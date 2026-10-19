1500 milliárd forintnyi uniós forrás érkezhet meg heteken belül – Szalai Piroska kiszámolta, mennyi marad a nap végén: kiábrándító az eredmény

Hiába szabadult fel 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás, annak közel 60 százalékát már korábban felhasználta az Orbán-kormány – hívta fel a Világgazdaság figyelmét Szalai Piroska. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint a fennmaradó összeg a következő három évben csak korlátozottan járulhat hozzá a magyar gazdaság növekedéséhez. Ráadásul az ország előtt álló fejlesztési feladatok ennél jóval nagyobb forrásokat igényelnek.

A megnyitott uniós források 60 százalékát, vagyis 2,5 milliárd eurót már csak le kell hívni Brüsszelből. / Fotó: Agro&Chemistry

Brüsszel öt perccel a gendertörvény elfogadása után már jóvá is hagyta a visszatartott uniós források folyósítását

A korábban jogállamisági feltételek miatt visszatartott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós támogatás felszabadításának hivatalos, végleges jóváhagyása és technikai lezárása kapcsán Szalai Piroska rámutatott: az öt perccel azután történt meg Brüsszelben, hogy a Tisza Párt parlamenti frakciója megszavazta a gendertörvényt. A fideszes képviselő ismertetése szerint a felszabadított pénzek

közlekedési infrastruktúra fejlesztésére,

egészségügyi, szociális és környezetvédelmi célokra,

valamint a kis- és középvállalkozások közvetlen innovációs támogatására

használhatók fel. A bejelentett összeggel összefüggésben azonban Szalai Piroska hangsúlyozta: az megtévesztő képet adhat arról, mekkora új fejlesztési lehetőséghez jutott Magyarország a források felszabadításával.

A Világgazdaságnak nyilatkozó szakértő szerint a megnyitott 4,2 milliárd euró közel 60 százalékát, vagyis 2,5 milliárd eurót már csak le kell hívni Brüsszelből, mivel az ehhez kapcsolódó beruházások korábban megvalósultak, költségeiket pedig az Orbán-kormány a magyar költségvetésből előfinanszírozta.

Ez mintegy 908 milliárd forintot jelent, amely Szalai Piroska értékelése szerint a költségvetési hiány mérséklését és a devizatartalékok feltöltését szolgálhatja.

A már megvalósított beruházások utólagos uniós megtérítése ugyanakkor nem jelent új gazdasági teljesítményt, így közvetlenül a GDP növekedését sem gyorsítja.

A képviselő számítása szerint mindössze 1,7 milliárd euró, azaz közel 620 milliárd forint marad olyan fejlesztésekre, amelyek 2029-ig valósulhatnak meg, és a következő három évben hozzájárulhatnak a magyar gazdaság teljesítményéhez, ám ez éves bontásban már lényegesen szerényebb összeg.

Amennyiben a 620 milliárd forintot egyenletesen osztanák el a következő három év között, évente valamivel több mint 200 milliárd forint jutna új beruházásokra. Szalai Piroska ennek kapcsán rámutatott, hogy ez a közel 100 ezer milliárd forintos magyar GDP-nek folyó áron mindössze 0,2 százaléka, a volumenhatás pedig ennél is kisebb lehet.

A képvsielő szerint ezért nem indokolt jelentős gazdasági növekedést várni a most felszabadított uniós pénzektől. A számítás a támogatások éves nagyságrendjét mutatja; a tényleges GDP-hatás a beruházások hazai hozzáadott értékétől, importigényétől és megvalósítási ütemétől is függ – emeli ki.