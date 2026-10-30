Elszálltak az üzemanyagárak a védett ár eltörlése óta: már 721 forint a gázolaj, kiszámoltuk mennyivel fizetnek többet az autósok

Tovább emelkedik a gázolaj nagy- és kiskereskedelmi ára is péntektől, ez bruttó 4 forintos emelést jelent a hagyományos dízel és prémium gázolaj esetében is. A piac a héten a nagykereskedelmi árváltozások alapján változtatja a kiskereskedelmi üzemanyagárakat is – számolt be róla a Holtankoljak.hu.

Tovább emelkednek az üzemanyagárak Magyarországon / Fotó: AFP

Ez alapján október 30-a péntektől az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 642 forint/liter

Gázolaj: 721 forint/liter

Mint megírtuk, szerdán véget ért a hetek óta tartó változatlanság a benzinkutakon, a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi ára is változott, miután a nagykereskedelmi árakban is történt változtatás. A dízel árában különösen jelentősnek tűnik a változás mértéke, a benzin ára ugyanakkor mérséklődött.

Június 23-án szavazta meg az Országgyűlés a Tisza-kormány előterjesztését, amellyel eltörölték a hatósági üzemanyagárakat, más néven védett árakat. A lépést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A törvény a kihirdetését követő napon lépett hatályba, vagyis június 24-től piaci áron tankolhatunk.

Sok minden történt a védett üzemanyagárak kivezetése óta

A hatósági üzemanyagárakat még az Orbán-kormány vezette be, március 10-e óta voltak érvényben. Ennek értelmében a benzin literjét 595 forintért, a dízel literjét 615 forintért tankolhattuk. A Tisza-kormány azzal számolt, hogy a nemzetközi helyzet javulása tartós lesz, a közel-keleti fegyverszünet azonban törékenynek bizonyult, az iráni háború továbbra is tart, a bizonytalanságokat pedig rendre beárazza az olajpiac. És ez a magyarországi üzemanyagárakban is megjelenik.

Az elmúlt hónapokban tapasztalt áremelekedések miatt pedig jóval drágább lett egy autó fenntartása, mint korábban volt. Ha egy átlagos, 40 literes tankolással számolunk, és azzal, hogy egy autót egy hónapban kétszer kell megtankolni, akkor 80 liter üzemanyag esetén

a benzines autóknál 51360 forint, a dízeles kocsiknál 57680 forint a havi költség,

miközben a korábbi védett ár esetén a benzinesek 47600 forintot, a dízelesek pedig 49200 forintot fizettek.

Vagyis a benzinesek 3760 forinttal, a gázolajat tankolók 8480 forinttal fizetnek többet most, mint akkor.

A gázolaj árának emelkedése miatt augusztus végén lépett a kormány, és bevezette a dízeltámogatást. Ez a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű autó üzembentartójának jár. A jogosult magánszemélyek – köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is – csak egy autó után kaphatnak támogatást, akkor is, ha több ilyen autójuk is van. A támogatás összege személyenként összesen 20 ezer forint 2026-ban. Ez négy részletben érkezik, vagyis szeptemberben, októberben, novemberben és decemberben jár 5000 forint a jogosultaknak.