60 százalékát már korábban felhasználta az Orbán-kormány – hívta fel a Világgazdaság figyelmét Szalai Piroska. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint a fennmaradó összeg a következő három évben csak korlátozottan járulhat hozzá a magyar gazdaság növekedéséhez. Ráadásul az ország előtt álló fejlesztési feladatok ennél jóval nagyobb forrásokat igényelnek.

uniós forrás
A megnyitott uniós források 60 százalékát, vagyis 2,5 milliárd eurót már csak le kell hívni Brüsszelből. / Fotó: Agro&Chemistry

Brüsszel öt perccel a gendertörvény elfogadása után már jóvá is hagyta a visszatartott uniós források folyósítását

A korábban jogállamisági feltételek miatt visszatartott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós támogatás felszabadításának hivatalos, végleges jóváhagyása és technikai lezárása kapcsán Szalai Piroska rámutatott: az öt perccel azután történt meg Brüsszelben, hogy a Tisza Párt parlamenti frakciója megszavazta a gendertörvényt. A fideszes képviselő ismertetése szerint a felszabadított pénzek 

  • közlekedési infrastruktúra fejlesztésére, 
  • egészségügyi, szociális és környezetvédelmi célokra, 
  • valamint a kis- és középvállalkozások közvetlen innovációs támogatására 

használhatók fel. A bejelentett összeggel összefüggésben azonban Szalai Piroska hangsúlyozta: az megtévesztő képet adhat arról, mekkora új fejlesztési lehetőséghez jutott Magyarország a források felszabadításával.

A Világgazdaságnak nyilatkozó szakértő szerint a megnyitott 4,2 milliárd euró közel 60 százalékát, vagyis 2,5 milliárd eurót már csak le kell hívni Brüsszelből, mivel az ehhez kapcsolódó beruházások korábban megvalósultak, költségeiket pedig az Orbán-kormány a magyar költségvetésből előfinanszírozta.

Ez mintegy 908 milliárd forintot jelent, amely Szalai Piroska értékelése szerint a költségvetési hiány mérséklését és a devizatartalékok feltöltését szolgálhatja.

 A már megvalósított beruházások utólagos uniós megtérítése ugyanakkor nem jelent új gazdasági teljesítményt, így közvetlenül a GDP növekedését sem gyorsítja.

A képviselő számítása szerint mindössze 1,7 milliárd euró, azaz közel 620 milliárd forint marad olyan fejlesztésekre, amelyek 2029-ig valósulhatnak meg, és a következő három évben hozzájárulhatnak a magyar gazdaság teljesítményéhez, ám ez éves bontásban már lényegesen szerényebb összeg.

Amennyiben a 620 milliárd forintot egyenletesen osztanák el a következő három év között, évente valamivel több mint 200 milliárd forint jutna új beruházásokra. Szalai Piroska ennek kapcsán rámutatott, hogy ez a közel 100 ezer milliárd forintos magyar GDP-nek folyó áron mindössze 0,2 százaléka, a volumenhatás pedig ennél is kisebb lehet.

A képvsielő szerint ezért nem indokolt jelentős gazdasági növekedést várni a most felszabadított uniós pénzektől. A számítás a támogatások éves nagyságrendjét mutatja; a tényleges GDP-hatás a beruházások hazai hozzáadott értékétől, importigényétől és megvalósítási ütemétől is függ – emeli ki.

Egyetlen vasútfejlesztési program többször annyiba kerülne, mint amennyi megmaradt

Szalai Piroska szerint a ténylegesen új beruházásokra fordítható uniós pénzeket elsősorban a magyar vasúthálózat és a városi közösségi közlekedés modernizálására, energetikai és hálózatbiztonsági beruházásokra, valamint környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi és árvízvédelmi programokra kellene felhasználni. Csakhogy ezeknek a területeknek a fejlesztési igénye jóval meghaladja a rendelkezésre álló összeget.

A szakértő példaként a Baross Gábor Vasútfejlesztési Programot említette, amely önmagában 3550 milliárd forintot igényel. Ez több mint ötszöröse annak a 620 milliárd forintnak, amely számítása szerint a most felszabadított uniós támogatásból új beruházásokra marad.

Szalai Piroska úgy véli, ekkora forrásból még az egyes ágazatok versenyképességének érzékelhető javulását is nehéz elérni, különösen akkor, ha a pénzt számos fejlesztési terület között kell megosztani.

Több mint 27 ezer milliárd forint érkezett 2010 és 2026 között Brüsszelből

A szakértő arra is emlékeztetett, hogy 2010 és 2026 között az Orbán-kormány összesen 27 370 milliárd forintnyi uniós forrást hívott le, emellett jelentős hazai költségvetési összegeket is gazdaságfejlesztési és versenyképességi programokra fordított.

Szalai Piroska egyúttal felhívta a figyelmet, hogy a korábbi időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a brüsszeli támogatások önmagukban nem elegendők a magyar gazdaság versenyképességének fenntartásához és javításához. Ehhez folyamatos hazai beruházásokra és megfelelő gazdaságpolitikára is szükség van.

A fideszes képvsielő megítélése szerint a kabinet jelenleg inkább leállítja a fejlesztéseket, ami hosszabb távon a gazdasági teljesítmény visszaeséséhez vezethet.

Arra figyelmeztetett, hogy a beruházások tartós elmaradása a gazdasági növekedés mellett a foglalkoztatásra és a bérekre is kedvezőtlenül hathat. Szalai Piroska előrejelzése szerint ennek következménye a munkanélküliség növekedése és a keresetek csökkenése lehet.

A szakértő a kormány eddigi intézkedéseiben nem látja a megfelelő gazdaságpolitika jeleit, és úgy véli, a felszabadított uniós források önmagukban nem képesek ellensúlyozni a beruházások elmaradásának következményeit.

A brüsszeli pénzek nem helyettesítik a jó gazdaságpolitikát. Jelenleg pedig nem látjuk nyomait sem a jó gazdaságpolitikának 

– fogalmazott Szalai Piroska.

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