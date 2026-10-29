Kiderült, mi vár a tegnapi sokk után az autósokra: kijöttek az üzemanyagárak – ennyiért tankolhatunk csütörtöktől
Mai napon nem változnak a kutak árai, a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi átlagára is maradt a tegnapi szinten – derül ki a Holtankoljak.hu portálon megjelentekből az üzemanyagárak kapcsán.
Nem változtak az üzemanyagok árai
A mai napon, csütörtökön így az üzemanyagok átlagárai a következők szerint alakulnak a hazai töltőállomásokon:
- 95-ös benzin: 642 Ft/liter
- gázolaj: 717 Ft/liter.
Mint megírtuk, szerdán véget ért a hetek óta tartó változatlanság a benzinkutakon, a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi ára is változott, miután a nagykereskedelmi árakban is történt változtatás. A dízel árában különösen jelentősnek tűnik a változás mértéke, a benzin ára ugyanakkor mérséklődött.