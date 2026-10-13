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Magyar Péter május óta már tucatszor hazahozta a befagyasztott uniós forrásokat – az Európai Tanács döntése után végre tényleg megnyílhat egy pénzcsap

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb 2,2 milliárd eurónyi, korábban felfüggesztett uniós forrás visszaállítását készíti elő az Európai Bizottság. A pénzek sorsáról még nem született meg minden szükséges döntés, holott Magyar Péter miniszterelnök és kormányának tagjai május vége óta legalább tízszer bejelentették az uniós támogatások hazahozatalát.
VG
2026.10.13, 10:58
Frissítve: 2026.10.13, 11:00
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Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta a 2026-os uniós költségvetés harmadik módosítási tervezetét, amelyben mintegy 2,2 milliárd eurónyi, korábban felfüggesztett magyar támogatás visszaállításával számol. Ezeket az uniós forrásokat még a 2024-es és 2025-ös kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan zárolták az Európai Bizottság 2022-ben emelt jogállamisági aggályai miatt. 

Magyar Péter, Ursula von der Leyen, uniós források
Magyar Péter már nyár elején győzelmet hirdetett a befagyasztott uniós források ügyében. / Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Magyar Péter és kormánya május óta legalább tízszer jelentette be: hazahozták az uniós forrásokat

A magyar kormány ennek ellenére már hónapokkal ezelőtt győzelmet hirdetett az EU-s források ügyében. Magyar Péter ennek kapcsán június 1-jén a parlamentben úgy fogalmazott: „hazahoztuk a magyar emberek pénzét”, július 14-én a kormány honlapján pedig „Hazahoztuk az EU-s forrásokat” címmel jelent meg közlemény. Azóta 

  • Orbán Anita, 
  • Vitézy Dávid 
  • és Kapitány István 

is többször beszélt a támogatások visszaszerzéséről. Legutóbbi most pénteken Miskolcon hangzott a gazdasági és energetikai miniszter a teljes 16 milliárd eurónyi uniós forrásra utalva mondta: „Jelentem, hazahoztuk.”

Tehát a kormány hónapok óta kész tényként tálalja az uniós milliárdok hazahozatalát, holott a források felszabadításához még további döntések szükségesek még most is.

Brüsszel szeptemberben hozta meg az első lényeges döntést a befagyasztott pénzekről

Az Európai Bizottság szeptember 23-án 4,2 milliárd eurónyi kohéziós támogatás felszabadítását javasolta, és kezdeményezte, hogy a magyar egyetemek ismét teljes joggal részt vehessenek az Erasmus+ és a Horizont Európa programokban – írta az Euronews.

A 2022-ben elrendelt korlátozások eredetileg 6,3 milliárd eurót érintettek. Brüsszel a korrupció elleni fellépés hiányosságai, az összeférhetetlenségi problémák és a közbeszerzéseknél feltárt rendszerszintű szabálytalanságok miatt függesztette fel a támogatásokat. Az időközben végleg elveszített összegek miatt a visszaszerezhető pénz 4,2 milliárd euróra csökkent.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök az Euronews által idézett nyilatkozatában arról beszélt, hogy Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítésére és az uniós pénzek védelmére. A javaslat elfogadásával a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek hallgatói és kutatói előtt is újra megnyílhatnának az uniós oktatási és kutatási programok.

A 4,2 milliárd euró felszabadításáról azonban még a tagállamoknak is kell dönteniük. Az Euronews uniós forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az Általános Ügyek Tanácsa akár október 13-án, minősített többséggel jóváhagyhatja a korlátozások megszüntetését.

További milliárdok várnak von der Leyen döntésére

Magyar Péter és Ursula von der Leyen május végén 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadításáról állapodott meg, amelyhez Magyarországnak teljesítenie kellett a jogállamisági feltételeket. Az Euronews szerint ez 27 kiemelt és több mint száz további vállalást jelentett.

A kormány augusztus végén bejelentette, hogy valamennyi feltételt teljesítette, köztük a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos problémák rendezését. Magyarország emellett 10 milliárd eurónyi helyreállítási támogatás lehívását is kérte, amelynek elbírálása jelenleg is tart.

A mostani költségvetés-módosításban szereplő 2,2 milliárd euró a 2022-ben elrendelt jogállamisági szankciókhoz kapcsolódik. 

A három érintett magyar operatív program 2024-es és 2025-ös kötelezettségvállalásait állíthatnák vissza, ha a Tanács feloldja a felfüggesztést. A módosítás a korábban zárolt források újbóli betervezését készíti elő, ám ez önmagában még mindig nem jelent tényleges kifizetést.

Az Euronews egy másik, szintén 2,2 milliárd eurós összegről is beszámolt. Ezt a kohéziós támogatást a tudományos szabadsággal kapcsolatos uniós kifogások miatt tartják vissza. A korlátozás más jogi feltételeken alapul, így a mostani költségvetés-módosítás nem oldja fel.

  • További 500 millió euró sorsa a gyermekvédelmi törvény miatt van függőben, 
  • 31 millió eurót a menedékjogi szabályozás, 
  • 800 millió eurót pedig a társadalmi befogadással és a szegénység elleni fellépéssel kapcsolatos feltételek 

miatt tartanak vissza. Az Euronews számításai szerint valamennyi feltétel teljesítésével összesen 17,31 milliárd euró válhat hozzáférhetővé Magyarország számára. Magyar Péter korábban azt ígérte, hogy a gyermekvédelmi törvénnyel és a menedékjogi szabályozással kapcsolatos vitákat az év végéig rendezi.

Ettől féltek, más ország kapja meg Magyarország uniós pénzét, ami nem kellett a Tisza-kormánynak: Románia már be is jelentkezett érte – 16 milliárd eurót oszt szét Brüsszel
Kevesebb SAFE-hitelt vesz fel a magyar kormány a tervezettnél. Románia bejelentkezett a más tagállamok által igénybe nem vett uniós pénzekre.

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