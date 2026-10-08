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Csodát tettek magyar mérnökök: feltámasztották a Honvédség legendás szovjet katonai teherautóját – ez lehet a jövő magyar katonai járműve

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A sorkatonaság idejéből sokaknak ismerős lehet a Magyar Honvédség legendás Ural 4320-asa, amely több évtized után is szolgálatban van. A szovjet teherautó azonban nem feltétlenül vonul nyugdíjba: a HM CURRUS mérnökei egy példányt teljesen újragondoltak, nyugati alkatrészekkel, korszerű elektronikával és erősebb motorral szerelték fel, így született meg egy modernizált Ural, amely akár új életet adhat az elöregedő flottának.
VG
2026.10.08, 07:04
Frissítve: 2026.10.08, 07:06
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Az Ural 4320-ra minden bizonnyal emlékezhetnek azok, akiknek még kötelező volt a sorkatonaság. Nem volt az olyan régen, csak 22 éve, de ez az általános célú, szovjet, 6×6-os hajtásképletű tehergépkocsi még mindig megtalálható a Magyar Honvédség flottájában. Eredetileg 1976-ban indult a sorozatgyártása és utódja még ma is gyártásban van, noha az Oroszország elleni szankciók miatt hazánk aligha vehetne a legkorszerűbb változatból – írja a Vezess.hu.

Ural 4320-as
Ural 4320-as/Fotó: Aranyi Péter/Vezess.hu

Modernizált, jelenleg egykének számító Ural 4320-as

A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnika Zrt. éppen ezért ígéretes projektbe vágott bele nemrég. Úgy döntöttek, hogy modernizálnak egy változatot belőle, ami megoldást jelenthet arra a kérdésre, hogy mi legyen még a Magyar Honvédségnél meglévő Ural 4320-asokkal kapcsolatban. Mivel a közvagyon részét képezik, így azt még sem lehet mondani, hogy hadd egye tovább őket a rozsda. Holott ténylegesen már 40-50 éves teherautókról van szó. 

„A futásteljesítmény nem nagy a honvédségi Uralok esetében. Ezekbe a járművekbe általában pár 10 ezer kilométer van, de mivel rengeteget állnak, ezért a korrózió, a tömítések és a gumiabroncsok elöregedése az, ami problémát jelenthet” 

– jegyezte meg Mega Attila, a HM Currus üzemvezetője, aki vállalta, hogy bemutassa a cég által modernizált és jelenleg egykének számító Ural 4320-ast. 

Bár fotót nem volt szabad készíteni, az azért elmondható, hogy a gödöllői telephelyen nagy lendülettel zajlott a honvédségi teherautók, harckocsik karbantartása. A cég fő profilja ugyanis a Magyar Honvédség szárazföldi erőinek logisztikai támogatása, a járműrendszerek üzemben tartása, központi javítása és fejlesztése.

A felújításra kiszemelt Ural is úgy érkezett, mint bármelyik másik jármű, vagyis tréleren. Aztán elkezdődhetett a munka. Miután begurult, szétszedték csavarjaira, majd elvégezték a felületkezelést. Ennek az eljárásnak a célja a fém hosszú távú védelme. A homokszórás megtisztít, az alapozó tapadást és korrózióvédelmet ad, a fekete fedőfesték pedig tartós, esztétikus és ellenálló bevonatot képez.

A projekt elsődleges célja – figyelemmel a jelenleg érvényben lévő szankciókra – az volt, hogy létrehozzanak egy nyugati alkatrészekkel modernizált Ural teherautót. 

A teljes jármű átalakításánál az adta a legnagyobb kihívást, hogy hogyan lehet felhasználni olyan, itthon beszerzett nyugati alkatrészeket, amelyekkel tartósan, tehát akár nagyobb szériás modernizálásnál kiválthatók az egykori szovjet vagy orosz alkatrészek

– hangsúlyozta Mega Attila. 

A HM CURRUS nem egyedül állt rajthoz ebben az izgalmas projektben. Bár az üzemvezető nem akart panaszkodni, azért elárulta, hogy sajnos az öt másik beszállító az ígéretek ellenére kiszállt a projektből. Őket egyáltalán nem szerette volna nevesíteni, de azért elárulta, hogy felnigyártás, a légrugós ülések, a klíma, és az elektromos ablakemelő rendszer terén tárgyalásban álltak. Végül a HM Currus teljesen saját erőforrásból valósította meg az egész projektet és teljesen szabad kezet adtak a fejlesztőknek. Az egészre kilenc hónapja volt a csapatnak. 

Modernizált fülke 

A 13 tonnás teljes menetkész tömegű, 7,3 méter hosszú és 2,5 méter széles katonai teherautó az átépítés során teljesen új frontkialakítást kapott, amely modernebb és frissebb megjelenést biztosít számára. A korábbi izzók és lámpák helyét korszerű, energiatakarékos LED‑technológiás fényszórók váltották fel, de a hűtőmaszkot is lecserélték. Kapott emellett egy nem gyári, de masszív lökhárítót is, amibe egy elektromos csörlőt is beépítettek. 

„Ebben egy 11 tonnás teherbírással rendelkező kevlárkötél található, aminek az a sajátossága, hogy többszörösen erősebb a szakítószilárdsága, mint a kötélnek és nem balesetveszélyes, mert nem csapódik vissza” 

– tette hozzá Mega Attila. 

Nemcsak kívülről, hanem belülről is modernizálták a fülkét, a jobb hang- és hőszigetelés érdekében tető- és oldalkárpitokat alkalmaztak. A szélvédőt fűthető kialakításúra cserélték, az oldalajtókba pedig elektromos ablakemelő rendszert szereltek, emellett tetőklímát is beépítettek.

Bizonyos mértékig a műszerfalat is a mai korhoz igazították, beépítettek egy monitort, amelyen akár 360 fokos nézetben is megjeleníthető a teherautó környezete. Ez az előre, hátulra, valamint az oldalakra szerelt külső kameráknak köszönhető, amelyek nézetei akár külön-külön is megjeleníthetők. A külső visszapillantó tükröket fűthető kivitelű, elektromosan állítható darabokra cserélték. Mindemellett új audio- és híradó rendszert is építettek bele. 

Amennyire tudták, fokozták a kényelmet is: a vezető légrugós utasülést kapott, de a középső és a jobb szélső utasülés is kényelmesebb lett. Igaz, a lábtér terén a középső ülést nem igazán érdemes 187 cm-es magasságú utasnak választania, mert olyan érzése lesz, mintha egy sámlin ülne. Egy ilyenben gyerekek nem utaznak, mégis olyan, mintha csak nekik tervezték volna. A jobb oldali utasülés azonban teljesértékűnek tekinthető. 

Kamaz-motorral 

A modernizálás során „teljes szívátültetést” hajtottak végre a nyújtott motortérben. A fejlesztés kezdeti szakaszában felmerült az az elképzelés, hogy a járművet gyári orosz motorral szereljék fel. Ennek két fő változata jött szóba: 

  • az Uralban használt egyszerű, nyolchengeres dízel, 
  • illetve a nálunk is ismert gumikerekes harcjárműben, a BTR‑ben alkalmazott, ugyanerre a konstrukcióra épülő, de dupla turbóval ellátott erőforrás. 

Később más irányok is felmerültek, például egy európai szabványoknak megfelelő, akár Cummins‑féle motor beépítése, de végül ezt elengedték. 

Ebben az Ural 4320‑asba a BTR‑80-as KamAZ-7403 jelű  V8‑as dízelmotorja került, amely 260 lóerős teljesítményre képes. 

„Az Ural eredeti erőforrása KAMAZ-740 típusú, 10 857 köbcentiméteres, V8-as dízelmotor, amely 210 lóerőt és 640 Nm nyomatékot biztosított, tehát sikerült előrelépést elérni a teljesítmény terén is. A kábelezés és kötegelés az Ural és a BTR‑80 rendszereinek kombinációja lett, így a jármű nemcsak modernebb, hanem erősebb is lett” – emelte ki Mega Attila. 

A mérnökök a biztonságról sem feledkeztek meg, mivel a motortérben úgynevezett tűzelfojtó berendezést is beépítettek.Az alvázhoz érdemben nem nyúltak hozzá, csak kiegészítették azt. „A modernizálás során az volt a koncepció, hogy az alapjárműnek a hajtása és a terepszöge is maradjon meg. A terepjáróképességét csak növeljük, amennyiben lehet. Ezt szem előtt tartva csak praktikus változtatásokat hajtottunk végre” – mesélte Mega Attila. Ezek közé tartozik, hogy plusz tárolókkal egészítették ki az alvázat. 

Fontos ugyanakkor hozzátenni, hogy a platót illetően végrehajtottak egy kis változtatást, mert a jármű közúton túlméretes lett volna. A katonai Uralok sokszor szélesebbek a civil teherautóknál. „Éppen ezért a platón szűkíteni kellett, az volt a cél, hogy legalább olyan gondtalanul tudjon közlekedni közúton, mint egy civil teherautó. A ponyva, a ponyvaív és az utazópadok sokkal emberbarátabbak lettek, a 24 voltos izzókat pedig LED-világítótestekre cseréltük” – tette hozzá Mega Attila. 

A legénységi térbe Webasto állófűtést szereltek be, amely jó szolgálatot tesz hidegben javítva a hátul utazó hőérzetét. A teherautó a belsős terepes kerekről tömlő nélküli, Continental félterepgumikra váltott, se a felni, se a keréktöltőcsap nem maradt, magyarán ez már nem szovjet kerék, hanem minden szempontból európai. Ezekkel és a Kamaz-motorral ez a háromtengelyes teherautó aszfalton akár 85 km/órás sebességgel tud haladni, terepen pedig szinte nem ismer leküzdhetetlen akadályt, hiszen másfél méteres gázlómélységgel büszkélkedhet. 

Hogy lesz-e még több ilyen modernizált Ural, az egyelőre a „jövő zenéje”. Mindenesetre ez a prototípus jó példa arra, hogy ez is lehet egy irány. A magyar mérnökök szaktudására és felkészültéségre ilyen téren is lehet számítani. 

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teherautó
Katonai jármű
orosz harckocsi
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