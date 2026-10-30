Elszálltak az üzemanyagárak a védett ár eltörlése óta: már 721 forint a gázolaj, kiszámoltuk mennyivel fizetnek többet az autósok
Tovább emelkedik a gázolaj nagy- és kiskereskedelmi ára is péntektől, ez bruttó 4 forintos emelést jelent a hagyományos dízel és prémium gázolaj esetében is. A piac a héten a nagykereskedelmi árváltozások alapján változtatja a kiskereskedelmi üzemanyagárakat is – számolt be róla a Holtankoljak.hu.
Ez alapján október 30-a péntektől az alábbi átlagárakon tankolhatunk:
- 95-ös benzin: 642 forint/liter
- Gázolaj: 721 forint/liter
Mint megírtuk, szerdán véget ért a hetek óta tartó változatlanság a benzinkutakon, a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi ára is változott, miután a nagykereskedelmi árakban is történt változtatás. A dízel árában különösen jelentősnek tűnik a változás mértéke, a benzin ára ugyanakkor mérséklődött.
Június 23-án szavazta meg az Országgyűlés a Tisza-kormány előterjesztését, amellyel eltörölték a hatósági üzemanyagárakat, más néven védett árakat. A lépést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A törvény a kihirdetését követő napon lépett hatályba, vagyis június 24-től piaci áron tankolhatunk.
Sok minden történt a védett üzemanyagárak kivezetése óta
A hatósági üzemanyagárakat még az Orbán-kormány vezette be, március 10-e óta voltak érvényben. Ennek értelmében a benzin literjét 595 forintért, a dízel literjét 615 forintért tankolhattuk. A Tisza-kormány azzal számolt, hogy a nemzetközi helyzet javulása tartós lesz, a közel-keleti fegyverszünet azonban törékenynek bizonyult, az iráni háború továbbra is tart, a bizonytalanságokat pedig rendre beárazza az olajpiac. És ez a magyarországi üzemanyagárakban is megjelenik.
Az elmúlt hónapokban tapasztalt áremelekedések miatt pedig jóval drágább lett egy autó fenntartása, mint korábban volt. Ha egy átlagos, 40 literes tankolással számolunk, és azzal, hogy egy autót egy hónapban kétszer kell megtankolni, akkor 80 liter üzemanyag esetén
- a benzines autóknál 51360 forint, a dízeles kocsiknál 57680 forint a havi költség,
- miközben a korábbi védett ár esetén a benzinesek 47600 forintot, a dízelesek pedig 49200 forintot fizettek.
Vagyis a benzinesek 3760 forinttal, a gázolajat tankolók 8480 forinttal fizetnek többet most, mint akkor.
A gázolaj árának emelkedése miatt augusztus végén lépett a kormány, és bevezette a dízeltámogatást. Ez a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű autó üzembentartójának jár. A jogosult magánszemélyek – köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is – csak egy autó után kaphatnak támogatást, akkor is, ha több ilyen autójuk is van. A támogatás összege személyenként összesen 20 ezer forint 2026-ban. Ez négy részletben érkezik, vagyis szeptemberben, októberben, novemberben és decemberben jár 5000 forint a jogosultaknak.
Számukra ezt azt jelenti, hogy a június végi (a védett ár kivezetésekor érvényes) áron való tankolás és a mostani tankolás közötti 8480 forintos különbség 3480 forintra csökken, vagyis számukra nagyjából annyival drágult a tankolás, mint a benzineseknek.
Ezért nem reális a 480 forintos benzinár
A választási kampányban azonban elhangzott még egy ár is: Magyar Péter március 3-án azonnali benzinárstopot és adócsökkentést követelt az akkori kormánytól. Erre sem akkor, sem azóta nem került sor. És nem véletlenül. Ez a fenti példával számolva azt jelentené, hogy egy benzines autó tankolása havonta 38400 forintba kerülne. Vagyis 9200 forinttal lenne olcsóbb, mint a védett ár idején, és 12960 forinttal lenne olcsóbb, mint a jelenlegi piaci árak mellett.
Azt ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy nincs ingyen ebéd: a piaci árat valakinek ki kell fizetni. És ha az ilyen szintű különbözetet az állam vállalná át, az komoly tételt jelentene a költségvetésben. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2025 végén összesen 2 584 058 benzines személyautó volt forgalomban Magyarországon. Ezzel a számmal kalkulálva havonta 33,49 milliárd forintot kellene átvállalnia az államnak a 480 forintos ár esetén.
A korábbi védett árak esetén azonban nem az állami költségvetést terhelte a teljes összeg. A Mol és a beszállítók, valamint a benzinkutak állták a különbözet nagy részét. Utóbbi miatt rendszeresen hallatta a hangját a a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ). A szervezet legutóbb szeptemberben nyílt levélben kért azonnali kormányzati beavatkozást, ugyanis szerintük a jelenlegi piaci feltételek mellett egyre több kisebb töltőállomás működése válik gazdaságtalanná. Emiatt egy négynapos tüntetést is tartottak.