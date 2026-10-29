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Kiderült, mi vár a tegnapi sokk után az autósokra: kijöttek az üzemanyagárak – ennyiért tankolhatunk csütörtöktől

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Frissítés érkezett a hazai üzemanyagárak alakulásáról. Ezek alapján az üzemanyagárak csütöröki alakulása némi fellélegzésre ad lehetőséget.
VG
2026.10.29, 10:42
Frissítve: 2026.10.29, 10:55
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Mai napon nem változnak a kutak árai, a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi átlagára is maradt a tegnapi szinten – derül ki a Holtankoljak.hu portálon megjelentekből az üzemanyagárak kapcsán.

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Csütörtökön nem változott a két üzemanyag fajta átlagára a hazai töltőállomásokon (illusztráció)
Fotó: T.Vyc

Nem változtak az üzemanyagok árai

A mai napon, csütörtökön így az üzemanyagok átlagárai a következők szerint alakulnak a hazai töltőállomásokon:

  • 95-ös benzin: 642 Ft/liter
  • gázolaj: 717 Ft/liter.

Mint megírtuk, szerdán véget ért a hetek óta tartó változatlanság a benzinkutakon, a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi ára is változott, miután a nagykereskedelmi árakban is történt változtatás. A dízel árában különösen jelentősnek tűnik a változás mértéke, a benzin ára ugyanakkor mérséklődött.

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üzemanyagárak
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