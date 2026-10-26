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A magyar üzemanyagárak lekörözik a régiós átlagot: Romániában majdnem 100 forinttal olcsóbb a 95-ös

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hiába esett a Brent típusú kőolaj világpiaci ára, nem lélegezhetnek fel az autósok. A hosszú hétvége után nem változott az üzemanyagok kiskereskedelmi ára Magyarországon, pedig a globális olajpiacra nehezedő nyomás némileg enyhült. A hazai töltőállomásokon így drágább a tankolás, mint a környező országokban.
VG
2026.10.26, 22:08
Frissítve: 2026.10.26, 23:07
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Hétfőn sem változott a 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára, így a hosszú hétvége után sem lett olcsóbb a tankolás a hazai autósoknak. Ez azt jelenti, hogy a régióban Magyarországon a legdrágábbak az üzemanyagok, és amennyiben a kormány nem avatkozik be, akkor kizárólag a világpiaci feszültségek további enyhülése hozhat változást.

A magyar üzemanyagárak lekörözik a régiós átlagot
A magyar üzemanyagárak lekörözik a régiós átlagot / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Régiós üzemanyagárak

Szlovéniában jelentősen, 7,5 centtel csökken a 95-ös oktánszámú benzin szabályozott ára keddtől, miközben a gázolaj és a fűtőolaj 1,2 centtel drágul. Az energiaügyi és infrastrukturális minisztérium hétfői közlése szerint a benzin literje 1,63 euróba (597 forintba), a gázolajé 1,94 euróba (710 forintba), a fűtőolajé pedig 1,56 euróba (572 forintba) kerül majd. A markáns emelkedés ellenére a szlovén gázolaj ára csak utolérni lesz képes a magyar szintet. A régióban a cikk írásának időpontjában az alábbiak szerint alakul az üzemanyagok átlagára:

  • Románia: 95-ös benzin 550 forint, gázolaj 630 forint
  • Lengyelország: 95-ös benzin 570 forint, gázolaj 650 forint
  • Horvátország: 95-ös benzin 605 forint, gázolaj 675 forint
  • Szlovénia: 95-ös benzin 610 forint, gázolaj 690 forint
  • Csehország: 95-ös benzin 615 forint, gázolaj 640 forint
  • Szlovákia: 95-ös benzin 635 forint, gázolaj 710 forint
  • Magyarország: 95-ös benzin 645 forint, gázolaj 709 forint

Szembeötlő különbség, hogy míg Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagára 645 forint, addig Romániában csupán 550 forint, tehát majdnem 100 forinttal alacsonyabb.

Keddtől Horvátországban szintén mérséklődik a benzin legmagasabb kiskereskedelmi ára, miközben a dízel és a mezőgazdaságban használt kék gázolaj egy centtel drágul. A benzin literje 1,69 euróba (620 forintba), a gázolajé 1,88 euróba (690 forintba), a kék gázolajé pedig 1,44 euróba (528 forintba) kerül majd. A kormány az előző héthez képest változatlanul hagyta a forgalmazói árrések felső határát, a benzin esetében azonban literenként egy centtel emelte azt. 

A csökkentett jövedéki adók alkalmazása is folytatódik, miközben a benzin jövedéki adóját literenként két centtel emelték.

Mindeközben Magyarországon

A nemzetközi olajpiacon a múlt heti jelentős emelkedést követően mérséklődtek az árak. A Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése a múlt hét végén még 116 dollár fölé is emelkedett, hétfőn azonban lefelé mozdult. Az olajárak alakulását továbbra is befolyásolják a közel-keleti feszültségek, valamint az olajellátással kapcsolatos bizonytalanságok, azonban a legutóbbi kedvező világpiaci fordulat hatása még nem jelentkezett a hazai töltőállomások áraiban.

Magyarországon a 95-ös benzin átlagára 645 forint, gázolajé pedig 709 forint.

Az olajpiacra különösen nagy nyomást gyakorol, hogy a Brent öthónapos csúcson van, hordója 114-115 dollár körül mozgott a pénteki kereskedési napon, a WTI  azaz az amerikai könnyűolaj hordónkénti ára pedig a 100–101 dollár körüli tartományban van. A magyar piac kitettsége miatt nem képes sokáig függetleníteni magát a nemzetközi trendektől, a globális árak és a hazai kiskereskedelmi árak között általában 3–5 napos csúszás van.

Energiaválság

Energiaválság
1997 cikk
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energiaválság
Kelet-Közép-Európa
üzemanyagár

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