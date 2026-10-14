Ez már a vihar előtti csend? Kijöttek az üzemanyagárak – ennyiért tankolhatunk most, de ez még nem a vége

Bár a Brent olajfajta ára 106 dollár körül mozog hordónként, ezt nem érzik meg rögtön a benzinkutakon az autósok. Ez történik most is, a Holtankoljak tájékoztatása szerint szerdán sem változtak a hazai üzemanyagárak: a 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára továbbra is az előző napi szinten maradt.

Bár az olajárak indokolnák, egyelőre továbbra nincs változás a kutakon az üzemanyagárakat tekintve. Fotó: Móricz-Sabján Simon/Világgazdaság archív

Ez már a vihar előtti csendi? Kijöttek az üzemanyagárak – ennyiért tankolhatunk szerdától

A gázolaj ára már közel három hete teljesen változatlan, legutóbb szeptember második felében módosult, és azóta tartósan a 709 forint/liter szinten stagnál. A 95-ös benzin ára legutóbb 2026. október 8-án változott, amikor egy minimális, 1 forintos emelkedéssel érte el a jelenlegi 642 forint/liter átlagárat. Ezt megelőzően a benzin ára is hosszú ideig, még szeptemberből áthúzódva a 636 forint/liter szinten rögzült.

Az olajpiac egyik válsága után jön a következő: a közel-keleti konfliktus miatt most már a tankerekből sincs elég.

Újabb szűk keresztmetszet alakult ki a globális olajpiacon: már nemcsak az számít, mennyi nyersolaj jut ki a Közel-Keletről, hanem az is, hogy van-e elég tanker, amely el tudja szállítani. Russell Hardy, a világ legnagyobb független olajkereskedője, a Vitol vezérigazgatója szerint a hét hónapja tartó amerikai-iráni konfliktus új szakaszba lépett. „Ezt a konfliktust egy nyersolajválsággal kezdtük. Aztán termékválsággá alakult. Most több nyersolaj érkezik a Közel-Keletről, azonban ez most szállítási válsággá fog alakulni" – mondta Hardy a londoni Energy Intelligence Forumon.

A tankerhiány annak ellenére alakult ki, hogy az Egyesült Államok haditengerészete útvonalat biztosított a hajóknak a Hormuzi-szoroson keresztül. Hardy becslése szerint jelenleg naponta

mintegy 12 millió hordó nyersolaj;

és 2 millió hordó finomított üzemanyag jut ki a Perzsa-öbölből.

„Valóban nincs egészen elég hajó ahhoz, hogy mindenhová jusson” – fogalmazott a Vitol vezére, aki szerint a tankerek bérleti díja „meglehetősen parabolikusan” emelkedett. A szállítási költségek kiszámíthatatlansága már a finomítókat és az olajkereskedőket is komoly döntési helyzetbe hozza.

A jelenlegi rendszer rendkívül körülményes. Az egyik tankercsoport a Hormuzi-szoroson keresztül közlekedik, miközben iráni támadások veszélyének van kitéve, majd a rakományt az Ománi-öbölben várakozó másik hajócsoport veszi át. A hajók így napokra vagy akár hetekre is kieshetnek a globális tankerflottából.