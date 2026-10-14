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Nem igaz, hogy nincs mozgástér: az egyik ellenzéki erő szerint akár 9 forinttal is olcsóbb lehetne az üzemanyag

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A Mi Hazánk szerint az uniós szabályok és az idei erősebb forintárfolyam miatt lenne lehetőség az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentésére. A párt számítása szerint ez az áfahatással együtt akár csaknem 9 forinttal is mérsékelhetné az üzemanyag literenkénti árát, ezért határozati javaslatot nyújtanak be.
VG
2026.10.14, 14:50
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Akár csaknem 9 forinttal is csökkenhetne a benzin és a gázolaj literenkénti ára Magyarországon a Mi Hazánk számításai szerint. A párt közleményében azt írta, hogy az október eleji euró-forint árfolyam miatt lehetőség lenne az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó mérséklésére, ezért határozati javaslatot nyújt be annak érdekében, hogy a kormány éljen ezzel a lehetőséggel.

Mi Hazánk: nem igaz, hogy nincs mozgástér, akár 9 forinttal is csökkenhetne az üzemanyag ára
Mi Hazánk: nem igaz, hogy nincs mozgástér, így lehetne akár 9 forinttal is olcsóbb az üzemanyag / Fotó: NurPhoto via AFP

Üzemanyag: az ellenzéki pár szerint lenne mozgástér az árcsökkentésre

A Mi Hazánk közleménye szerint a mozgásteret az uniós jövedékiadó-szabályozás és az Európai Központi Bank által közzétett devizaárfolyam teremti meg. A párt arra hivatkozik, hogy 

az uniós előírások alapján a jövedéki adó számításakor az EKB által az adott év októberének első munkanapján közzétett hivatalos árfolyamot kell figyelembe venni. 

Ez 2026-ban 367,18 forint volt eurónként, ami 21,52 forinttal alacsonyabb a tavaly alkalmazott értéknél.

A párt számítása szerint az alacsonyabb devizaárfolyam alkalmazása körülbelül 7 forintos csökkentést tenne lehetővé az üzemanyagok jövedéki adójában.

Erre azonban még rájönne az áfa hatása is. 

A Mi Hazánk szerint a 27 százalékos általános forgalmi adóval együtt a benzinkutakon végül csaknem 9 forintos literenkénti árcsökkenés jelenhetne meg, amennyiben a teljes adócsökkentést érvényesítenék a fogyasztói árakban.

A párt álláspontja szerint nem igaz, hogy Magyarországnak egyáltalán nincs mozgástere a jövedéki adó mérséklésére. A közlemény szerint az uniós szabályozás október 1-jétől lehetővé tenné az alacsonyabb adószint alkalmazását. Fontos, hogy mind a 7 forintos jövedékiadó-csökkentés, mind az ebből számolt csaknem 9 forintos végső árelőny a Mi Hazánk saját számítása és értelmezése.

Határozati javaslatot nyújt be a Mi Hazánk

A Mi Hazánk ezért országgyűlési határozati javaslattal fordul a kormányhoz. A párt szerint ezzel arra akarják felhívni a kabinet figyelmét, hogy az üzemanyagokat terhelő adók esetében igenis rendelkezésre áll mozgástér, annak kihasználásához pedig szerintük elsősorban politikai döntésre van szükség.

Szajlai János, a Mi Hazánk Energetikai Kabinetjének alelnöke Kapitány István március 2-i kijelentését is felidézte, amely szerint „a kormány ne keressen pénzt a magyar családokon”.

A párt azt szeretné, ha az üzemanyagárak csökkentését célzó intézkedés nem valamely meghatározott társadalmi vagy fogyasztói csoportra vonatkozna, hanem minden autós számára megjelenne a kutakon.

A Mi Hazánk javaslata tehát lényegében arra épül, hogy az idei, erősebb forintárfolyamot vezessék át az üzemanyagok jövedéki adójának meghatározásába. A párt állítása szerint ebből először körülbelül 7 forintos adócsökkentés, az áfahatással együtt pedig közel 9 forintos literenkénti üzemanyagár-csökkenés következhetne.

Hajnalban rakétatámadás érte a szaúdi olajóriás dahrani központját. A Saudi Aramco épületében tűz ütött ki. A nemzetközi piacok egyből reagáltak a fejleményekre. A magyar autósok sem fognak örülni annak, ami most következhet – cikkünket itt találja.

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