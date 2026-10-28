Fél év haladék: a Tisza meghátrált az üzemanyagadó-emeléstől a magas árak miatt – ekkora emelés jöhet, miután lejár a hat hónap
Csendben elhalasztaná a kormány a prémiumüzemanyagok adóemelését, a döntés pedig a benzinkutak árazására és a vásárlók kiadásaira is hatással lehet. A változtatás azonban egyelőre csak egy törvényjavaslat, a tényleges megtakarítás pedig attól függ, hogyan jelenik meg az adó későbbi emelése a fogyasztói árakban.
Az október 27-én este benyújtott törvényjavaslat szerint a prémiumbenzin, a prémiumgázolaj és a kerozin jövedéki adójának 2027. január 1-jére tervezett emelése csak július 1-jén lépne életbe. Az indokolás a magas üzemanyagárakkal magyarázza a halasztást.
A kormány tehát nem mondana le az inflációkövető adóemelésről, mindössze hat hónappal későbbre tenné.
A változás az autósoknak azonban csak néhány forintos literenkénti különbséget jelenthet. A 2027-es adókorrekció alapja a 2026. júliusi, 1,2 százalékos infláció, így az általános jövedéki adómértékekből kiindulva
- a benzin adója literenként mintegy 2;
- a gázolajé közel 1,9 forinttal emelkedne.
Az áfával együtt ez hozzávetőleg 2,5, illetve 2,4 forintos drágulást jelenthetne, ha a teljes adóváltozás megjelenne a kutak áraiban. Egy 50 literes tankolásnál így nagyjából 120-130 forint maradhatna a vásárlónál. A számítás azonban nem alkalmazható automatikusan minden prémiumként forgalmazott termékre.
A prémiumüzemanyagok piaca nem elhanyagolható, de a teljes forgalomnak csak egy részét adja. A Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatai 2026 első fél évében 120 millió liter prémiumbenzint értékesítettek, ami a benzinforgalom 14,9 százaléka volt. Prémiumgázolajból 110 millió liter fogyott, a dízelértékesítés 8,6 százaléka. A két kategória összesen 230 millió litert tett ki, vagyis a teljes üzemanyag-forgalom 11 százalékát.
Egyenlőtlenül érintené a piacot az üzemanyagadó-emelés
A kereslet ráadásul nem egyformán alakult: a prémiumbenzin értékesítése éves összevetésben 10,5 százalékkal csökkent, a prémiumgázolajé viszont 7,6 százalékkal nőtt. A halasztás a kereskedőknek is adhat némi könnyebbséget, mert mérsékelheti a prémiumtermékek árának emelkedését, és segítheti a kereslet megtartását. A Mol magyarországi kiskereskedelmi üzemanyag-értékesítése 2026 első fél évében 740 ezer tonna volt, 13 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Az adóhalasztás ugyanakkor várhatóan nem hoz érdemi eredményjavulást a társaságnak.
A kerozin esetében még korlátozottabb lehet a hatás: a nem magáncélú légiközlekedéshez kiszolgált repülőgép-üzemanyag főszabály szerint mentesül a jövedéki adó alól, így a halasztás nem jelent általános adókönnyítést a légitársaságoknak.
Az üzemanyagok adóterheinek kérdése a fuvarozóknál is napirenden van. A kormány korábban literenként 25 forintos jövedékiadó-kedvezményt jelentett be a magyar fuvarozóknak az év végéig, ám a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete ezt elégtelennek tartotta. A szervezet 128 forintos könnyítést és 10 százalékos útdíj-visszatérítést kért, és további egyeztetéseket sürgetett.
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A Magyar Független Fuvarozók Egyesülete üdvözli, hogy a kormány meghallgatta az ágazat képviselőit, de szerintük a literenkénti 25 forintos jövedékiadó-kedvezmény nem oldja meg a fuvarozók problémáit. Az érdekképviselet 128 forintos jövedékiadó-könnyítést és 10 százalékos útdíj-visszatérítést kért, és további tárgyalásokat sürget.