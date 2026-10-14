Nem igaz, hogy nincs mozgástér: az egyik ellenzéki erő szerint akár 9 forinttal is olcsóbb lehetne az üzemanyag
Akár csaknem 9 forinttal is csökkenhetne a benzin és a gázolaj literenkénti ára Magyarországon a Mi Hazánk számításai szerint. A párt közleményében azt írta, hogy az október eleji euró-forint árfolyam miatt lehetőség lenne az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó mérséklésére, ezért határozati javaslatot nyújt be annak érdekében, hogy a kormány éljen ezzel a lehetőséggel.
Üzemanyag: az ellenzéki pár szerint lenne mozgástér az árcsökkentésre
A Mi Hazánk közleménye szerint a mozgásteret az uniós jövedékiadó-szabályozás és az Európai Központi Bank által közzétett devizaárfolyam teremti meg. A párt arra hivatkozik, hogy
az uniós előírások alapján a jövedéki adó számításakor az EKB által az adott év októberének első munkanapján közzétett hivatalos árfolyamot kell figyelembe venni.
Ez 2026-ban 367,18 forint volt eurónként, ami 21,52 forinttal alacsonyabb a tavaly alkalmazott értéknél.
A párt számítása szerint az alacsonyabb devizaárfolyam alkalmazása körülbelül 7 forintos csökkentést tenne lehetővé az üzemanyagok jövedéki adójában.
Erre azonban még rájönne az áfa hatása is.
A Mi Hazánk szerint a 27 százalékos általános forgalmi adóval együtt a benzinkutakon végül csaknem 9 forintos literenkénti árcsökkenés jelenhetne meg, amennyiben a teljes adócsökkentést érvényesítenék a fogyasztói árakban.
A párt álláspontja szerint nem igaz, hogy Magyarországnak egyáltalán nincs mozgástere a jövedéki adó mérséklésére. A közlemény szerint az uniós szabályozás október 1-jétől lehetővé tenné az alacsonyabb adószint alkalmazását. Fontos, hogy mind a 7 forintos jövedékiadó-csökkentés, mind az ebből számolt csaknem 9 forintos végső árelőny a Mi Hazánk saját számítása és értelmezése.
Határozati javaslatot nyújt be a Mi Hazánk
A Mi Hazánk ezért országgyűlési határozati javaslattal fordul a kormányhoz. A párt szerint ezzel arra akarják felhívni a kabinet figyelmét, hogy az üzemanyagokat terhelő adók esetében igenis rendelkezésre áll mozgástér, annak kihasználásához pedig szerintük elsősorban politikai döntésre van szükség.
Szajlai János, a Mi Hazánk Energetikai Kabinetjének alelnöke Kapitány István március 2-i kijelentését is felidézte, amely szerint „a kormány ne keressen pénzt a magyar családokon”.
A párt azt szeretné, ha az üzemanyagárak csökkentését célzó intézkedés nem valamely meghatározott társadalmi vagy fogyasztói csoportra vonatkozna, hanem minden autós számára megjelenne a kutakon.
A Mi Hazánk javaslata tehát lényegében arra épül, hogy az idei, erősebb forintárfolyamot vezessék át az üzemanyagok jövedéki adójának meghatározásába. A párt állítása szerint ebből először körülbelül 7 forintos adócsökkentés, az áfahatással együtt pedig közel 9 forintos literenkénti üzemanyagár-csökkenés következhetne.
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