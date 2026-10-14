Ez már a vihar előtti csend? Kijöttek az üzemanyagárak – ennyiért tankolhatunk most, de ez még nem a vége
Bár a Brent olajfajta ára 106 dollár körül mozog hordónként, ezt nem érzik meg rögtön a benzinkutakon az autósok. Ez történik most is, a Holtankoljak tájékoztatása szerint szerdán sem változtak a hazai üzemanyagárak: a 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára továbbra is az előző napi szinten maradt.
Ez már a vihar előtti csendi? Kijöttek az üzemanyagárak – ennyiért tankolhatunk szerdától
A gázolaj ára már közel három hete teljesen változatlan, legutóbb szeptember második felében módosult, és azóta tartósan a 709 forint/liter szinten stagnál. A 95-ös benzin ára legutóbb 2026. október 8-án változott, amikor egy minimális, 1 forintos emelkedéssel érte el a jelenlegi 642 forint/liter átlagárat. Ezt megelőzően a benzin ára is hosszú ideig, még szeptemberből áthúzódva a 636 forint/liter szinten rögzült.
Az olajpiac egyik válsága után jön a következő: a közel-keleti konfliktus miatt most már a tankerekből sincs elég.
Újabb szűk keresztmetszet alakult ki a globális olajpiacon: már nemcsak az számít, mennyi nyersolaj jut ki a Közel-Keletről, hanem az is, hogy van-e elég tanker, amely el tudja szállítani. Russell Hardy, a világ legnagyobb független olajkereskedője, a Vitol vezérigazgatója szerint a hét hónapja tartó amerikai-iráni konfliktus új szakaszba lépett. „Ezt a konfliktust egy nyersolajválsággal kezdtük. Aztán termékválsággá alakult. Most több nyersolaj érkezik a Közel-Keletről, azonban ez most szállítási válsággá fog alakulni" – mondta Hardy a londoni Energy Intelligence Forumon.
A tankerhiány annak ellenére alakult ki, hogy az Egyesült Államok haditengerészete útvonalat biztosított a hajóknak a Hormuzi-szoroson keresztül. Hardy becslése szerint jelenleg naponta
- mintegy 12 millió hordó nyersolaj;
- és 2 millió hordó finomított üzemanyag jut ki a Perzsa-öbölből.
„Valóban nincs egészen elég hajó ahhoz, hogy mindenhová jusson” – fogalmazott a Vitol vezére, aki szerint a tankerek bérleti díja „meglehetősen parabolikusan” emelkedett. A szállítási költségek kiszámíthatatlansága már a finomítókat és az olajkereskedőket is komoly döntési helyzetbe hozza.
A jelenlegi rendszer rendkívül körülményes. Az egyik tankercsoport a Hormuzi-szoroson keresztül közlekedik, miközben iráni támadások veszélyének van kitéve, majd a rakományt az Ománi-öbölben várakozó másik hajócsoport veszi át. A hajók így napokra vagy akár hetekre is kieshetnek a globális tankerflottából.
A Brent szerdán 106 dollár körül mozog a piacon, az amerikai könnyűolaj típus, a WTF pedig 95 dollár hordónként.
Az elmúlt egy hónapban a globális kőolajpiacot rendkívüli hullámzás és intenzív geopolitikai feszültség jellemezte. Szeptember közepén mindkét olajfajta ára lokális csúcsra ugrott, majd egy átmeneti korrekció után a legfrissebb közel-keleti események, a Hormuzi-szorosban történt hajótámadások és a szaúdi infrastruktúrát ért csapások újra kilőtték az árakat.
- Szeptember közepén a feszültségek miatt 116 dollár felett is járt az árfolyam. Innen október elejére egészen 87-90 dollárig süllyedt a jegyzés, ám az elmúlt napok újabb katonai konfliktusai és a kritikus szállítási útvonalak veszélyeztetése miatt visszaugrott a jelenlegi 106 dolláros szintre.
- Nagyon hasonló pályát járt be, de végig megőrizte a strukturális olcsóságát az alacsonyabb tengerentúli szállítási költségek miatt. Szeptember közepén 100 dollár felett tetőzött, majd október elejére benézett 87 dollár alá is.
A nemzetközi piaci folyamatok azonban nem jelennek meg automatikusan a hazai töltőállomások áraiban, így a magyarországi átlagárak egyelőre változatlanok maradtak – áll a Holtankoljak árakhoz fűzött kommentárjában.
A mai, 642 forintos benzin- és 709 forintos dízelárakkal Magyarország a közvetlen közép-európai régiónkban és a szomszédos államok többségéhez képest a drágábbak közé tartozik. Bár az európai uniós átlagnál a magas nyugati adóterhek miatt még mindig olcsóbban tankolhatunk, a környező országok többsége jelenleg kedvezőbb árakat kínál a magyar autósoknak. Ha a régiós mezőnyt nézzük, a benzin és a gázolaj literenkénti ára Romániában, Szlovéniában, Bulgáriában és különösen Lengyelországban is érezhetően a hazai szint alatt van.