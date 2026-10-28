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Új magyarországi szupersztráda építése vált nyilvánossá: kiderült, melyik nagyvárosokat köti össze – azonnal kiemelt beruházássá tette a Tisza-kormány

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Infrastrukturális fejlesztést jelentett be a vidék- és településfejlesztési miniszter. Dr. Lőrincz Viktória egy új közúti projektről írt, amelynek segítségével összeköttetés épülhet Kaposvár és Dombóvár között. A beruházás egy nagyobb közútfejlesztési program keretében valósul meg, amelyre több milliárd forintot különített el a kormány.
VG
2026.10.28, 12:45
Frissítve: 2026.10.28, 12:46
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A kormány döntése alapján hamarosan új közúti összeköttetés létesül Kaposvár és Dombóvár között, amelynek tervezési munkái elkezdődnek. Ezt jelentette be dr. Lőrincz Viktória egy Facebook-bejegyzésben.

Új közúti összeköttetés létesül Kaposvár és Dombóvár között
Új közúti összeköttetés létesül Kaposvár és Dombóvár között / Fotó: Duna Aszfalt / Facebook

A Tisza politikusa szerint a fejlesztés sokat jelent helyieknek, mivel elősegíti majd a térség fejlődését, valamint a kényelmes és biztonságos mindennapi közlekedést.

A Kaposvár és Dombóvár közötti új útról

Az 1347/2026. (X.27) Korm. határozat teszi lehetővé, hogy megkezdődhessen a Kaposvár és Dombóvár közötti új közúti összeköttetés tervezése. A kiemelt jelentőségűnek minősített projekt egy olyan közútfejlesztési program része, amelynek előkészítésére összesen 2,836 milliárd forintot irányzott elő a döntéshozó a 2027 és 2029 közötti időszakra.

A Kaposvár–Dombóvár összeköttetés esetében a tervezés a környezetvédelmi engedély megszerzéséig terjed.

A beruházás kivitelezésének időpontjáról, valamint annak pontos költségéről egyelőre nincs információ, azonban ezzel párhuzamosan az alábbi fejlesztések is elindulnak:

  • 38-as főút, Tokaji út: külön szintű vasúti keresztezés tervezése a 100-as vasútvonalnál.
  • 71-es főút, Keszthely: bekötés és kapcsolódó létesítmények tervezése.
  • 442-es főút, Szolnok–Kunszentmárton: a szakasz előkészítése települési elkerülőkkel.
  • Mezőtúr: a 46-os főút és a 120-as vasútvonal külön szintű átvezetésének előkészítése.

Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, már korábban is tervben a térség közúti infrastruktúrájának fejlesztése. Tavaly áprilisban több érintett országgyűlési képviselő egyeztetett az Építési és Közlekedési Minisztérium vezetésével az M9-es autóút jövőjéről, amely Szekszárd és Dombóvár között húzódna. A kormány először 2013 áprilisában, egy kormányhatározatban rögzítette az építési szándékot, a Mohács 500 program részeként.

Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter 2025-ben jelentette be, hogy elindul a Dombóvár és Kaposvár közötti, mintegy 25 kilométeres szakasz tervezése.

A politikus a forgalmi és környezeti hatások tisztázását 2025–2026-ra ígérte.

Közben egy másik gyorsforgalmi út is épül

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedden jelentette be, hogy elkészült az M49-es gyorsforgalmi út első, az M3-as autópályától Ökörítófülpösig tartó 28 kilométeres szakasza.

A beruházás 138 milliárd forintból valósult meg és a magyar-román határ felé vezető 49-es főút forgalmát váltja ki.

Az ünnepélyes szalagátvágás azonban elmaradt, mivel egyelőre csak egy szakasz került átadásra. A beruházás akkor válik teljessé, ha az út eléri a magyar határt, és létrejön a Szatmárnémetit az európai gyorsforgalmi úthálózatba bekapcsoló összeköttetés. A magyar költségvetésből finanszírozott beruházás még a korábbi kormányzati ciklusokban indították el. Az új útszakasz 2026-ban még díjmentesen használható, jövőre azonban már fizetni kell érte.

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Energiaválság

Energiaválság
1998 cikk
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állami beruházás
Tisza-kormány
infrastruktúrafejlesztés
Lázár János
útépítés

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