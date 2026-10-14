Nem igaz, hogy nincs mozgástér: az egyik ellenzéki erő szerint akár 9 forinttal is olcsóbb lehetne az üzemanyag

Akár csaknem 9 forinttal is csökkenhetne a benzin és a gázolaj literenkénti ára Magyarországon a Mi Hazánk számításai szerint. A párt közleményében azt írta, hogy az október eleji euró-forint árfolyam miatt lehetőség lenne az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó mérséklésére, ezért határozati javaslatot nyújt be annak érdekében, hogy a kormány éljen ezzel a lehetőséggel.

Mi Hazánk: nem igaz, hogy nincs mozgástér, így lehetne akár 9 forinttal is olcsóbb az üzemanyag / Fotó: NurPhoto via AFP

Üzemanyag: az ellenzéki pár szerint lenne mozgástér az árcsökkentésre

A Mi Hazánk közleménye szerint a mozgásteret az uniós jövedékiadó-szabályozás és az Európai Központi Bank által közzétett devizaárfolyam teremti meg. A párt arra hivatkozik, hogy

az uniós előírások alapján a jövedéki adó számításakor az EKB által az adott év októberének első munkanapján közzétett hivatalos árfolyamot kell figyelembe venni.

Ez 2026-ban 367,18 forint volt eurónként, ami 21,52 forinttal alacsonyabb a tavaly alkalmazott értéknél.

A párt számítása szerint az alacsonyabb devizaárfolyam alkalmazása körülbelül 7 forintos csökkentést tenne lehetővé az üzemanyagok jövedéki adójában.

Erre azonban még rájönne az áfa hatása is.

A Mi Hazánk szerint a 27 százalékos általános forgalmi adóval együtt a benzinkutakon végül csaknem 9 forintos literenkénti árcsökkenés jelenhetne meg, amennyiben a teljes adócsökkentést érvényesítenék a fogyasztói árakban.

A párt álláspontja szerint nem igaz, hogy Magyarországnak egyáltalán nincs mozgástere a jövedéki adó mérséklésére. A közlemény szerint az uniós szabályozás október 1-jétől lehetővé tenné az alacsonyabb adószint alkalmazását. Fontos, hogy mind a 7 forintos jövedékiadó-csökkentés, mind az ebből számolt csaknem 9 forintos végső árelőny a Mi Hazánk saját számítása és értelmezése.

Határozati javaslatot nyújt be a Mi Hazánk

A Mi Hazánk ezért országgyűlési határozati javaslattal fordul a kormányhoz. A párt szerint ezzel arra akarják felhívni a kabinet figyelmét, hogy az üzemanyagokat terhelő adók esetében igenis rendelkezésre áll mozgástér, annak kihasználásához pedig szerintük elsősorban politikai döntésre van szükség.