A szemünknek sem hiszünk már: kijöttek az üzemanyagárak – ennyiért tankolhatnak az autósok hétfőn

Hétfőn sem változtak a hazai üzemanyagárak: a 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára egyaránt a pénteki szinten maradt. A hét első munkanapján így továbbra is változatlan átlagárakkal találkozhatnak az autósok a hazai töltőállomásokon - írja a Holtankoljak.hu.

Hétfőn nem változtak az üzemanyag-átlagárak a pénteki szinthez képest (illusztráció)

Fotó: Desintegrator

Az üzemanyagárak egyelőre maradtak, ahogy a nemzetközi bizonytalanság is

Ugyanakkor a nemzetközi olajpiacon eközben továbbra is bizonytalan a helyzet. Bár hétfőn mérséklődtek a jegyzésárak az orosz–ukrán energetikai tűzszünet lehetőségével kapcsolatos hírek hatására, a közel-keleti konfliktus és az ellátási kockázatok továbbra is befolyásolják a piaci folyamatokat.

A mai (hétfői) országos átlagárak:

95-ös benzin: 642 Ft/liter

gázolaj: 709 Ft/liter.

Érdemes a pillanatnyi helyzetértékeléshez azt is hozzátenni, hogy a harcoló felek közötti energetikai tűzszünet igen törékeny lehet, és egyáltalán nem biztos, hogy Moszkva és Kijev is ugyanúgy tekint arra, ahogy Donald Trump amerikai elnök azt bejelentette vasárnap délután. Nem sokkal cikkünk megjelenése előtt ugyanis nyilatkozatot adott ki az ukrán külügyminiszter, aki szerint Oroszország a harkivi hőerőmű elleni támadással azonnal megsértette a Donald Trump által bejelentett energetikai tűzszünetet. Jelezte: Kijev kész felfüggeszteni az energetikai célpontok elleni csapásokat, ha Moszkva is leállítja az ukrán energiainfrastruktúra támadását.