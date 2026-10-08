Csodát tettek magyar mérnökök: feltámasztották a Honvédség legendás szovjet katonai teherautóját – ez lehet a jövő magyar katonai járműve

Az Ural 4320-ra minden bizonnyal emlékezhetnek azok, akiknek még kötelező volt a sorkatonaság. Nem volt az olyan régen, csak 22 éve, de ez az általános célú, szovjet, 6×6-os hajtásképletű tehergépkocsi még mindig megtalálható a Magyar Honvédség flottájában. Eredetileg 1976-ban indult a sorozatgyártása és utódja még ma is gyártásban van, noha az Oroszország elleni szankciók miatt hazánk aligha vehetne a legkorszerűbb változatból – írja a Vezess.hu.

Ural 4320-as/Fotó: Aranyi Péter/Vezess.hu

Modernizált, jelenleg egykének számító Ural 4320-as

A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnika Zrt. éppen ezért ígéretes projektbe vágott bele nemrég. Úgy döntöttek, hogy modernizálnak egy változatot belőle, ami megoldást jelenthet arra a kérdésre, hogy mi legyen még a Magyar Honvédségnél meglévő Ural 4320-asokkal kapcsolatban. Mivel a közvagyon részét képezik, így azt még sem lehet mondani, hogy hadd egye tovább őket a rozsda. Holott ténylegesen már 40-50 éves teherautókról van szó.

„A futásteljesítmény nem nagy a honvédségi Uralok esetében. Ezekbe a járművekbe általában pár 10 ezer kilométer van, de mivel rengeteget állnak, ezért a korrózió, a tömítések és a gumiabroncsok elöregedése az, ami problémát jelenthet”

– jegyezte meg Mega Attila, a HM Currus üzemvezetője, aki vállalta, hogy bemutassa a cég által modernizált és jelenleg egykének számító Ural 4320-ast.

Bár fotót nem volt szabad készíteni, az azért elmondható, hogy a gödöllői telephelyen nagy lendülettel zajlott a honvédségi teherautók, harckocsik karbantartása. A cég fő profilja ugyanis a Magyar Honvédség szárazföldi erőinek logisztikai támogatása, a járműrendszerek üzemben tartása, központi javítása és fejlesztése.

A felújításra kiszemelt Ural is úgy érkezett, mint bármelyik másik jármű, vagyis tréleren. Aztán elkezdődhetett a munka. Miután begurult, szétszedték csavarjaira, majd elvégezték a felületkezelést. Ennek az eljárásnak a célja a fém hosszú távú védelme. A homokszórás megtisztít, az alapozó tapadást és korrózióvédelmet ad, a fekete fedőfesték pedig tartós, esztétikus és ellenálló bevonatot képez.